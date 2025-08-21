Dramático rescate de una joven en Gaza tras un bombardeo israelí

El rescate de una joven gazatí de los escombros tras un bombardeo israelí sirvió esta semana para evidenciar el dramatismo de la situación en la Franja de Gaza. Las agencias de noticias se hicieron eco y difundieron el vídeo en todo el mundo. La joven Saja Hamad, de 23 años, había quedado atrapada en la madrugada de este miércoles tras el desplome de un edificio bombardeado por Israel. La joven mantenía su rostro a la vista con el cuerpo aprisionado, entre claros signos de dolor. Hamad fue trasladada al hospital.

Un grupo de rescatistas, con palas y sus manos, lograron rescatar a Hamad con vida. La agencia Reuters distribuyó la información, unas dramáticas imágenes en las que se ve a la joven sepultada bajo grandes bloques de hormigón y barras de acero. La joven fue trasladada al Hospital Al Aqsa, en Deir el Balah, cuyas instalaciones están en un estado precario.

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron este jueves de la muerte de otras 70 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance hasta los 62.192 fallecidos como consecuencia de los ataques a gran escala del Ejército de Israel sobre el territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023.

En las últimas 24 horas se ha tenido constancia también de 356 heridos. En total, son ya 157.114 las personas afectadas por esta operación militar que también ha provocado ya 271 muertes por inanición, incluidas las de 112 menores de edad.

El Ministerio de Salud gazatí ha precisado que entre el cómputo global de afectados hay 10.646 muertos y 45.073 heridos desde el pasado 18 de marzo, cuando de manera unilateral Israel decidió romper el alto el fuego bombardeando de manera indiscriminada el enclave palestino hasta matar a más de 400 personas.