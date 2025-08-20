En Directo
Huracán Erin hoy, en directo: trayectoria, categoría y última hora de su llegada a EEUU y posible impacto en España
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma 'El Periódico' se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El huracán Erin sigue avanzando por el Atlántico. Aunque ha rebajado su categoría de 3 a 2, la alerta sigue activa porque su oleaje y corrientes "amenazan la vida" en "gran parte" de la costa este de Estados Unidos, Bermudas y el Atlántico de Canadá, según ha advertido el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Erin también podría notarse en España a partir de la próxima semana en forma de borrasca.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la trayectoria del huracán Erin y sus efectos.
Nueva York cierra sus playas dos días por el oleaje que dejará el huracán Erin
La ciudad de Nueva York ha decretado el cierre de sus playas en los próximos dos días -miércoles y jueves-, cuando más se sentirá el impacto de Erin, el primer huracán de la temporada por la costa este de Estados Unidos. "Las playas públicas de la ciudad estarán cerradas para nadar el miércoles 20 de agosto y el jueves 21 de agosto debido al alto riesgo de corrientes de resaca" por el huracán, informó este martes el alcalde Eric Adams en su cuenta de X acompañado por una foto de un mar revuelto por las grandes olas. Advirtió de que las corrientes pueden arrastrar rápidamente al mar "incluso a los nadadores más fuertes". La gobernadora del estado, Kathy Hochul, también alertó hoy de que se espera que Erin produzca oleaje alto potencialmente peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de las playas. "Aunque no se espera que el huracán toque tierra directamente en Nueva York, se pronostica que las áreas costeras sufrirán impactos debido al tamaño y la fuerza de la tormenta", señaló la gobernadora en un comunicado. Erin continuaba hoy fortaleciéndose y aumentando de tamaño mientras avanza sobre el Atlántico occidental, lo que eleva el riesgo de marejadas peligrosas, corrientes de resaca y lluvias intensas para las islas Turcas y Caicos, Bahamas y la costa este de Estados Unidos, en especial Carolina del Norte.
