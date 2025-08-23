Los guardabosques queman el desierto en Australia para evitar que se propaguen incendios destructivos

Aunque todavía es invierno, la temporada de incendios ya ha comenzado en el árido centro de Australia. Aproximadamente la mitad del Parque Nacional Tjoritja West MacDonnell, al oeste de Alice Springs, se quemó hace solo dos años.

La propagación de la hierba Cenchrus ciliaris se considera un factor clave. Esta planta invasora ha sido clasificada como la mayor amenaza medioambiental para las culturas y comunidades indígenas australianas debido al daño que puede causar al desierto.

Las lluvias generalizadas asociadas al ciclo climático de La Niña provocan un auge en el crecimiento de esta especie vegetal. Cuando vuelven los periodos de sequía, las plantas y la hierba se secan y se convierten en combustible potencial para incendios masivos.

Estos incendios a menudo pasan desapercibidos porque casi todos los australianos viven cerca de la costa. Pero pueden ser enormes. En 2011, se quemaron más de 400 000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del tamaño de Nueva Gales del Sur.

Por eso, decenas de grupos de guardabosques indígenas de 12 áreas protegidas indígenas trabajan duro en una colaboración sin precedentes, quemando para reducir la carga de combustible antes del calor del verano. Han quemado más de 23 000 kilómetros cuadrados en los desiertos de Great Sandy, Tanami, Gibson y Great Victoria.

Quema de tierras áridas

Australia cuenta actualmente con 82 áreas protegidas indígenas, que abarcan más de 87 millones de hectáreas de tierra. Eso supone la mitad de toda la reserva de territorio protegido, y está creciendo rápidamente como parte de los esfuerzos para proteger el 30 % de las tierras y aguas de Australia para 2030. Estas áreas son gestionadas por grupos indígenas, y el fuego es una parte vital de la gestión.

El objetivo es proteger contra los devastadores incendios forestales de verano, que son más destructivos. Sin los guardabosques indígenas que gestionan de forma experta los desiertos mediante la gestión de incendios a escala paisajística, estas tierras protegidas correrían el riesgo de deteriorarse.

Como dice Braeden Taylor, coordinador de Karajarri Ranger:

Un gran incendio forestal lo destruye todo, destruye el país. El primer objetivo es quemar un poco el suelo y luego quemar desde el aire, de esa manera sabemos que todo está protegido. Con el helicóptero y el avión, podemos acceder a zonas del país a las que es difícil llegar en vehículo. Puede que no se haya quemado en mucho tiempo y podemos romper esta tendencia.

Es bueno trabajar con otros grupos. Los incendios que se inician en su lado pueden llegar hasta nosotros y los incendios en el nuestro pueden llegar hasta ellos. Trabajando juntos nos protegemos mutuamente, cuidando de nuestros vecinos.

Entonces, ¿cómo recorren los guardabosques distancias tan largas? Estas áreas protegidas son extremadamente remotas. A menudo no hay acceso por carretera o este es muy limitado. Por lo tanto, trabajan desde el aire y, cuando es posible, desde tierra. El programa de incendios forestales de los guardabosques se basa en helicópteros y dispositivos incendiarios. En 2023 pasaron 448 horas en el aire, recorriendo 58 457 kilómetros y lanzando 299 059 dispositivos incendiarios.

Cuando los incendiarios tocan el suelo, comienzan a arder. No todos los incendiarios alcanzan el lugar adecuado, por lo que se necesita tiempo para garantizar que se produzca una buena combustión. Estas tierras áridas suelen tener más hierba que árboles, por lo que los incendios se desplazan por el suelo y no alcanzan una intensidad excesiva.

Los guardabosques combinan las quemas aéreas con quemas terrestres a pequeña escala utilizando antorchas de goteo alrededor de las zonas sensibles. El objetivo es garantizar la protección de los sitios culturales y de especies amenazadas como el bilbi , el perico nocturno y el gran eslizón del desierto .

Esto es de vital importancia, dado que alrededor del 60 % de las especies de mamíferos del desierto ya se han extinguido en los últimos 250 años, mientras que muchas otras han visto reducida su área de distribución. Los cambios en los regímenes de incendios son un factor importante en estas disminuciones .

El fuego puede forjar la comunidad

Estos proyectos de quema que abarcan todo el desierto brindan a los propietarios tradicionales la posibilidad de ver el país, compartir su cultura y transmitir sus conocimientos de generación en generación.

Como dice Ronald Hunt, guardabosques de Ngaanyatjarra:

Cuando quemamos, se limpia toda la hierba espinosa y, cuando llega la lluvia, todo vuelve a crecer fresco. Es bueno para los animales, los alimentos silvestres y todo lo demás. Es bueno usar el helicóptero para llegar a lugares de difícil acceso. Es bueno trabajar junto con otros grupos, compartir historias y cuidar el país. Ellos tienen sus historias y nosotros las nuestras, y luego nos unimos para trabajar.

En los últimos años, ha habido un gran interés por la gestión indígena de los incendios, especialmente tras la devastación causada por los incendios del “verano negro” de 2019-2020.

El objetivo es pasar de los incendios incontrolados, en los que se acumula combustible hasta que se producen grandes incendios forestales devastadores, a los incendios controlados, regímenes de incendios basados en la cultura y dirigidos por los propietarios tradicionales.

Estos incendios se realizan con regularidad, con pequeños incendios de diversa intensidad que producen un mosaico a pequeña escala de vegetación en diferentes etapas de recuperación y mantienen la vegetación que no se ha quemado durante mucho tiempo como refugios seguros para la fauna y la flora.

Investigaciones recientes muestran que el retorno a estos regímenes de incendios adecuados a escala paisajística está teniendo un efecto real . En las zonas donde se lleva a cabo, el paisaje desértico está volviendo a un patrón complejo de quemas en mosaico, similar al que existía antes de la colonización.

Estos esfuerzos a gran escala deberían hacer que el país se mantenga saludable y a prevenir los peligrosos incendios.