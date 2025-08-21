GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Vance: "Europa debe asumir la mayor parte de la carga para la seguridad de Ucrania"

El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este miércoles que Europa debe asumir "la mayor parte de la carga" para garantizar la seguridad de Ucrania por tratarse de su continente.

"El presidente (Donald Trump) ha sido muy claro en que deberán intensificar sus esfuerzos", indicó Vance en referencia al papel de los países Europeos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, durante una entrevista en la cadena Fox en la noche del miércoles.

El vicepresidente agregó que: "No creo que debamos cargar con todo. Creo que debemos ayudar si es necesario para detener la guerra y las matanzas. Pero creo que debemos esperar, y el presidente ciertamente espera, que Europa desempeñe el papel principal".