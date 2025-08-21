Oriente Próximo
Albares condena el nuevo plan de asentamientos de Israel en Cisjordania: "Es contrario al derecho internacional"
EP
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado "firmemente" la intención del Gobierno de Israel de construir asentamientos en Jerusalén Este, alertando de que esta decisión "es contraria al derecho internacional".
Así se ha pronunciado el ministro Albares en un apunte en la red social X sobre esta intención del Gobierno israelí, algo que, a su juicio, "dividirá el territorio de Palestina" y supondría hacer "inviable" la solución de los dos Estados en la que está trabajando España.
Por otro lado, Albares también se ha pronunciado sobre la orden que ha dado el primer ministro, Binyamín Netanyahu, a las Fuerzas de Defensa de Israel para "acortar" los plazos para "tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás" en la Franja de Gaza.
"En Gaza, la escalada en la ocupación militar israelí debe terminar. Traerá aún más muertes y sufrimiento injustificado. La vía hacia la paz y la seguridad es: alto el fuego permanente, liberación de los rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y solución de dos Estados", ha añadido el ministro.
