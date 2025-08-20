Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Balance de la jornada. La respuesta israelí al acuerdo de paz se producirá esta semana

Siguen las muertes en Gaza, mientras el Gobierno de Israel debe decidir si acepta o no un acuerdo de paz y a aceptado por Hamás. De acuerdo con la prensa israelí, la respuesta a la propuesta de paz debería llegar "antes de que termine la semana". El texto de la propuesta se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff: la liberación de 10 rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra, informó la radio pública israelí Kan. "La cuestión del desarme de Hamás se debatirá durante el alto el fuego", según esa emisora. Algunos ministros israelís de extrema derecha, como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtieron de una "tragedia" si Netanyahu "cede ante Hamás". La guerra de Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual milicianos islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles. También secuestraron a 251 rehenes, de los cuales 49 siguen retenidos en Gaza, entre ellos 27 muertos, según el ejército israelí. En Gaza, las represalias israelís han matado a 62.064 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.