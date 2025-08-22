En Directo
Al minuto
GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Israel atacó un campo de desplazados en Gaza: "Estaríamos hechos pedazos si nos quedamos"
Niños, hombres y mujeres caminaban este jueves sobre tiendas de campaña aplastadas contra el suelo, entre trozos de tela cubiertas de polvo, en lo que queda del campamento de Al Manasra para desplazados en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, tras ser bombardeado por el Ejército israelí el día anterior.
"Salimos con lo puesto, no tenemos nada", relata a EFE Zahra Abu Zanad, desplazada de la ciudad sureña de Jan Yunis, recordando la evacuación. El ataque, que dejó cinco heridos, según fuente médicas locales, destruyó el campamento por completo.
"Si hubiera estado aquí, mis hijos y yo habríamos muerto, estaríamos hechos pedazos", añade.
"Miren, aquí están nuestras cosas", dice mientras recoge ropa interior y algunas faldas cubiertas de polvo. "¿A dónde vamos ahora?", se pregunta. "Basta ya, estamos cansados de ir de un lugar a otro, de un desplazamiento a otro."
Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha comenzado a dar "avisos iniciales" a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias para que evacuen ciudad de Gaza, en el marco de la ampliación de la ofensiva militar en la Franja y "sobre la posibilidad del Ejército de entrar en la ciudad de Gaza", por lo que piden la previa "evacuación completa" de la localidad. "Esto requiere que se prepare un plan para transferir equipo médico del norte al sur", ha declarado. Además, ha indicado que les proporcionará "un lugar donde estar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital". Tras ello, el Ministerio de Sanidad gazatí ha rechazado la petición de las autoridades israelíes de transferir recursos del sistema de salud de la ciudad de Gaza al sur del enclave, mientras que ha remarcado la "importancia de mantener la prestación de servicios de salud como un derecho garantizado por todas las leyes para todos los ciudadanos, dondequiera que residan".
Turquía endurece la prohibición comercial con Israel con nuevas restricciones de envío
Turquía amplió las restricciones al transporte marítimo entre sus puertos e Israel, buscando reforzar aún más el cumplimiento de la prohibición comercial impuesta por la guerra en Gaza. Desde que Turquía anunció por primera vez una prohibición total del comercio con Israel, en mayo de 2024, las estadísticas oficiales muestran que las transacciones entre ambos países se han reducido a cero. Sin embargo, los medios locales han informado que algunos flujos han encontrado lagunas legales, incluyendo el envío de carga a través de terceros países. Siguiendo instrucciones verbales de funcionarios turcos, los puertos turcos rechazarán cualquier buque propiedad de, con bandera o gestionado por Israel o empresas israelíes, según informaron personas familiarizadas con el asunto bajo condición de anonimato, ya que las medidas no se han anunciado públicamente. La carga vinculada a Israel tampoco podrá procesarse en puertos turcos, añadieron. Los barcos con bandera turca tendrán prohibido hacer escala en puertos israelíes, según informaron las fuentes.
Dramático rescate en Gaza
El rescate de una joven gazatí de los escombros tras un bombardeo israelí sirvió esta semana para evidenciar el dramatismo de la situación en la Franja de Gaza. Las agencias de noticias se hicieron eco y difundieron el vídeo en todo el mundo. La joven Saja Hamad, de 23 años, había quedado atrapada en la madrugada de este miércoles tras el desplome de un edificio bombardeado por Israel. La joven mantenía su rostro a la vista con el cuerpo aprisionado, entre claros signos de dolor. Hamad fue trasladada al hospital con vida. Mas información, aquí.
MSF denuncia miles de palestinos enfermos por la falta de agua en Gaza
La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este jueves de que miles de palestinos han enfermado a causa de la falta de agua debido al bloqueo impuesto por Israel contra la Franja de Gaza, donde la población carece de los productos necesarios para tratar el agua. "Como parte de su campaña genocida, las autoridades israelíes están negando a los palestinos necesidades básicas para la vida, como alimentos, agua y atención sanitaria", ha indicado MSF en un comunicado en el que ha especificado que, tras 22 meses de "restricciones de acceso a infraestructuras hidráulicas esenciales", la cantidad de agua disponible en Gaza es "totalmente insuficiente". En este sentido, ha manifestado que algunas organizaciones como MSF podrían aumentar la cantidad de agua potable disponible en Gaza si Israel retira los bloqueos.
Ascienden a casi 62.200 los muertos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza
Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado este jueves de la muerte de otras 70 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance hasta los 62.192 fallecidos como consecuencia de los ataques a gran escala del Ejército de Israel sobre el territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023. En las últimas 24 horas se ha tenido constancia también de 356 heridos. En total, son ya 157.114 las personas afectadas por esta operación militar que también ha provocado ya 271 muertes por inanición, incluidas las de 112 menores de edad. El Ministerio de Salud gazatí ha precisado que entre el cómputo global de afectados hay 10.646 muertos y 45.073 heridos desde el pasado 18 de marzo, cuando de manera unilateral Israel decidió romper el alto el fuego bombardeando de manera indiscriminada el enclave palestino hasta matar a más de 400 personas.
Más de 16.000 nuevos desplazamientos por los crecientes bombardeos contra ciudad de Gaza
Entre el 12 y el 20 de agosto hubo más de 16.000 nuevos desplazamientos de personas desde el este de la ciudad de Gaza, urbe contra la que Israel ha recrudecido sus bombardeos y que planea invadir, hacia el sur y el oeste del enclave, según datos de la ONU de este jueves. "Según el Grupo de Gestión de Sitios (GMS) de la ONU, entre el 12 y el 20 de agosto la intensificación de las operaciones militares en la ciudad de Gaza provocó más de 16.000 desplazamientos de personas desde las zonas orientales de la ciudad, como Zeitún, hacia el sur y el oeste", detalló un comunicado. Según la metodología de este grupo de la ONU para contabilizar los desplazamientos, una misma persona puede haberse visto desplazada en ese periodo en más de una ocasión, por lo que el número total de quienes han huido hasta ahora puede ser algo inferior a esta cifra. En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra esta urbe y concretamente contra el barrio de Zeitún, en lo que la ONU ya describe como una "una ofensiva a gran escala" contra la ciudad de Gaza.
Israel anuncia la liberación de un ciudadano encarcelado en Líbano desde hace un año
Las autoridades de Israel han anunciado este jueves que Salá Abú Husein, ciudadano israelí, ha sido liberado y trasladado al país después de permanecer aproximadamente un año encarcelado en Líbano tras meses de negociaciones para lograr su puesta en libertad. "Salá Abú Husein, ciudadano israelí, ha regresado esta tarde a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en el que ha alabado las "continuadas conversaciones" sostenidas con la ayuda de Cruz Roja. Abú Husein ha sido entregado al coordinador para los Rehenes y personas Desaparecidas de Israel, el general Gal Hirsch, en la intersección de Rosh Hanikra, situado en la frontera entre Israel y Líbano. Tras someterlo a un examen médico, el ciudadano israelí ha sido enviado a un hospital de la zona para la realización de pruebas más exhaustivas. Posteriormente, está previsto que se reúna con su familia.
Acusan a Netanyahu de sentenciar a muerte a los rehenes por su silencio ante la última oferta de tregua
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel ha acusado al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber firmado la "pena de muerte" para aquellos que continúan bajo cautiverio de Hamás al seguir sin responder a la última oferta de alto el fuego. "Estamos a un paso de torpedearlo completamente", ha advertido. "Hay un acuerdo sobre la mesa que puede salvar a los rehenes vivos y traer a los fallecidos de vuelta para un entierro digno", ha dicho en una rueda de prensa Lishay Miran Lavi, esposa de Omri Miran, sobre cuya suerte aún sigue esperanzada. "Hamás ha accedido, pero la oficina del primer ministro está decretando la pena de muerte para los rehenes vivos y la pena de desaparición para los fallecidos", ha enfatizado Lavi, quien ha desdeñado las promesas incumplidas por Netanyahu, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
Israel mató a 70 gazatíes el miércoles, 18 de ellos mientras intentaban conseguir comida
Al menos 70 gazatíes murieron el miércoles por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó este jueves en su informe diario el Ministerio de Sanidad del enclave, que especificó que 18 de las víctimas perdieron la vida mientras buscaban ayuda humanitaria. Además, 356 personas llegaron heridas el miércoles a los hospitales de la Franja de Gaza, 117 de ellas alcanzadas por disparos mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF son sus siglas en inglés) o en los cruces por donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave. En total, al menos 62.192 gazatíes han muerto y 157.114 han resultado heridos desde el comienzo de la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, una ofensiva que sigue escalando con nuevos movimientos como la inminente invasión de la ciudad de Gaza.
