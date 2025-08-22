GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Zelenski afirma que Putin intenta "escaquearse" del encuentro porque "no quiere acabar la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "intenta escaquearse" de una futura reunión para tratar de poner fin al conflicto y le ha acusado de "no querer acabar con la guerra", poniendo como ejemplo los constantes bombardeos sobre zonas civiles y los "feroces asaltos" en el frente de combate. Zelenski ha insistido en un discurso a la nación que, a día de hoy, hay dos formatos posibles para tender puentes con Moscú, en ambos casos a nivel de líderes: por un lado, una reunión bilateral entre los dos presidentes y, por otro, una cumbre a tres bandas en la que participe también el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. "Las señales que nos llegan de Rusia son indignantes", ha lamentado Zelenski, quien ha recordado los estragos de una nueva noche de ataques masivos en la que Rusia ha disparado unos 40 misiles y más de 570 drones. Estos bombardeos, ha advertido, son "una clara respuesta" del Kremlin a las posibles negociaciones.