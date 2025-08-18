En Directo
Guerra en Europa
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Un ataque ruso con drones deja tres muertos en ciudad ucraniana de Járkov
Al menos tres personas murieron, incluido un menor, y 17 resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Járkov, informó el alcalde. "Tres personas murieron, incluyendo un niño de poca edad. Otras 17 resultaron heridas, incluyendo seis niños", publicó en Telegram Igor Terejov, alcalde de esta ciudad del este de Ucrania. Járkov, cercana a la frontera rusa, había sido alcanzada horas antes por un misil balístico que hirió al menos 11 personas, agregó Terejov.
Trump dice que Zelenski puede acabar guerra "casi de inmediato" si descarta Crimea y OTAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que se reunirá mañana en la Casa Blanca, puede acabar la guerra con Rusia "casi de inmediato" si descarta a Crimea y a la OTAN. Zelenski "puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando" dijo Trump en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de "recuperar" Crimea y de "entrar en la OTAN", y finalizó con la frase "algunas cosas nunca cambian". "Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania", escribió el mandatario estadounidense.
Zelenski y líderes europeos negocian en Washington los términos de un acuerdo de paz
El presidente Volodimir Zelenski llegó este domingo por la noche a Washington donde, junto a líderes europeos, planea discutir propuestas de paz con Rusia que podrían incluir garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, pero también concesiones territoriales de Ucrania. La visita se produce después de la cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska la semana pasada, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego. Zelenski no fue invitado y, tras la reunión, Trump se alineó con la posición que Rusia mantiene desde hace tiempo de que no es necesario un alto el fuego en Ucrania antes de alcanzar un acuerdo de paz definitivo. El líder ucraniano "puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó la noche del domingo Trump en su plataforma Truth Social.
Rubio niega que líderes europeos acompañen a Zelenski para evitar que Trump lo "intimide"
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó este domingo que los líderes europeos que acompañarán al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mañana en la Casa Blanca lo hagan para evitar que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo "intimide".
"Es una narrativa mediática estúpida que (los europeos) vengan aquí mañana porque Trump vaya a intimidar a Zelenski hacia un mal acuerdo", dijo Rubio en una entrevista en el programa "Face the nation" de CBS, en el que recalcó que Washington los ha "invitado" tras "semanas" de trabajo por la paz.
Zelenski estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rütte, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.
Von der Leyen defiende que no se pueden modificar fronteras sin participación de Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró este domingo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que "las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza" y sin la participación de Ucrania.
"Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas son decisiones que debe tomar Ucrania y solo Ucrania, y estas decisiones no pueden tomarse sin la participación de Ucrania en las negociaciones", dijo Von der Leyen durante una rueda de prensa tras recibir a Zelenski en Bruselas.
"La constitución de Ucrania hace imposible ceder territorio o intercambiar tierras. Dada la importancia de la cuestión territorial, solo los líderes de Ucrania y Rusia deberían debatirla en la reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia", añadió el presidente ucraniano.
Marco Rubio no descarta más sanciones a Rusia, pero dice que afectarían la paz en Ucrania
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, no descartó este domingo la imposición de más sanciones económicas a Rusia si el presidente Vladímir Putin no demuestra su compromiso hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania, aunque insistió en que esto influiría negativamente y retrasaría el proceso.
"En cuanto (el presidente Donald Trump) tome esas medidas, se detendrán todas las conversaciones", dijo Rubio en entrevista con la cadena NBC.
El jefe de la diplomacia estadounidense, presente en la reunión de unas tres horas entre Trump y Putin el pasado viernes en Alaska (EE.UU.), advirtió que de aumentar la presión sobre Moscú "no quedará nadie en el mundo para hablar con los rusos e intentar que se sienten a la mesa para alcanzar un acuerdo de paz".
Trump ha amenazado con golpear a Rusia con aún más sanciones de la que ya pesan sobre el país tras la invasión a Ucrania en 2022 y ha anunciado varias fechas límites, aunque de momento no ha impuesto represalias contra la nación rusa.
Putin acordó permitir "sólidas" garantías de seguridad a Ucrania, según enviado de Trump
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad "sólidas" como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania, durante la reunión en Alaska con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
"Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical", dijo a la CNN Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú en nombre de Trump y parte de la delegación que acompañó este viernes al líder estadounidense en su reunión de unas tres horas con el líder ruso.
El enviado especial de Washington para misiones de paz calificó esta garantía de seguridad como una protección "con un lenguaje similar" al Artículo 5 de la OTAN - que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros-, frente a nuevas invasiones rusas.
Gemma Casadevall
Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos, como el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni y el británico Keir Starmer, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. Lea el artículo completo aquí.
Von der Leyen y líderes europeos se reunirán en Washington con Zelenski y Trump este lunes
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que acudirá junto a varios dirigentes europeos a la Casa Blanca el lunes, al lado del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
"A petición del presidente Zelenski, participaré mañana en la reunión con el presidente Trump y otros dirigentes europeos en la Casa Blanca", declaró en la red social X.
Zelenski dice que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que la negativa de Rusia a acordar un alto al fuego antes de emprender la negociación de un acuerdo de paz dificulta la situación.
"Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamamientos a un alto al fuego y no ha determinado todavía cuando pondrá fin a la matanza. Esto complica la situación", declaró Zelenski en un mensaje en X.
"Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas", lamentó el mandatario ucraniano.
No obstante, Zelenski aseguró que -junto con sus aliados- Ucrania está trabajando en pos de la paz y la seguridad.
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
- Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
- Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
- Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
- Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska
- Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania