Huracán Erin hoy, en directo: trayectoria, categoría y última hora de su llegada a EEUU y posible impacto en España

El huracán Erin sigue avanzando por el Atlántico. Aunque ha rebajado su categoría de 3 a 2, la alerta sigue activa porque su oleaje y corrientes "amenazan la vida" en "gran parte" de la costa este de Estados Unidos, Bermudas y el Atlántico de Canadá, según ha advertido el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Erin también podría notarse en España a partir de la próxima semana en forma de borrasca.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la trayectoria del huracán Erin y sus efectos.