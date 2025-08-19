Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Muere un periodista palestino víctima de un bombardeo de Israel sobre ciudad de Gaza
Un periodista palestino ha muerto este lunes víctima de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el barrio de Sabra, en el sur de ciudad de Gaza, que se ha saldado con al menos otro fallecido y varios heridos. La cadena de televisión palestina PalToday ha confirmado en su cuenta de la red social X que el fallecido es Islam al Komi, quien en la víspera hizo un llamamiento "urgente" en su cuenta de la red social Facebook pidiendo ayuda. "Les suplico por Dios y les pido compasión y un gesto humano y paternal para que nos brinden asistencia a mí y a mi familia", reza la carta en la que denuncia "la difícil situación de la vida en Gaza, las duras condiciones y las necesidades básicas, que no puedo cubrir".
Marruecos envía cinco aviones con 95 toneladas de alimentos y medicamentos a Gaza
Marruecos prosigue este lunes con un nuevo envío de 95 toneladas de alimentos y medicina destinados a la población civil de la Franja de Gaza. Esta ayuda fue cargada en cuatro aviones militares y uno civil desde la base aérea de Salé, vecina de Rabat, que tendrá como destino el aeropuerto de Ben Gurión (Israel), según pudo constatar EFE en el lugar. El cargamento se divide en 75 toneladas de alimentos no perecederos y 20 toneladas de medicamentos, y eleva a 295 toneladas de ayuda humanitaria enviada a la Franja desde el 30 de julio cuando el rey Mohamed VI ordenó el envío de ayuda humanitaria y médica al pueblo gazatí, según explicó a la prensa en el lugar Sanae Dardikh, directora de comunicación de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad.
Marruecos prosigue este lunes con un nuevo envío de 95 toneladas de alimentos y medicina destinados a la población civil de la Franja de Gaza. Esta ayuda fue cargada en cuatro aviones militares y uno civil desde la base aérea de Salé, vecina de Rabat, que tendrá como destino el aeropuerto de Ben Gurión (Israel), según pudo constatar EFE en el lugar. El cargamento se divide en 75 toneladas de alimentos no perecederos y 20 toneladas de medicamentos, y eleva a 295 toneladas de ayuda humanitaria enviada a la Franja desde el 30 de julio cuando el rey Mohamed VI ordenó el envío de ayuda humanitaria y médica al pueblo gazatí, según explicó a la prensa en el lugar Sanae Dardikh, directora de comunicación de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad. Esta ayuda, que se gestiona en coordinación con socios locales, ingresará a Gaza por vía terrestre a través del paso de Kerem Shalom, en el extremo sureste del enclave.
Irán advierte de que la guerra con Israel podría reanudarse "en cualquier momento"
Las autoridades iraníes han advertido este lunes de que una nueva guerra con Israel podría estallar "en cualquier momento", declaraciones que llegan más de dos meses después del cruce de ataques entre ambos países conocido como la guerra de los doce días, que dejó más de 1.000 muertos en Irán y cerca de una treinten en territorio israelí. "Hoy nos encontramos en las secuelas de una guerra impuesta. No estamos en un alto el fuego, sino en un estado de cese del fuego, por lo que estamos preparados para enfrentarnos al enemigo en cualquier momento", ha dicho el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr. El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.
Hamás acepta liberar a una decena de secuestrados a cambio de un alto al fuego de 60 días
La propuesta aceptada por el grupo palestino incluye congelar sus actividades militares en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.
Netanyahu dice que Hamás se encuentra bajo una fuerte presión para cerrar un acuerdo
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que "Hamás se encuentra bajo presión atómica" para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes, después de que varias fuentes indicaran que el grupo palestino, que aún no se ha expresado por vía oficial, ha aprobado la última propuesta de alto el fuego. "Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamás se encuentra bajo presión atómica", dijo Netanyahu en un vídeo mensaje tras reunirse con una división de soldados en Gaza y con el ministro de Defensa, Israel Katz. Por su parte, Katz achacó la respuesta positiva de Hamás a la presión israelí "de conquistar" ciudad de Gaza, contra la que Israel ha intensificado sus bombardeos pese a que en ella se refugian un millón de personas. "Vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamás se mostró reacio a negociar ningún acuerdo para la liberación de rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían acercado, de repente está sobre la mesa", dijo Katz en un comunicado tras la misma reunión.
Los familiares de los rehenes convocan una nueva jornada de protestas para el domingo
Los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza han convocado una nueva jornada de protestas para este domingo con el objetivo de presionar al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que acepte un alto el fuego para facilitar el regreso a Israel de los secuestrados en el enclave por las milicias palestinas. Bajo el lema 'Israel se para de nuevo', los seres queridos de los rehenes han informado de que se llevarán a cabo numerosas actividades durante todo el día en el marco de una jornada de huelga general que culminará con una gran manifestación en la ciudad de Tel Aviv. El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos también ha publicado una carta en redes sociales dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le piden que haga todo lo posible para alcanzar un acuerdo en el enclave palestino.
Hamás acepta "congelar las actividades militares", pero no su desarme, dice fuente egipcia
El grupo islamista palestino Hamás acepta "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla", informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia familiarizada con las negociaciones que tienen lugar en El Cairo para acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Los negociadores egipcios, encabezados por el jefe del Servicio General de Inteligencia, Hasán Rashad, han avanzado en la cuestión de las armas de la Hamás, ante el temor de que "la ocupación israelí reanudara sus ataques contra la Franja de Gaza tras recibir a los prisioneros". Asimismo, el informante afirmó que Hamás había aceptado un plazo de 60 días durante el cual se entregarían los prisioneros israelís, se permitiría la entrada de ayuda humanitaria y médica a la Franja de Gaza y la guerra en el enclave palestino cesaría por completo. Según esta fuente, Hamás aceptó el despliegue de una fuerza internacional conjunta europea y árabe en la Franja de Gaza para garantizar la aplicación de la tregua y mantener la seguridad en el enclave, con el objetivo de evitar "cualquier vacío de seguridad derivado de la congelación de armas de Hamás". Además, señaló que actualmente hay 5.000 agentes de policía palestinos en Egipto que serán desplegados en la Franja de Gaza junto con fuerzas internacionales a lo largo de las fronteras del enclave palestino y el cruce fronterizo de Rafah. También indicó que el movimiento palestino acordó no administrar la Franja en cuanto se hiciera efectivo el alto el fuego y la aplicación de cada uno de los puntos del acuerdo de tregua, siempre y cuando no fuera vulnerado por Israel.
Hamás acepta la propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Egipto y Qatar
Hamás ha respondido positivamente a una nueva propuesta de alto el fuego con Israel en Gaza presentada por mediadores egipcios y cataríes, según declaró a AFP el lunes un alto cargo del movimiento islamista palestino. "Hamás presentó su respuesta a los mediadores y confirmó que el movimiento y las facciones (palestinas) han aceptado la nueva propuesta de alto el fuego sin solicitar modificaciones", declaró bajo condición de anonimato.
Liga Árabe condena el silencio de la comunidad internacional "ante el genocidio en Gaza"
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó este lunes el silencio de la comunidad internacional mientras se agrava la hambruna en la Franja de Gaza "en medio de la continua guerra de genocidio librada por Israel" en el enclave palestino. "La comunidad internacional guarda silencio. Día tras día, la hambruna se agrava en medio de la continua guerra de genocidio librada por Israel, la destrucción de infraestructura, la paralización de todos los aspectos de la vida humana en la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de personas inocentes de su tierra", alertó Abulgueit en un comunicado con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. El líder del organismo panárabe, compuesto por 22 países, lamentó que "Gaza continúa desangrándose de dolor, hambre, destrucción y una grave escasez de medicamentos, agua y alimentos debido al bloqueo asfixiante y la política de hambruna que Israel aplica contra más de dos millones de palestinos".
