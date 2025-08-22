GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel atacó un campo de desplazados en Gaza: "Estaríamos hechos pedazos si nos quedamos"

Niños, hombres y mujeres caminaban este jueves sobre tiendas de campaña aplastadas contra el suelo, entre trozos de tela cubiertas de polvo, en lo que queda del campamento de Al Manasra para desplazados en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, tras ser bombardeado por el Ejército israelí el día anterior.

"Salimos con lo puesto, no tenemos nada", relata a EFE Zahra Abu Zanad, desplazada de la ciudad sureña de Jan Yunis, recordando la evacuación. El ataque, que dejó cinco heridos, según fuente médicas locales, destruyó el campamento por completo.

"Si hubiera estado aquí, mis hijos y yo habríamos muerto, estaríamos hechos pedazos", añade.

"Miren, aquí están nuestras cosas", dice mientras recoge ropa interior y algunas faldas cubiertas de polvo. "¿A dónde vamos ahora?", se pregunta. "Basta ya, estamos cansados de ir de un lugar a otro, de un desplazamiento a otro."