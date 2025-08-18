Cumbre en la Casa Blanca
Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia
Ricardo Mir de FranciaRicardo Mir de Francia
Periodista
Periodista de política internacional, analista y reportero. Corresponsal en Washington durante una década y, previamente, en Jerusalén durante otros seis años. Cubre las guerras de Gaza y Ucrania. Licenciado en Periodismo por la Pompeu Fabra. Estudios de posgrado en Derecho Internacional, Periodismo de Investigación y Big Data.
Especialista en Estados Unidos, Oriente Próximo, Ucrania, geopolítica, conflictos armados, investigación.
Escribe desde Barcelona.
Esta vez no ha habido bronca ni humillación televisada, más bien, lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a Ucrania las ansiadas garantías de seguridad que ambiciona el país eslavo para negociar la paz con Rusia durante la reunión que ha mantenido con su homólogo, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. “Les vamos a ofrecer una protección excelente, muy buena seguridad”, dijo el republicano durante la comparecencia conjunta de ambos líderes ante los medios.
Trump aseguró que los detalles se discutirán durante la reunión que a estas horas mantiene en la Casa Blanca con la media docena de líderes europeos que han acompañado a Zelenski hasta Washington. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el canciller alemán, Friedritch Metz, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua
- Trump asegura que Ucrania 'no recuperará Crimea' y 'no podrá unirse a la OTAN
- Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
- De la sintonía a la tensión: así es la relación con Trump de los líderes europeos que acompañarán a Zelenski a la Casa Blanca
- Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump