Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin

Rubio niega que líderes europeos acompañen a Zelenski para evitar que Trump lo "intimide"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó este domingo que los líderes europeos que acompañarán al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mañana en la Casa Blanca lo hagan para evitar que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo "intimide".

"Es una narrativa mediática estúpida que (los europeos) vengan aquí mañana porque Trump vaya a intimidar a Zelenski hacia un mal acuerdo", dijo Rubio en una entrevista en el programa "Face the nation" de CBS, en el que recalcó que Washington los ha "invitado" tras "semanas" de trabajo por la paz.

Zelenski estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rütte, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.