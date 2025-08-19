Cumbre en la Casa Blanca
Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad
Kiev plantea un macroacuerdo militar financiado por Europa mientras Washington condiciona sus garantías de seguridad
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN. El planteamiento de Kiev incluye asimismo la fabricación de drones, para lo que también espera llegar a un acuerdo con Washington.
Por su parte, el presidente Trump ha explicado que las garantías de seguridad a Ucrania aún está en fase negociación con los aliados de la OTAN, pero que Washington "se involucrará" en el proceso. "Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad", ha argüido.
Trump anunció el mes pasado el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por ellos a través de la OTAN, quien ha asumido la coordinación del suministro de armamento a Kiev.
