En Directo

Guerra en Europa

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Uskahov, Lavrov, Putin, Trump, Rubio y Witkoff, con dos intérpretes.

Uskahov, Lavrov, Putin, Trump, Rubio y Witkoff, con dos intérpretes. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Jordi Pintado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
  2. Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
  3. Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
  4. Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
  5. Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
  6. Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
  7. Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska
  8. Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Directo | Von der Leyen y otros líderes europeos se reunirán en Washington con Zelenski y Trump este lunes

Directo | Von der Leyen y otros líderes europeos se reunirán en Washington con Zelenski y Trump este lunes

Bolivia deja atrás la era del Movimiento al Socialismo y tendrá un sorpresivo segundo turno en octubre entre Paz Pereira y "Tuto" Quiroga

Bolivia deja atrás la era del Movimiento al Socialismo y tendrá un sorpresivo segundo turno en octubre entre Paz Pereira y "Tuto" Quiroga

Tiroteo en un club de Nueva York vinculado a pandillas deja tres muertos y nueve heridos

Tiroteo en un club de Nueva York vinculado a pandillas deja tres muertos y nueve heridos

El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua

El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua

Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump

Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump

Bloqueos de autopistas y manifestantes detenidos en Israel durante la huelga por un acuerdo de rehenes en Gaza

Bloqueos de autopistas y manifestantes detenidos en Israel durante la huelga por un acuerdo de rehenes en Gaza