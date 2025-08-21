GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Vance: "Europa debe asumir la mayor parte de la carga para la seguridad de Ucrania"
El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este miércoles que Europa debe asumir "la mayor parte de la carga" para garantizar la seguridad de Ucrania por tratarse de su continente.
"El presidente (Donald Trump) ha sido muy claro en que deberán intensificar sus esfuerzos", indicó Vance en referencia al papel de los países Europeos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, durante una entrevista en la cadena Fox en la noche del miércoles.
El vicepresidente agregó que: "No creo que debamos cargar con todo. Creo que debemos ayudar si es necesario para detener la guerra y las matanzas. Pero creo que debemos esperar, y el presidente ciertamente espera, que Europa desempeñe el papel principal".
Polonia considera una "provocación" la explosión de un dron ruso en su territorio
Polonia afirmó este miércoles que un dron militar ruso entró en su espacio aéreo y explotó en tierras de cultivo al este del país durante la noche, calificando este hecho de "provocación". "Una vez más, nos enfrentamos a una provocación de la Federación de Rusia, con un dron ruso", declaró a la prensa el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. La explosión se produjo en un maizal cerca de la localidad de Osiny, a unos 100 km de Varsovia y cerca de las fronteras con Ucrania y Bielorrusia, aliada de Rusia. Las autoridades indicaron que no hubo víctimas, pero que las ventanas de algunas casas cercanas quedaron destrozadas. Más información, aquí.
A la espera de una reunión de alto nivel que podría retrasarse
Este jueves se puso en evidencia la necesidad de que la diplomacia de alto nivel tome protagonismo a la hora de alcanzar las bases de un posible acuerdo de paz en Ucrania. Pero la reunión auspiciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, con los aliados europeos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Washington no ha supuesto más que un paso más para certificar que los costes humanos y económicos de la guerra son insostenibles. Trump ha logrado alzarse como mediador todopoderoso e inyectar en el proceso la idea de que Ucrania debe dar por perdidos los territorios propios conquistados en el último decenio por Rusia. El coste de la paz supondrá también una seria factura para Europa en unos momentos de debilidad económica del Viejo Continente. EEUU ya ha advertido de que no participará directamente en ninguna fuerza de paz, pero sí piensa hacer negocio con la venta de armamento a un Ejército ucraniano capaz de disuadir nuevas invasiones. La reunión trilateral anunciada por Trump podría retrasarse más de las dos semanas inicialmente prometidas.
Los jefes de Estado Mayor de la OTAN reafirman el apoyo a una paz "justa, creíble y duradera" en Ucrania
Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los 32 aliados de la OTAN han recalcado este miércoles el apoyo a una paz "justa, creíble y duradera" en Ucrania, subrayando el "coraje" de los militares ucranianos que combaten la invasión rusa. "Reafirmamos nuestro apoyo. La prioridad sigue siendo una paz justa, creíble y duradera", ha afirmado el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en un mensaje en redes sociales tras la cita convocada por videoconferencia para abordar la situación en Ucrania ante los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz. El almirante italiano ha tenido palabras de apoyo a los uniformados ucranianos. "Nuestros pensamientos están con los valientes hombres y mujeres ucranianos. Admiramos su valentía incansable en la defensa de su país", ha indicado. Esta cita ha sido la primera del órgano militar en la que ha participado el nuevo comandante Supremo Aliado, Alexus Grynkewich, quien ha expuesto una actualización del entorno de seguridad de la OTAN.
Rusia incluye en su lista negra a 21 británicos tras las sanciones anunciadas por Londres
El Ministerio de Exteriores de Rusia incluyó este miércoles a 21 ciudadanos británicos en su lista negra, medida que se produce después de unas sanciones de Londres contra empresas de Kirguistán a través de las cuales Moscú supuestamente evadía las restrcciones impuestas por la guerra en Ucrania. "En respuesta al continuo rumbo de confrontación de Londres, que incluye esfuerzos por demonizar nuestro país, inventar activamente narrativas antirrusas (...) se decidió incluir en la lista negra rusa a varios representantes de medios de comunicación, ONG, miembros de consultorías y la comunidad de expertos de Gran Bretaña", señala la nota oficial. Según Moscú, los afectados por las sanciones "difunden desinformación y acusaciones infundadas contra Rusia" en el contexto de la guerra en Ucrania.
Beatriz Ríos
Trump llamó a Orbán para preguntarle por su veto a Ucrania en la UE
Con la entrada de Ucrania en la OTAN prácticamente descartada, la adhesión del país a la Unión Europea se ha convertido en un aspecto clave para garantizar su seguridad en el escenario de un acuerdo de paz con Rusia, pero Hungría mantiene su veto, provocando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se involucre en el proceso. Durante su reunión el pasado lunes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y un nutrido grupo de líderes europeos, Trump hizo dos pausas para hacer dos llamadas. La primera fue para preguntar al presidente ruso, Vladímir Putin, si estaría dispuesto a reunirse con Zelenski. La segunda, para preguntar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por qué veta la entrada de Ucrania en la UE, según informa la agencia de noticias Bloomberg. Más información, aquí.
Lavrov afirma que Putin propuso a Trump elevar el nivel de las delegaciones en las reuniones con Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha contado este miércoles que han planteado a Estados Unidos elevar el estatus de los jefes de delegación que negocian la paz con Ucrania y ha remarcado que cualquier iniciativa al más alto nivel debe prepararse como un paso previo al fin del conflicto. Lavrov ha revelado que el presidente ruso, Vladimir Putin, trasladó la propuesta este lunes en una llamada telefónica que mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, quien ya adelantó hace unos días la posibilidad de una eventual reunión entre este y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. "Esto va en línea con nuestra propuesta (...) de dedicar una parte del proceso a examinar los aspectos políticos del acuerdo, junto a los militares y humanitarios", ha explicado Lavrov, después de reunirse este miércoles en Moscú con su homólogo de Jordania, Ayman Safadi, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.
Rusia exige formar parte del diálogo sobre garantías de seguridad para Ucrania
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este miércoles que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país "no llevará a ninguna parte", antes de una reunión de jefes militares de la OTAN. Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de la OTAN tienen prevista una reunión por videoconferencia este miércoles para abordar las posibles garantías de seguridad para Ucrania, en el marco de los intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. La cita se produce en medio del frenesí diplomático impulsado por la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladimir Putin la semana pasada. Trump se declaró dispuesto el martes a prestar apoyo aéreo como garantía de seguridad a Ucrania en caso de acuerdo con Rusia, pero descartó desplegar soldados en el terreno, una misión que correspondería a los aliados europeos. "Están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo el magnate republicano a la cadena Fox News, en referencia a los dirigentes europeos, que recibió en la Casa Blanca durante su encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Rusia ataca con un misil Iskander el cuartel de las tropas ucranianas en Sloviansk
Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con un misil Iskander un cuartel provisional de la tropas ucranianas en las afueras de Sloviansk, una de las mayores plazas fuertes de Ucrania en la región de Donetsk, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el comunicado castrense, que se acompaña con un vídeo que muestra el impacto de un misil contra un edificio, en el cuartel atacado se hallaban estacionados efectivos de la 3ª brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los Iskander, de medio alcance y capaces de portar cargas tanto convencionales como nucleares, son cohetes balísticos que se lanzan desde rampas móviles, pero sus últimas modificaciones pueden cambiar su trayectoria durante el vuelo. Con anterioridad, el mando militar ruso anunció hoy la captura de otras dos localidades en el marco de su ofensiva en la región de Donetsk. Según Defensa, las fuerzas de Moscú se hicieron con el control de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas.
Rusia exige para la paz la neutralidad militar de Ucrania y la renuncia a las armas nucleares
Rusia exige para un acuerdo de paz que Ucrania sea neutral y renuncie a las armas nucleares. "No podemos aceptar que ahora se proponga resolver los asuntos de la seguridad colectiva sin Rusia. No saldrá bien", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en una rueda de prensa. Moscú recuerda que el reconocimiento ruso de la propia independencia de Ucrania de la Unión Soviética depende de que no ingrese en ningún bloque militar y mantenga su estatus de país no nuclear. Kiev renunció en 1994 a su arsenal estratégico a cambio de garantías de seguridad colectivas contempladas en el Memorándum de Budapest que Moscú violó en 2022.
