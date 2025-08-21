En Cali

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Otras 14 personas habrían resultado heridas tras el ataque en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado la información.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado la información. / EFE

EFE

Cali
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

"La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información", dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
  2. Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
  3. Reunión Trump –Zelenski, en directo: última hora del encuentro en Washington y la guerra de Ucrania
  4. Finlandia, un aliado clave para Ucrania y un precedente de renuncia territorial frente a Rusia
  5. Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
  6. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera'. Maduro convoca a las milicias ante la cercanía de tres destructores norteamericanos al mar venezolano
  7. Las relaciones entre EEUU y Venezuela amenazan con entrar en un callejón sin salida tras el despliegue de Trump de tres buques de guerra
  8. El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

GUERRA EN GAZA, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Trump, patrullero en Washington DC

Trump, patrullero en Washington DC

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar el plan militar para tomar la ciudad de Gaza

Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar el plan militar para tomar la ciudad de Gaza

Europa y la política de apaciguamiento para ganarse el favor de Trump en el caos geopolítico y comercial

Europa y la política de apaciguamiento para ganarse el favor de Trump en el caos geopolítico y comercial

Texas da a Trump la primera victoria en una intensa guerra de rediseño de mapas electorales vital para las legislativas de 2026

Texas da a Trump la primera victoria en una intensa guerra de rediseño de mapas electorales vital para las legislativas de 2026