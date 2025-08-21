GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo

Ucrania denuncia ataques nocturnos rusos contra Sumi, Odesa y otras regiones del país

Ucrania denuncia ataques nocturnos rusos contra Sumi, Odesa y otras regiones del país

Ucrania denuncia ataques nocturnos rusos contra Sumi, Odesa y otras regiones del país. En la foto, extinción del fuego tras un ataque en Odesa.

Eduardo López Alonso

Jordi Pintado

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

