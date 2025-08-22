América

Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile

El seísmo tuvo su epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena

Sismógrafo.

Sismógrafo. / EFE

EFE

Bogotá
El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.

La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 22.16 hora local (02.16 GMT del viernes) a una profundidad de 10,8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableció "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional". EFE

ame-mrs/jrh/enb

(foto)

