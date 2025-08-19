14 hospitalizados

Cinco muertos en Nueva York por un brote de legionela

Hasta el 18 de agosto se han registrado 108 casos confirmados

La legionela se ceba más con los hombres que con las mujeres

Archivo - Times Square

Archivo - Times Square / Marcus Santos/ZUMA Wire/dpa - Archivo

France Presse

France Presse

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un brote de legionelosis en Nueva York ha matado a cinco personas y puesto a otras 14 en el hospital, dijeron funcionarios de salud el lunes.

"El departamento de Salud de la ciudad de Nueva York investiga un grupo de casos de legionelosis en Central Harlem", dijo la entidad en un comunicado.

"Hasta el 18 de agosto se han registrado 108 casos confirmados, cinco decesos y 14 hospitalizaciones en curso".

La legionelosis, que no se transmite de persona a persona, es producida por una bacteria que puede multiplicarse en almacenamientos de agua y torres de aire acondicionado.

Su propagación por medio de gotículas contaminadas puede causar fiebre y neumonía, en especial entre personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La enfermedad toma su nombre del primer brote conocido, en 1976 en un hotel de Filadelfia donde veteranos militares de la legión estadounidense celebraban una conferencia. Más de 220 personas se enfermaron y 34 murieron.

TEMAS

  1. Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
  2. Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
  3. Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
  4. El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua
  5. Trump asegura que Ucrania 'no recuperará Crimea' y 'no podrá unirse a la OTAN
  6. Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
  7. De la sintonía a la tensión: así es la relación con Trump de los líderes europeos que acompañarán a Zelenski a la Casa Blanca
  8. Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump

Cinco muertos en Nueva York por un brote de legionela

Cinco muertos en Nueva York por un brote de legionela

DIRECTO | Trump: "Llamaré inmediatamente a Putin tras hablar con Zelenski"

DIRECTO | Trump: "Llamaré inmediatamente a Putin tras hablar con Zelenski"

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

DIRECTO GAZA | Hamás acepta un alto al fuego de 60 días mientras Irán amenaza con volver a la guerra

DIRECTO GAZA | Hamás acepta un alto al fuego de 60 días mientras Irán amenaza con volver a la guerra

DIRECTO | Trump: "Llamaré inmediatamente a Putin tras hablar con Zelenski"

DIRECTO | Trump: "Llamaré inmediatamente a Putin tras hablar con Zelenski"

Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia

Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia

Pesimismo y rabia en Kiev ante las negociaciones con Rusia: "¿Alfombra roja para un criminal de guerra?"

Pesimismo y rabia en Kiev ante las negociaciones con Rusia: "¿Alfombra roja para un criminal de guerra?"

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto