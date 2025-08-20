GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y la mediación de Trump

EEUU no enviará tropas a Ucrania pero se estudia un mecanismo de apoyo militar sin límites

La portavoz del Gobierno de EEUU, Karoline Leavitt, ha asegurado que el objetivo del presidente de EEUU, Donald Trump, con Ucrania es que se logre una paz duradera y que perdure incluso después de que deje de ser presidente. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo "suficientemente sólidas y creíbles" ya que "no se puede confiar " en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "cumpla ninguna promesa o compromiso". EEUU está dispuesto a involucrarse en las garantías de seguridad para Ucrania junto a otros socios internacionales, aunque no con el despliegue de tropas estadounidenses. Trump aclaró que su país no va a enviar tropas sobre el terreno y que esta tarea deberá recaer en los socios europeos. Washington también descarta que estas garantías se otorguen en el marco de la OTAN, aunque se abre paso la idea de que se pueda establecer un mecanismo similar al artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de Defensa mutua de la organización militar.