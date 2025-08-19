En Directo
Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.
Ecuador negocia con EEUU la exención de aranceles a una serie de productos
Estados Unidos ha propuesto a Ecuador una lista de productos en los que eliminaría el arancel del 15 % recientemente impuesto, indicó este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, al asegurar que Quito negocia la posibilidad de incluir otros artículos. Ecuador, que busca lograr desde hace varias semanas la bajada de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, "ha recibido una propuesta interesante de los Estados Unidos, con un listado de productos (en los) que la sobretasa pasaría del 15 al 0 %", dijo en su rueda de prensa semanal. "Lo que estamos haciendo nosotros, de momento, es negociando para que más productos ingresen a ese listado. El objetivo del Gobierno ecuatoriano es cerrar lo antes posible esta negociación y nuestro equipo está haciendo todos los esfuerzos para que esto suceda", dijo.
Wall Street cierra casi estable con el ojo puesto en política monetaria de EEUU
La Bolsa de Nueva York cerró casi estable el lunes, en un mercado que espera señales sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos mientras se conocen nuevos resultados empresariales. Los tres índices terminaron la jornada cerca del equilibrio: el Nasdaq ganó 0,03%, el S&P 500 perdió 0,01% y el Dow Jones retrocedió 0,08%. El mercado "carece de catalizadores", resumieron los analistas de Briefing.com, aunque se esperan los resultados de la conferencia de Jackson Hole, Wyoming, que a finales de semana reunirá a banqueros centrales de todo el mundo. En ese evento, el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, dará un discurso el viernes.
El canciller de China viaja a la India para afianzar la diplomacia tras años de tensiones
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, inicia este lunes una visita a la India para copresidir un diálogo sobre disputas fronterizas, segunda cita de este tipo desde el enfrentamiento de 2020 entre tropas de ambos países en el Himalaya, en un contexto de deshielo diplomático entre las dos potencias asiáticas. Según las autoridades indias, Wang, que permanecerá en el país vecino hasta el miércoles, mantendrá en Nueva Delhi conversaciones sobre la cuestión fronteriza y se reunirá con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. El anterior diálogo de este tipo se celebró en Pekín en diciembre de 2024 y concluyó con un consenso de seis puntos, y, de acuerdo con medios indios, ahora se abordarán nuevas medidas de fomento de la confianza en las áreas limítrofes entre ambos países, incluida la reanudación del comercio fronterizo.
Los aranceles de Trump no han afectado el tránsito por el canal de Panamá
El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo este jueves que los aranceles que impuso a decenas de países el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han afectado el tráfico de buques mercantes en la vía interoceánica. Decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses más altas desde el 7 de agosto, al entrar en vigor los aranceles "recíprocos" con los que Trump amenazó durante mucho tiempo debido a prácticas comerciales que considera injustas. Algunos analistas temían que la política arancelaria de Trump provocara una reducción en el tránsito de buques por el cauce panameño, por donde circula el 5% del comercio marítimo mundial. "Los resultados de este año fiscal van a estar dentro de lo que nosotros habíamos programado" el año pasado, tanto en ingresos como en carga, señaló Vásquez a la AFP.
Wall Street termina al alza con nuevos récords para Nasdaq y S&P 500
La bolsa de Nueva York alcanzó nuevos máximos el miércoles, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte del banco central estadounidense (Fed) tras una inflación conforme a las expectativas. Los índices Nasdaq (+0,14%) y S&P 500 (+0,32%) superaron ambos sus máximos históricos, alcanzando respectivamente 21.713,14 y 6.466,58 puntos. El Dow Jones avanzó un 1,04%. "Es un mercado que probablemente está un poco sobrevalorado, pero actualmente hay mucho impulso y euforia", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. "El mercado sigue hoy bastante dinámico", animado por las expectativas de una "baja de tasas" de parte de la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria en septiembre, agregó el analista.
Lula anuncia ayudas a empresas brasileñas afectadas por aranceles de Trump
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes ayudas por unos 5.500 millones de dólares a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump, en el marco de un paquete de medidas económicas de auxilio. El miércoles pasado entraron en vigor los aranceles de 50% que Washington le impuso a muchos de los productos brasileños. Los gravámenes afectan a sectores clave de la primera economía latinoamericana como el café y la carne, aunque el presidente estadounidense excluyó productos estratégicos como jugo de naranja, aeronaves civiles, fertilizantes y metales preciosos. Lula dará oficialmente marcha al plan de contingencia durante una ceremonia el miércoles en Brasilia.
El Sudeste Asiático cierra con mayoría de ganancias tras la tregua entre China y EEUU
Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este martes con ganancias, lideradas por Indonesia, la mayor economía regional, después de que Estados Unidos y China anunciaran una nueva extensión de su tregua arancelaria de 90 días.
Trump anuncia que EEUU no impondrá aranceles sobre el oro
Trump anuncia que EEUU no impondrá aranceles sobre el oro.
La India afirma que continuará la negociación de armas con EEUU pese a los aranceles
El secretario de Exteriores de la India, Vikram Misri, informó a una comisión parlamentaria de que el país no detendrá los acuerdos de defensa con Estados Unidos y que la compra de petróleo ruso continuará, a pesar de la imposición de aranceles por parte de Washington. En la primera sesión informativa del Gobierno ante el Parlamento desde que EEUU elevara los aranceles al 50 %, Misri subrayó que ambos países tienen una relación "multidimensional" de la que el comercio es solo una parte.
El Nikkei sube un 2,15 % y alcanza un nuevo récord impulsado por la tregua EEUU-China
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,15 % este martes y cerró en un nuevo récord de 42.718,17 puntos tras rozar las 43.000 unidades también en un máximo intradía, animado por la tregua arancelaria entre EEUU y China, el reciente acuerdo comercial Washington-Tokio y el optimismo sobre las ganancias corporativas.
