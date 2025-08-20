En Directo
Guerra en Europa
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y la mediación de Trump
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump dice que un acuerdo de paz en Ucrania le ayudaría a "ir al cielo"
El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que un acuerdo de paz en Ucrania podría aumentar sus chances de ir al cielo, bromeando con que sus probabilidades de alcanzar la gloria son actualmente bajas. El mandatario republicano ya había declarado su deseo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de su aspiración a ser candidato al Premio Nobel de la Paz. Pero un día después de recibir en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, y a los líderes de varias naciones europeas, Trump afirmó que sus motivaciones no son solo terrenales. "Quiero intentar ir al cielo si es posible", declaró Trump en el programa "Fox & Friends" de la cadena Fox News. "He oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones".
Militares de EEUU y Europa conversan en Washington sobre paz en Ucrania
El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos se reunió este martes en Washington con altos cargos militares europeos para discutir sobre las garantías a un posible acuerdo de paz en Ucrania, después de que Donald Trump descartara el envío de tropas estadounidenses de apoyo. En un esfuerzo diplomático por poner fin a la guerra, Trump recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a los principales líderes de la Unión Europea a la Casa Blanca el lunes, tres días después de su histórico encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Trump afirmó que Putin, a quien llamó en medio de las conversaciones del lunes, había acordado reunirse con Zelenski y aceptar algún tipo de garantías de seguridad occidentales para Ucrania frente a Rusia; promesas que Kiev y los dirigentes europeos recibieron con extrema cautela.
El petróleo cae ante la perspectiva de paz entre Ucrania y Rusia
Los precios del petróleo retrocedieron el martes ante la perspectiva de paz entre Ucrania y Rusia, al día siguiente de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, su par ucraniano Volodimir Zelenski y varios líderes europeos. El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en octubre cayó 1,22% a 65,79 dólares. Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega en septiembre bajó 1,69% a 62,35 dólares. El presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, ofreció organizar una reunión con Zelenski, según tres fuentes familiarizadas con el tema.
Austria, dispuesta a acoger la reunión entre Putin y Zelenski en Viena pese a la orden de captura internacional
El Gobierno austríaco se ha mostrado este martes dispuesto a permitir que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI). "Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (...), para permitir la participación del presidente Putin", señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker. En ese comunicado se afirma que "la posible cuestión de la participación en posibles negociaciones de paz de personas contra las que existe una orden de detención de la CPI debe aclararse previamente en consultas con la Corte", informa la agencia APA. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.
Las claves, tras el encuentro de Washington
El encuentro en Washington este lunes entre el presidente de EEUU, Donald Trump, el de Ucrania, Volodimir Zelenski, y una delegación de líderes europeos ha dejado un cierto poso de tímida esperanza para alcanzar un acuerdo de paz en el este de Europa. Pero las condiciones a discutir son complejas, básicamente las garantías de seguridad el día después de un acuerdo de paz y la definición de las fronteras tras la guerra. EEUU no aportará militares a la zona pero aspira a vender de forma masiva material militar a un potente ejército profesional ucraniano. Esa fuerza disuasoria sería relevante para descartar futuros ataques por parte de Rusia. La factura la pagarían los socios europeos. Ahora queda pendiente si Rusia acepta ese marco de negociación, en el que Trump se ha alzado como protagonista. La maquinaria para hacer de Trump un adalid de la paz internacional está en marcha.
EEUU no enviará tropas a Ucrania pero se estudia un mecanismo de apoyo militar sin límites
La portavoz del Gobierno de EEUU, Karoline Leavitt, ha asegurado que el objetivo del presidente de EEUU, Donald Trump, con Ucrania es que se logre una paz duradera y que perdure incluso después de que deje de ser presidente. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo "suficientemente sólidas y creíbles" ya que "no se puede confiar " en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "cumpla ninguna promesa o compromiso". EEUU está dispuesto a involucrarse en las garantías de seguridad para Ucrania junto a otros socios internacionales, aunque no con el despliegue de tropas estadounidenses. Trump aclaró que su país no va a enviar tropas sobre el terreno y que esta tarea deberá recaer en los socios europeos. Washington también descarta que estas garantías se otorguen en el marco de la OTAN, aunque se abre paso la idea de que se pueda establecer un mecanismo similar al artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de Defensa mutua de la organización militar.
EEUU reitera su apoyo a una reunión a tres bandas en las próximas semanas
La portavoz del Gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, ha explicado en rueda de prensa que sobre la futura reunión entre Trump, Putin y Zelenski se podría abordar en unas dos semanas. Sobre la propuesta de que esa reunión se hiciese en Rusia, Leavitt no ha confirmado ese extremo. También se ha planteado la posibilidad de que la negociación se hiciese en Suiza y que no se aplicase la orden del Tribunal Penal Internacional de detención de Putin. La reunión trilateral "puede ser un primer buen paso para alcanzar la paz", ha dicho Leavitt, que ha reiterado que "el presidente Trump quiere acabar la guerra cuanto antes".
EEUU reitera que no aportará militares a Ucrania pero sí sus armas
EEUU ha reiterado este martes que no aportará militares a una fuerza de paz en Ucrania. Pero los planes previstas incluyen que EEUU vaya a aportar material militar sofisticado con capacidad suficiente para evitar futuros ataques rusos. Esas garantías de seguridad pasan por fortalecer la capacidad disuasoria militar de Ucrania, con el apoyo del resto de Europa y de EEUU.
La paz requerirá potenciar la capacidad de disuasión militar de Ucrania, según Costa
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha pronosticado este martes que las próximas semanas serán de "mucho trabajo" para diseñar las garantías de seguridad para Ucrania, de la mano de Estados Unidos, que allanen la paz en el este de Europa, tras insistir en que la diplomacia se puede abrir paso en Ucrania después de tres años de guerra, pero que primero Rusia debe parar los ataques. Las garantías de seguridad se basarán en la capacidad disuasoria militar de Ucrania. "Es esencial garantizar que no haya restricciones al tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que tanto Europa como EEUU apoyen a Ucrania", ha reiterado. Costa ha evitado confirmar que el alto al fuego previo sea una condición para la paz, afirmando que lo fundamental ahora es que acabe el conflicto mediante una reunión "bilateral, trilateral y cuatrilateral" en la que ucranianos, rusos, estadounidenses y europeos traten la paz en Ucrania. EEUU ha dicho que en ningún caso habrá despliegue militar estadounidense o de la OTAN en suelo ucraniano.
La OTAN convoca a los jefes de Estado Mayor para tratar Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos
La OTAN ha anunciado una reunión por videoconferencia para este miércoles de los jefes de Estado Mayor de los 32 aliados, en una cita para abordar la situación en Ucrania ante los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz, que están acompañados del diseño de garantías de seguridad para Kiev para reforzarla ante futuras agresiones. "Por videoconferencia presidiré una reunión de los jefes de Defensa de las 32 naciones aliadas", ha confirmado el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en un mensaje en redes sociales, en el que señala que participará por primera vez el nuevo comandante Supremo Aliado, Alexus Grynkewich. La cita abordará la situación en Ucrania en un momento en el que EEUU busca lanzar negociaciones directas entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodimir Zelenski, para parar la guerra.
- Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
- Reunión Trump –Zelenski, en directo: última hora del encuentro en Washington y la guerra de Ucrania
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua
- Trump asegura que Ucrania 'no recuperará Crimea' y 'no podrá unirse a la OTAN
- De la sintonía a la tensión: así es la relación con Trump de los líderes europeos que acompañarán a Zelenski a la Casa Blanca
- Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia