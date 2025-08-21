Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Detenidos una veintena de empleados de Microsoft en una protesta contra su colaboración con Israel

Una veintena de personas han sido detenidas este miércoles en una protesta que ha tenido lugar ante la sede de la multinacional estadounidense Microsoft, ubicada en Redmond, en el estado de Washington, una semana después de que una investigación haya revelado que el Ejército israelí emprendió un proyecto para almacenar millones de llamadas telefónicas interceptadas a los palestinos en los servidores de la empresa en Europa.

La Policía de Redmond ha anunciado en su cuenta de la red social X el arresto de 18 personas por distintos cargos, que incluyen "allanamiento, daños a la propiedad, resistencia al arresto y obstrucción".

El cuerpo ha asegurado que los manifestantes "se resistieron y se volvieron agresivos", si bien no se han registrado heridos durante el operativo para disolver la protesta.