GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Zelenski pone condiciones: primero garantías de seguridad, y luego reunión con Putin
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que su primer encuentro con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría tener lugar en las próximas semanas, pero una vez que las potencias occidentales dibujen las garantías de seguridad para su país.
"Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días", dijo Zelenski el miércoles en declaraciones a varios medios, entre ellos AFP, embargadas hasta este jueves.
Zelenski afirma que Putin intenta "escaquearse" del encuentro porque "no quiere acabar la guerra"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "intenta escaquearse" de una futura reunión para tratar de poner fin al conflicto y le ha acusado de "no querer acabar con la guerra", poniendo como ejemplo los constantes bombardeos sobre zonas civiles y los "feroces asaltos" en el frente de combate. Zelenski ha insistido en un discurso a la nación que, a día de hoy, hay dos formatos posibles para tender puentes con Moscú, en ambos casos a nivel de líderes: por un lado, una reunión bilateral entre los dos presidentes y, por otro, una cumbre a tres bandas en la que participe también el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. "Las señales que nos llegan de Rusia son indignantes", ha lamentado Zelenski, quien ha recordado los estragos de una nueva noche de ataques masivos en la que Rusia ha disparado unos 40 misiles y más de 570 drones. Estos bombardeos, ha advertido, son "una clara respuesta" del Kremlin a las posibles negociaciones.
Trump plantea un "enfoque diferente" sobre Ucrania si no hay avances en dos semanas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "en dos semanas" espera que esté ya clara la viabilidad de los actuales esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Ucrania y ha abierto la puerta a adoptar "un enfoque diferente" si no hay avances en este plazo. En un programa de televisión, ante la posibilidad de conseguir la paz, ha esgrimido: "Lo sabremos en dos semanas, de una manera u otra". Pasado este tiempo, "quizás tengamos que adoptar un enfoque diferente", ha añadido, sin introducir en este caso amenazas concretas contra alguna de las dos partes.
Zelenski pone como condición a negociar con Putin las garantías futuras de seguridad
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que su primer encuentro con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría tener lugar en las próximas semanas, pero una vez que las potencias occidentales dibujen las garantías de seguridad para su país. "Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días", dijo Zelenski el miércoles en declaraciones a varios medios, entre ellos AFP, embargadas hasta este jueves. Una vez que esas garantías se precisen, prosiguió, "deberíamos tener una reunión bilateral (con Putin) en una semana o dos", como desea el presidente estadounidense Donald Trump, que podría unirse al encuentro en formato trilateral.
Líderes europeos debatieron la adhesión de Ucrania al bloque durante la reunión con Trump
Los líderes europeos presentes durante la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado lunes en Washington el pasado lunes hablaron sobre las "posibilidades" de ampliación de la Unión Europea (UE) y del proceso de adhesión de Ucrania, según confirmó una portavoz comunitaria este jueves. "Los líderes europeos debatieron las posibilidades de ampliación con el presidente Trump y el presidente Zelenski el pasado lunes en Washington", dijo la portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestà, durante la rueda de prensa diaria en Bruselas. Durante la reunión en la Casa Blanca, Zelenski fue acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rütte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Finlandia, Alexander Stubb, así como los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni, respectivamente. Rusia se opone a que Ucrania entre en la UE.
Sube a 18 el número de heridos en Ucrania por el ataque ruso masivo de la pasada noche
El número de heridos por el ataque ruso masivo de la pasada noche contra Ucrania, uno de los mayores de las últimas semanas, ha ascendido a 18, a los que se suma un civil muerto en la ciudad occidental de Leópolis. "La noche pasada, el ejército ruso batió uno de sus locos anti-récords. Atacaron infraestructuras civiles, edificios de viviendas y a nuestra gente", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en X, sobre el lanzamiento de 574 drones y 40 misiles por parte de las fuerzas de Moscú, de los que la mayor parte fueron neutralizados, aunque hubo al menos 11 impactos. En la ciudad de Leópolis, una persona murió y tres resultaron heridas, una de ellas de gravedad, según informaron las autoridades locales, mientras que se registraron daños en 26 edificios de viviendas, una guardería infantil, edificios administrativos y vehículos particulares. En la localidad de Mukachevo, en el sureste de Ucrania y cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, un proyectil cayó en las instalaciones de un fabricante de electrodomésticos, de propiedad estadounidense.
Kaláshnikov probará su nueva ametralladora RPL-7 en condiciones de combate en Ucrania
El consorcio Kaláshnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, anunció este jueves que comenzará las pruebas de su nueva ametralladora de cinta RPL-7 en condiciones de combate en Ucrania, un arma desarrollada en tiempo récord a solicitud del Ejército ruso. "Kaláshnikov envía su nueva ametralladora ligera calibre 7,62 con cinta de munciiones RPL-7 para efectuar las pruebas en condiciones ce combate. La empresa diseñó este artefacto en un tiempo récord y lo adaptó en base a las solicitudes del cliente", indicó la compañía en Telegram. El consorcio indicó que ha puesto a punto "un sistema eficaz de retroalimentación con la zona de la operación militar especial". Kaláshnikov creó un equipo de especialistas que se dedica al monitoreo de la explotación y el mantenimiento del armamento y equipo bélico ruso en "todos los sectores del frente" en Ucrania.
Rusia considera "inaceptable" un futuro contingente armado europeo en Ucrania
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró el jueves que cualquier presencia de tropas europeas en Ucrania sería "absolutamente inaceptable", en momentos en que los aliados de Kiev trabajan en garantías de seguridad para el país. "Esto sería absolutamente inaceptable para la Federación Rusa", dijo Lavrov en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las garantías de seguridad para Ucrania, calificándolas de "intervención extranjera en alguna parte del territorio ucraniano".
El Ejército ruso toma otra localidad en Donetsk en el marco de su avance a Konstantinivka
Las tropas rusas tomaron una nueva localidad en la región ucraniana de Donetsk en el marco de su avance hacia Konstantinivka, un importante nudo logístico, ubicado a 68 kilómetros de la capital regional, bajo control ruso. Se trata de Oleksandr-Shultino, localidad que fue conquistada por la agrupación de tropas Sur, según el parte diario del Ministerio de Defensa de Rusia. La víspera, Defensa informó también de la captura de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas. La importancia de Dobropilia es que desde allí comienza la carretera de unos 50 kilómetros que la une al norte con Kramatorsk, la mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022. Los militares rusos informaron de la toma de control sobre la localidad de Novoheorhiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, junto la frontera administrativa con la región de Donetsk.
Lavrov rechaza las prisas de Zelenski para una cumbre bilateral con Putin en Europa
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las prisas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para celebrar una cumbre con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en suelo europeo. Lavrov calificó en rueda de prensa de "efectista" la actitud de Zelenski, cuya legitimidad para firmar un futuro acuerdo de paz puso en duda, ya que intenta sustituir el arduo trabajo diplomático para lograr un arreglo duradero por una cumbre prematura.
