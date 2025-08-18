En Directo

Al minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Los palestinos intentan conseguir comida en una cocina comunitaria en la Ciudad de Gaza.

Los palestinos intentan conseguir comida en una cocina comunitaria en la Ciudad de Gaza. / Jehad Alshrafi | Associated Press

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
  2. Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
  3. Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
  4. Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
  5. Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
  6. Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
  7. Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska
  8. Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania

Directo | Von der Leyen y otros líderes europeos se reunirán en Washington con Zelenski y Trump este lunes

Directo | Von der Leyen y otros líderes europeos se reunirán en Washington con Zelenski y Trump este lunes

Bolivia deja atrás la era del Movimiento al Socialismo y tendrá un sorpresivo segundo turno en octubre entre Paz Pereira y "Tuto" Quiroga

Bolivia deja atrás la era del Movimiento al Socialismo y tendrá un sorpresivo segundo turno en octubre entre Paz Pereira y "Tuto" Quiroga

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Tiroteo en un club de Nueva York vinculado a pandillas deja tres muertos y nueve heridos

Tiroteo en un club de Nueva York vinculado a pandillas deja tres muertos y nueve heridos

El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua

El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua

Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump

Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer y otros líderes europeos 'custodiarán' a Zelenski en su encuentro con Trump

Bloqueos de autopistas y manifestantes detenidos en Israel durante la huelga por un acuerdo de rehenes en Gaza

Bloqueos de autopistas y manifestantes detenidos en Israel durante la huelga por un acuerdo de rehenes en Gaza