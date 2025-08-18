Cumbre en la Casa Blanca

Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump, este lunes en el Despacho Oval.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump, este lunes en el Despacho Oval. / JULIA DEMAREE NIKHINSON / AP

Ricardo Mir de Francia

Ricardo Mir de Francia

Barcelona
Esta vez no ha habido bronca ni humillación televisada, más bien, lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a Ucrania las ansiadas garantías de seguridad que ambiciona el país eslavo para negociar la paz con Rusia durante la reunión que ha mantenido con su homólogo, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. “Les vamos a ofrecer una protección excelente, muy buena seguridad”, dijo el republicano durante la comparecencia conjunta de ambos líderes ante los medios.

Trump aseguró que los detalles se discutirán durante la reunión que a estas horas mantiene en la Casa Blanca con la media docena de líderes europeos que han acompañado a Zelenski hasta Washington. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el canciller alemán, Friedritch Metz, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

