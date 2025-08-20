En Directo
Al minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
La presidencia francesa considera "abyecta" acusación de Netanyahu sobre antisemitismo
La presidencia francesa consideró este martes "abyecta y errónea" la acusación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien hizo pública a través de la prensa de su país un carta de protesta que relaciona el aumento de actos antisemitas en Francia al inminente reconocimiento de Palestina como Estado por parte de París. "El análisis que se basa en que la decisión de reconocer a Palestina como Estado por parte de Francia está detrás de un aumento de violencias antisemitas en Francia es erróneo, abyecto y no se quedará sin respuesta", señaló en un comunicado El Elíseo. El presidente francés, Emmanuel Macron, responderá al primer ministro israelí "por correo y sin filtrar antes su contenido a la prensa", agregó la presidencia.
Funcionarios de la ONU se manifiestan en la sede central contra el silencio en Gaza
Un centenar de funcionarios de la ONU se manifestaron este martes en una concentración inusual junto al monumento de ´La pistola atada´, en la entrada de la sede central de la organización en Nueva York, en solidaridad con sus colegas en Gaza y para rechazar el silencio ante la ofensiva de Israel contra el enclave palestino. Los manifestantes respondieron así al llamamiento de una organización recién creada ´UN Staff for Gaza´ (Personal de la ONU por Gaza) que se presenta como "una asociación privada que no está formalmente afiliada ni respaldada por la ONU". El acto de hoy, donde los presentes levantaron carteles recordando a los trabajadores humanitarios y a los periodistas asesinados en Gaza, o reclamando el acceso de la ayuda humanitaria obstaculizada por Israel, fue el acta fundacional de la organización, que prometió más acciones en el futuro.
Israel sigue exigiendo la liberación de "todos los rehenes" para acordar una tregua en Gaza
Israel sigue exigiendo la liberación de "todos los rehenes" secuestrados en Gaza, afirmó el martes un alto funcionario gubernamental de ese país, luego de que Hamás aceptara una nueva propuesta de tregua que prevé el regreso de los cautivos en dos etapas. Por su parte, mediadores del conflicto entre Israel y Hamás -Egipto, Catar y Estados Unidos- esperan aún una respuesta oficial israelí a la iniciativa. Catar se mostró el martes optimista por esta nueva proposición, que subrayó es "casi idéntica" a la versión precedente aceptada por Israel. La nueva propuesta aprobada por Hamás prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.
Australia critica duramente a Netanyahu en una disputa diplomática
Australia criticó duramente el miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por calificar como débil al gobernante del país de Oceanía, y sostuvo que ser fuerte es más que "cuántas personas puedes hacer estallar". La relación entre estos dos aliados tradicionales entró en conflicto desde que Australia anunció la semana pasada que reconocería al Estado palestino. Netanyahu escaló drásticamente la guerra verbal el martes al calificar al primer ministro australiano, Anthony Albanese, como un "político débil que traicionó a Israel". El ministro australiano del Interior, Tony Burke, replicó el miércoles que la declaración es propia de un líder frustrado "despotricando".
Balance de la jornada. La respuesta israelí al acuerdo de paz se producirá esta semana
Siguen las muertes en Gaza, mientras el Gobierno de Israel debe decidir si acepta o no un acuerdo de paz y a aceptado por Hamás. De acuerdo con la prensa israelí, la respuesta a la propuesta de paz debería llegar "antes de que termine la semana". El texto de la propuesta se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff: la liberación de 10 rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra, informó la radio pública israelí Kan. "La cuestión del desarme de Hamás se debatirá durante el alto el fuego", según esa emisora. Algunos ministros israelís de extrema derecha, como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtieron de una "tragedia" si Netanyahu "cede ante Hamás". La guerra de Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual milicianos islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles. También secuestraron a 251 rehenes, de los cuales 49 siguen retenidos en Gaza, entre ellos 27 muertos, según el ejército israelí. En Gaza, las represalias israelís han matado a 62.064 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.
Israel dice haber matado a uno de los captores del exrehén argentino-israelí Yarden Bibas
El Ejército israelí anunció este martes la muerte, en un bombardeo el 10 de agosto en el sur de Gaza, de uno de los secuestradores del exrehén argentino-israelí Yarden Bibas, capturado en el ataque del 7 de octubre de 2023. "El Ejército y la Agencia Interior de Seguridad (el Shin Bet), bajo la dirección del Comando Sur, atacaron y eliminaron al terrorista Jihad Kamal Salem Najjar, del brazo militar de Hamás (las Brigadas Al Qasam)", recogió el comunicado militar. Junto al texto, las fuerzas armadas adjuntaron una fotografía del momento del secuestro de Bibas señalando al hombre que identifican como Najjar junto a él. Yarden Bibas fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, durante el ataque perpetrado contra territorio israelí por varias milicias gazatíes encabezadas por las Brigadas Al Qasam, que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251. También fueron capturados ese día su mujer, Shiri, y sus hijos, Ariel y Kfir, de cuatro años y nueve meses respectivamente. Yarden fue retenido en un lugar distinto a su mujer y sus hijos, que morirían poco después de su secuestro en un presunto bombardeo israelí, según anunció Hamás el 29 de noviembre de 2023.
Los periodistas asesinados en Gaza ascienden a 239 tras sumar una muerte más
El periodista Islam al Koumi falleció este martes en la Franja de Gaza, informó el Gobierno gazatí, lo que eleva a 239 el número de periodistas, influencers y otros creadores de contenido muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en el enclave desde octubre de 2023. El Gobierno local no ofreció detalles sobre la muerte de Al Koumi, pero medios locales palestinos indicaron que murió en un bombardeo israelí sobre su barrio, Al Sabra, en la Ciudad de Gaza, de acuerdo con la cadena catarí Al Jazeera. En su comunicado, las autoridades de Gaza condenaron "enérgicamente" lo que calificaron como un ataque sistemático de la "ocupación israelí" contra periodistas palestinos, y responsabilizaron "plenamente" a Israel por el fallecimiento de Al Koumi, que trabajaba como editor de noticias y creador de contenido en distintas plataformas.
Qatar pide a Israel una respuesta "rápida" a la propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamás
El Ministerio de Exteriores de Qatar ha instado este martes al Gobierno israelí a dar una respuesta "rápida y positiva" a la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, que ya ha sido aceptada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El portavoz del Ministerio de Exteriores, Mayed al Ansari, ha explicado en una rueda de prensa celebrada en Doha que por el momento no han sido informados de plazos específicos, si bien ha asegurado que las autoridades israelíes ya se encuentran analizando la respuesta dada por parte de Hamás. Al Ansari ha indicado además que la propuesta sobre la mesa es casi idéntica a una anterior presentada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y aceptada por Israel. Asimismo, ha informado de que el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, está en contacto con la parte estadounidense. "Es lo mejor que se puede ofrecer en este momento y la mejor opción posible para detener el derramamiento de sangre del pueblo palestino ante la escalada israelí", ha subrayado, agregando que si las partes no llegan a un acuerdo se puede producir "una catástrofe humanitaria aún más grave" en el enclave palestino.
Mediadores esperan respuesta de Israel a nueva propuesta de alto el fuego en Gaza
Mediadores del conflicto entre Israel y Hamás esperan este martes la respuesta israelí a su nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, al día siguiente de que el grupo islamista armado la aceptara y se mostrara dispuesto a iniciar otro ciclo de negociaciones para poner fin a casi dos años de guerra. Las dos partes beligerantes han mantenido diálogos indirectos intermitentes a lo largo de los 22 meses de conflicto, que han dado lugar a dos breves treguas y a la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, pero finalmente no han logrado alcanzar un cese el fuego duradero. Estos esfuerzos han sido mediados por Egipto y Catar, con el respaldo de Estados Unidos. Su nueva proposición prevé una tregua de 60 días y la liberación de los cautivos en dos etapas. Catar agradeció este martes la "respuesta muy positiva" del movimiento islamista palestino y se mostró optimista por esta nueva iniciativa, que subrayó es "casi idéntica" a la versión precedente aceptada por Israel. "No podemos afirmar que se haya producido un avance decisivo, pero creemos que es un punto positivo", expresó el vocero de la cancillería catarí, Mayed al Ansari.
Israel insiste en la liberación de todos los rehenes como parte de cualquier acuerdo sobre Gaza
Israel no ha cambiado su política y continúa exigiendo la liberación de los rehenes israelís que Hamás aún mantiene en Gaza, declaró a la AFP el martes una alta fuente gubernamental de este país. La política israelí "es coherente y no ha cambiado. Israel exige la liberación" de todos los rehenes, "de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete (del primer ministro Benjamin Netanyahu) para poner fin a la guerra", declaró la fuente al ser preguntada sobre la nueva propuesta de los mediadores para una tregua en la Franja de Gaza, que Hamás aceptó.
- Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
- Reunión Trump –Zelenski, en directo: última hora del encuentro en Washington y la guerra de Ucrania
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua
- Trump asegura que Ucrania 'no recuperará Crimea' y 'no podrá unirse a la OTAN
- De la sintonía a la tensión: así es la relación con Trump de los líderes europeos que acompañarán a Zelenski a la Casa Blanca
- Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia