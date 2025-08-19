Reunión Trump –Zelenski, en directo: última hora del encuentro en Washington y la guerra de Ucrania

Putin y Trump estudian "elevar" la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abordado la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante una futura reunión entre los dos países vecinos, en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que habrá un encuentro trilateral en el que también participará el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. "Se debatió la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas mencionadas", ha indicado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la agencia de noticias rusa TASS sobre una llamada que ha durado unos 40 minutos.