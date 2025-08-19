Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Ecuador negocia con EEUU la exención de aranceles a una serie de productos

Estados Unidos ha propuesto a Ecuador una lista de productos en los que eliminaría el arancel del 15 % recientemente impuesto, indicó este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, al asegurar que Quito negocia la posibilidad de incluir otros artículos. Ecuador, que busca lograr desde hace varias semanas la bajada de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, "ha recibido una propuesta interesante de los Estados Unidos, con un listado de productos (en los) que la sobretasa pasaría del 15 al 0 %", dijo en su rueda de prensa semanal. "Lo que estamos haciendo nosotros, de momento, es negociando para que más productos ingresen a ese listado. El objetivo del Gobierno ecuatoriano es cerrar lo antes posible esta negociación y nuestro equipo está haciendo todos los esfuerzos para que esto suceda", dijo.