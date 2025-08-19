Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás acepta "congelar las actividades militares", pero no su desarme, dice fuente egipcia

El grupo islamista palestino Hamás acepta "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla", informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia familiarizada con las negociaciones que tienen lugar en El Cairo para acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Los negociadores egipcios, encabezados por el jefe del Servicio General de Inteligencia, Hasán Rashad, han avanzado en la cuestión de las armas de la Hamás, ante el temor de que "la ocupación israelí reanudara sus ataques contra la Franja de Gaza tras recibir a los prisioneros". Asimismo, el informante afirmó que Hamás había aceptado un plazo de 60 días durante el cual se entregarían los prisioneros israelís, se permitiría la entrada de ayuda humanitaria y médica a la Franja de Gaza y la guerra en el enclave palestino cesaría por completo. Según esta fuente, Hamás aceptó el despliegue de una fuerza internacional conjunta europea y árabe en la Franja de Gaza para garantizar la aplicación de la tregua y mantener la seguridad en el enclave, con el objetivo de evitar "cualquier vacío de seguridad derivado de la congelación de armas de Hamás". Además, señaló que actualmente hay 5.000 agentes de policía palestinos en Egipto que serán desplegados en la Franja de Gaza junto con fuerzas internacionales a lo largo de las fronteras del enclave palestino y el cruce fronterizo de Rafah. También indicó que el movimiento palestino acordó no administrar la Franja en cuanto se hiciera efectivo el alto el fuego y la aplicación de cada uno de los puntos del acuerdo de tregua, siempre y cuando no fuera vulnerado por Israel.