Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Detenidos una veintena de empleados de Microsoft en una protesta contra su colaboración con Israel
Una veintena de personas han sido detenidas este miércoles en una protesta que ha tenido lugar ante la sede de la multinacional estadounidense Microsoft, ubicada en Redmond, en el estado de Washington, una semana después de que una investigación haya revelado que el Ejército israelí emprendió un proyecto para almacenar millones de llamadas telefónicas interceptadas a los palestinos en los servidores de la empresa en Europa.
La Policía de Redmond ha anunciado en su cuenta de la red social X el arresto de 18 personas por distintos cargos, que incluyen "allanamiento, daños a la propiedad, resistencia al arresto y obstrucción".
El cuerpo ha asegurado que los manifestantes "se resistieron y se volvieron agresivos", si bien no se han registrado heridos durante el operativo para disolver la protesta.
Senadores de EEUU exigen que Israel permita acceso de medios internacionales a Gaza
Senadores estadounidenses dirigieron el miércoles una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para que exija a Israel el acceso y la protección de medios de prensa internacionales a Gaza, una semana después de que el presidente Donald Trump se pronunciara sobre el tema.
"Estados Unidos debe decir claramente a Israel que prohibir o censurar organizaciones periodísticas y tomar como blanco o amenazar a miembros de la prensa es inaceptable y debe cesar", escribieron 16 senadores demócratas y el independiente Bernie Sanders.
Hamás acusa a Israel de obstaculizar el acuerdo con un nuevo plan militar que "fracasará" en Gaza
El movimiento islamista Hamás ha afirmado que los nuevos planes militares de Israel sobre la Franja de Gaza evidencian que el Gobierno de Benjamin Netanyahu es "el verdadero obstáculo" para pactar un alto el fuego, aunque ha anticipado que la nueva ofensiva "fracasará, al igual que lo hicieron las anteriores". Hamás ha condenado en un comunicado lo que considera "una guerra brutal contra civiles inocentes", después de que las autoridades israelíes hayan dado nuevos detalles del recrudecimiento de la ofensiva sobre la Franja, que incluye la toma definitiva de la capital gazatí, informa la cadena Al Yazira. "La ocupación de Gaza no será un paseo por el parque", ha advertido el grupo.
Al menos siete heridos en nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano
Al menos siete personas resultaron heridas este miércoles en un bombardeo israelí contra la localidad de Al Haoush, en el sur del Líbano, en medio de una nueva oleada de ataques contra varias áreas de la región meridional del país. El bombardeo fue perpetrado por un avión no tripulado contra un punto ubicado en las inmediaciones de varias viviendas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que también confirmó otros ataques en las zonas de Wadi al Zarariyeh y Qalaat Mays. Por su parte, el Ejército israelí anunció en un comunicado el lanzamiento de una serie de bombardeos contra presuntas infraestructuras, almacenes de armas y una plataforma lanzadera pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano.
Dos divisiones del ejército de Israel rodean ya la franja de Gaza para inicial la invasión
Dos divisiones del ejército de Israel rodean en estos momentos la capital de la Franja de Gaza. El portavoz militar israelí Effie Defrin afirmó que "el Ejército ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza", al informar este miércoles a los medios sobre el inicio de las operaciones preliminares a la invasión de la capital gazatí. Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la "Fase 2" de la operación Carros de Gedeón (el nombre que Israel dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo). La brigadas de la 99, de infantería, están apostadas en el barrio sureño de Zeitún. Equipos de combate de la división 162, de blindados, esperan en la localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza). "Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo", aseguró Defrin. Más información, aquí.
Israel dice haber matado a 2.000 milicianos desde marzo; en Gaza hubo unos 10.500 muertos
El Ejército israelí dijo este miércoles que sus tropas han matado en Gaza a más de 2.000 milicianos, incluidos comandantes, desde que rompiera de forma unilateral el alto el fuego el pasado 18 de marzo; cinco meses en los que al menos 10.576 gazatíes han perdido la vida, según datos de Sanidad local. Además, en un desglose de cifras poco habitual, el Ejército añadió que ya posee "control operacional" sobre cerca del 75 % de todo el territorio gazatí, y que más de 10.000 "objetivos terroristas" han sido atacados en estos cinco meses mediante cazas, helicópteros, drones y la fuerza naval. Este miércoles, el portavoz castrense, Effie Defrin, dijo en una comparecencia 'online' que "el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza" y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la capital). Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60.000 reservistas, según un comunicado de Defensa.
La desnutrición infantil se triplica desde marzo en la Franja de Gaza, según la ONU
Los niveles de desnutrición infantil se han triplicado en la Franja de Gaza desde la ruptura en marzo del último alto el fuego, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), que teme que la situación aún vaya a peor. El comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha tachado de "alarmantes" estos nuevos datos, resultado de examinar en las clínicas de la propia agencia a casi 100.000 niños durante los últimos seis meses, en los que Israel ha retomado e intensificado su ofensiva militar. En ciudad de Gaza, objetivo ahora de dicha ofensiva, "casi uno de cada tres niños están desnutridos, seis veces más que antes del alto el fuego", ha alertado Lazzarini en redes sociales. El jefe de la UNRWA ha señalado que se trata de una situación "prevenible", hecha por el hambre, y "no de un desastre natural", por lo que ha emplazado a las autoridades políticas a revertir medidas como la que mantiene prácticamente "bloqueada" la entrada de ayuda humanitaria. Sin "voluntad política" para revertir "esta abominación", ha añadido, "más niños morirán". El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza estima que al menos 269 personas han fallecido de hambre desde el inicio de la ofensiva, 112 de ellas menores de edad.
Netanyahu reconoce que tiene "trabajo" por delante para ganarse a la juventud occidental
Israel tiene "trabajo" por delante para ganarse a los jóvenes en Occidente, en un momento en que las encuestas muestran un desplome del apoyo, admitió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a un pódcast británico emitido el miércoles. Las protestas contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza se han vuelto cada vez más comunes en las capitales occidentales y atraen a un gran número de jóvenes. Una encuesta reciente de Gallup mostró que solo el 6% de las personas entre 18 y 34 años en Estados Unidos tenía una opinión favorable de Netanyahu, y solo el 9% aprobaba la acción militar de Israel en Gaza.
Egipto insta a EEUU a presionar para lograr el fin de la guerra
El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, abordó este miércoles con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, la situación en la Franja de Gaza y subrayó la necesidad de avanzar hacia el fin de la guerra en el enclave palestino después de que Hamás aceptara la propuesta de tregua. En una conversación telefónica, el jefe de la diplomacia egipcia remarcó "la necesidad de aprovechar la oportunidad actual que presenta la aceptación por parte de Hamás de la propuesta de EEUU para avanzar hacia el fin de esta guerra injusta, que ha durado casi dos años", según informó el portavoz del Ministerio egipcio, Tamim Khallaf, en un comunicado. Abdelaty propuso "utilizar el período de tregua propuesto de sesenta días para negociar el fin de la guerra y sentar las bases para una solución justa de la cuestión palestina". Asimismo, destacó la "importancia fundamental" de la respuesta de Israel a la propuesta y su implementación para "abordar la crisis actual, salvar la vida de los rehenes, aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza y garantizar el flujo de ayuda en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del pueblo palestino, sometido a una política sistemática de hambruna".
El Ejército israelí ya controla las puertas de la ciudad de Gaza de cara a la invasión
El portavoz militar israelí Effie Defrin afirmó que "el Ejército ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza", al informar este miércoles a los medios sobre el inicio de las operaciones preliminares a la invasión de la capital gazatí. "Hemos comenzado las operaciones preliminares en las primeras etapas de la ofensiva en la ciudad de Gaza", señaló el portavoz, confirmando así el anuncio que otro vocero castrense hizo por la mañana en el mismo sentido. Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la "Fase 2" de la operación Carros de Gedeón (el nombre que Israel dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo). Desde esa fecha, el Ejército israelí ha matado a casi 10.600 palestinos en Gaza, de los más de 62.000 asesinados desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023.
