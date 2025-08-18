Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

La huelga en Israel por los rehenes pasa su ecuador con un seguimiento limitado

La jornada de huelga nacional en Israel para pedir al Gobierno un acuerdo de tregua que garantice la liberación de los rehenes en Gaza se adentra en la tarde con un seguimiento hasta ahora limitado frente al esperado, con los manifestantes protagonizando principalmente cortes de carreteras en Jerusalén y Tel Aviv y la detención de unas 40 personas.

"La autopista de Ayalon en Tel Aviv está bloqueada" en una de sus salidas, anunció el movimiento prodemocracia israelí hacia las 15.30 hora local (12.30 GMT), después de que los manifestantes llevaran a cabo varios intentos para bloquear el tráfico en esta importante vía de la ciudad, en los que han sido detenidos la mayoría de manifestantes hasta el momento.

También en Jerusalén los manifestantes lograron bloquear uno de los principales túneles de salida de la ciudad temporalmente, si bien el tráfico volvió a la normalidad después de que la Policía los dispersara utilizando cañones de agua. Siete personas fueron detenidas en la ciudad santa por ello.