Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.
EEUU amplía alcance de aranceles al acero y aluminio a "productos derivados"
Estados Unidos amplió el alcance de sus aranceles al acero y el aluminio, informó el Departamento de Comercio el martes, en una decisión que impacta a cientos de productos que contienen esos materiales, como sillas para bebés o maquinaria pesada. La Oficina de Industria y Seguridad informó en una nota que añadió 407 tipos de mercancías a las listas de artículos considerados "productos derivados" del acero y el aluminio. La medida significa que el 50% de aranceles que pesa sobre estos dos materiales, impuesto por el presidente Donald Trump a principios de este año, se aplicará a su contenido de acero y aluminio. La medida entró en vigor el lunes, y la notificación detallando los cambios fue publicada en el Registro Federal el martes.
Exportaciones japonesas caen fuertemente por efecto de aranceles de Trump
Las exportaciones japonesas sufrieron en julio su caída más fuerte en más de cuatro años como efecto de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, según cifras oficiales divulgadas el miércoles. La reducción interanual de 2,6% en julio incluye una disminución de 10,1% en las exportaciones a Estados Unidos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas. Las ventas japonesas de vehículos (automóviles, buses y camiones) a la primera economía mundial cayeron 28,4%, mientras las de repuestos bajaron 17,4%. Trump impuso fuertes gravámenes a las importaciones desde países de todo el mundo, en un intento de impulsar la manufactura estadounidense y reducir su gigantesco déficit comercial.
Trump firmará orden para eliminar el voto por correo antes de las elecciones legislativas
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de "aportar honestidad" a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026. En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que "liderará un movimiento" para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo. Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que "consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de paper con marcas de agua". Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para "devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les diga". El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta "estafa". Estos cambios propuestos por Trump, se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país. Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.
Ecuador negocia con EEUU la exención de aranceles a una serie de productos
Estados Unidos ha propuesto a Ecuador una lista de productos en los que eliminaría el arancel del 15 % recientemente impuesto, indicó este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, al asegurar que Quito negocia la posibilidad de incluir otros artículos. Ecuador, que busca lograr desde hace varias semanas la bajada de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, "ha recibido una propuesta interesante de los Estados Unidos, con un listado de productos (en los) que la sobretasa pasaría del 15 al 0 %", dijo en su rueda de prensa semanal. "Lo que estamos haciendo nosotros, de momento, es negociando para que más productos ingresen a ese listado. El objetivo del Gobierno ecuatoriano es cerrar lo antes posible esta negociación y nuestro equipo está haciendo todos los esfuerzos para que esto suceda", dijo.
Wall Street cierra casi estable con el ojo puesto en política monetaria de EEUU
La Bolsa de Nueva York cerró casi estable el lunes, en un mercado que espera señales sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos mientras se conocen nuevos resultados empresariales. Los tres índices terminaron la jornada cerca del equilibrio: el Nasdaq ganó 0,03%, el S&P 500 perdió 0,01% y el Dow Jones retrocedió 0,08%. El mercado "carece de catalizadores", resumieron los analistas de Briefing.com, aunque se esperan los resultados de la conferencia de Jackson Hole, Wyoming, que a finales de semana reunirá a banqueros centrales de todo el mundo. En ese evento, el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, dará un discurso el viernes.
El canciller de China viaja a la India para afianzar la diplomacia tras años de tensiones
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, inicia este lunes una visita a la India para copresidir un diálogo sobre disputas fronterizas, segunda cita de este tipo desde el enfrentamiento de 2020 entre tropas de ambos países en el Himalaya, en un contexto de deshielo diplomático entre las dos potencias asiáticas. Según las autoridades indias, Wang, que permanecerá en el país vecino hasta el miércoles, mantendrá en Nueva Delhi conversaciones sobre la cuestión fronteriza y se reunirá con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. El anterior diálogo de este tipo se celebró en Pekín en diciembre de 2024 y concluyó con un consenso de seis puntos, y, de acuerdo con medios indios, ahora se abordarán nuevas medidas de fomento de la confianza en las áreas limítrofes entre ambos países, incluida la reanudación del comercio fronterizo.
Los aranceles de Trump no han afectado el tránsito por el canal de Panamá
El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo este jueves que los aranceles que impuso a decenas de países el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han afectado el tráfico de buques mercantes en la vía interoceánica. Decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses más altas desde el 7 de agosto, al entrar en vigor los aranceles "recíprocos" con los que Trump amenazó durante mucho tiempo debido a prácticas comerciales que considera injustas. Algunos analistas temían que la política arancelaria de Trump provocara una reducción en el tránsito de buques por el cauce panameño, por donde circula el 5% del comercio marítimo mundial. "Los resultados de este año fiscal van a estar dentro de lo que nosotros habíamos programado" el año pasado, tanto en ingresos como en carga, señaló Vásquez a la AFP.
Wall Street termina al alza con nuevos récords para Nasdaq y S&P 500
La bolsa de Nueva York alcanzó nuevos máximos el miércoles, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte del banco central estadounidense (Fed) tras una inflación conforme a las expectativas. Los índices Nasdaq (+0,14%) y S&P 500 (+0,32%) superaron ambos sus máximos históricos, alcanzando respectivamente 21.713,14 y 6.466,58 puntos. El Dow Jones avanzó un 1,04%. "Es un mercado que probablemente está un poco sobrevalorado, pero actualmente hay mucho impulso y euforia", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. "El mercado sigue hoy bastante dinámico", animado por las expectativas de una "baja de tasas" de parte de la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria en septiembre, agregó el analista.
Lula anuncia ayudas a empresas brasileñas afectadas por aranceles de Trump
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes ayudas por unos 5.500 millones de dólares a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump, en el marco de un paquete de medidas económicas de auxilio. El miércoles pasado entraron en vigor los aranceles de 50% que Washington le impuso a muchos de los productos brasileños. Los gravámenes afectan a sectores clave de la primera economía latinoamericana como el café y la carne, aunque el presidente estadounidense excluyó productos estratégicos como jugo de naranja, aeronaves civiles, fertilizantes y metales preciosos. Lula dará oficialmente marcha al plan de contingencia durante una ceremonia el miércoles en Brasilia.
El Sudeste Asiático cierra con mayoría de ganancias tras la tregua entre China y EEUU
Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este martes con ganancias, lideradas por Indonesia, la mayor economía regional, después de que Estados Unidos y China anunciaran una nueva extensión de su tregua arancelaria de 90 días.
