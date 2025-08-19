El inesperado comentario de Trump sobre la vestimenta de Zelenski: "No me lo puedo creer"

Después de seis meses desde la última reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, en la cual el presidente de los Estados Unidos reprochó al jefe de Estado de Ucrania de "jugar con la tercera guerra mundial" y se burló del uniforme militar con el que el presidente ucraniano acudió al despacho oval, ambos mandatarios se han vuelto a ver las caras en el mismo sitio, aunque esta vez con un tono más amable.

La vestimenta de Zelenski clave en la reunión

Este lunes, el mundo ha podido presenciar la aparente buena sintonía que se respiraba al comienzo del encuentro entre ambos dirigentes. Además, la indumentaria de Zelenski ha ayudado a terminar con cualquier atisbo de tensión. Trump ha mostrado su cara agradable con un comentario, cuando ha visto al líder de Ucrania bajar del vehículo oficial: "No me lo puedo creer. ¡Me encanta!", ha bromeado sobre la vestimenta que lucía su invitado a su llegada.

Por su parte, el presidente ucraniano ha respondido en la misma línea: "Es el mejor que tenía". Aunque este vestuario, un traje diseñado por el costurero Viktor Anisimov, ya había sido llevado por Zelenski el pasado abril, en la ceremonia de despedida del papa Francisco.

El estilo del presidente ucraniano no ha sido el único motivo de broma. El periodista de Real America’s Voice Brian Glenn, quien criticó a Zelenski en la anterior reunión por llevar el uniforme militar, le ha vuelto a preguntar en tono humorístico sobre el traje. El mandatario de Ucrania le ha contestado con ironía: "Veo que tú no has cambiado de traje hoy, pero yo sí".

El compromiso de Volodímir Zelenski

Después del inicio entre la guerra ruso-ucraniana, Zelenski prometió a su Ejército en 2022 que no iba a volver a vestir traje hasta que finalizara el conflicto. Asimismo, no lleva el traje militar oficial porque no es miembro de las fuerzas armadas, pero sí que viste con ropa de color verde militar para rendir homenaje a los combatientes que luchan por preservar su país.