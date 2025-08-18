En Directo
Al minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Muere en Italia por desnutrición una joven palestina evacuada desde Gaza 48 horas antes
Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa (norte de Italia) por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales. La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano. Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era "muy comprometido" y presentaba un "profundo deterioro orgánico", según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.
Más de 200.000 personas exigen a Netanyahu que anteponga la seguridad de los rehenes a la ocupación de Gaza
Más de 200.000 personas, según estimaciones policiales, se han concentrado en Tel Aviv y en plena huelga nacional para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que dé prioridad a las vidas de los rehenes antes de comenzar una nueva y, según el Ejército, "inminente", ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza en una operación que podría suponer su sentencia de muerte. Tras una mañana de disturbios con decenas de detenidos en la ciudad, las familias y el líder de la oposición, Yair Lapid, han abanderado una marcha a sabiendas de que esta misma mañana Netanyahu ha reiterado que no suspenderá bajo ningún concepto la operación y que la huelga, de carácter informal, pero secundada por decenas de organizaciones y universidades, aleja la posibilidad de traer con vida a los 20 rehenes que se cree siguen vivos en manos de las milicias palestinas.r, utilizando el nombre en clave de Israel para la ofensiva terrestre lanzada a principios de mayo.
Los hutíes confirman el lanzamiento de un misil contra Israel, tras el ataque a una central eléctrica en Saná
Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la tarde de este domingo el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto Ben Gurión, en la localidad israelí de Tel Aviv, horas después de que el Ejército de Israel haya llevado a cabo un ataque contra una central eléctrica ubicada a las afueras de la capital de Yemen, Saná, utilizada por el grupo fundamentalista. El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha informado a través de su canal de Telegram de una "operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Lod --término con el que denominan al aeropuerto Ben Gurión--, en la región ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico, el Palestina 2". Como viene siendo habitual, ha celebrado que la operación "logró su objetivo y provocó que millones de grupos de sionistas usurpadores huyeran a refugios, suspendiendo así las operaciones del aeropuerto".
Israel afirma que bombardeó una "infraestructura energética" en Yemen
El ejército israelí anunció el domingo que bombardeó "una infraestructura energética" en la región de Saná, capital de Yemen, utilizada por los rebeldes hutíes.
Las fuerzas israelíes efectuaron "este bombardeo a una distancia de unos 2.000 kilómetros de Israel, en pleno corazón de Yemen, contra una infraestructura energética utilizada por el régimen terrorista hutí", indicó el ejército en un comunicado.
En Yemen, una fuente de la Defensa Civil citada por la televisión Al Masirah, de los hutíes, reportó "una agresión contra la planta energética de Haziz", en el sur de Saná. Inicialmente no se reportaron bajas por el ataque.
La huelga en Israel por los rehenes pasa su ecuador con un seguimiento limitado
La jornada de huelga nacional en Israel para pedir al Gobierno un acuerdo de tregua que garantice la liberación de los rehenes en Gaza se adentra en la tarde con un seguimiento hasta ahora limitado frente al esperado, con los manifestantes protagonizando principalmente cortes de carreteras en Jerusalén y Tel Aviv y la detención de unas 40 personas.
"La autopista de Ayalon en Tel Aviv está bloqueada" en una de sus salidas, anunció el movimiento prodemocracia israelí hacia las 15.30 hora local (12.30 GMT), después de que los manifestantes llevaran a cabo varios intentos para bloquear el tráfico en esta importante vía de la ciudad, en los que han sido detenidos la mayoría de manifestantes hasta el momento.
También en Jerusalén los manifestantes lograron bloquear uno de los principales túneles de salida de la ciudad temporalmente, si bien el tráfico volvió a la normalidad después de que la Policía los dispersara utilizando cañones de agua. Siete personas fueron detenidas en la ciudad santa por ello.
Al menos 7 palestinos muertos tras un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza antes de su evacuación
Al menos siete palestinos han fallecido y un número indeterminado han resultado heridos esta madrugada por las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en un bombardeo contra la ciudad de Gaza, el mismo día que comienza la expulsión de sus residentes hacia el sur de la Franja de Gaza.
Israel reanudará el envío de tiendas y refugios a Gaza tras cinco meses de bloqueo
El organismo militar israelí COGAT, encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, anunció este sábado que reanudará a partir del domingo el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, después de más de cinco meses de prohibición de estos envíos.
"De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto", indicó COGAT en un comunicado.
EEUU suspende la emisión de visados de visitantes de Gaza
Estados Unidos anunció este sábado que ha paralizado la emisión de visados de visitante a personas procedentes de Gaza para realizar una "exhaustiva" revisión del proceso mediante el cual ha otorgado recientemente una "pequeña cantidad" de visados humanitarios desde el enclave palestino.
"Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días", informó en X el Departamento de Estado estadounidense.
Muere en Italia por desnutrición una joven palestina evacuada desde Gaza 48 horas antes
Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa (norte de Italia) por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales.
La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.
Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era "muy comprometido" y presentaba un "profundo deterioro orgánico", según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.
El viernes, tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte, explicó el hospital.
El primer ministro palestino viajará a Egipto para abordar la crisis humanitaria en Gaza
El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, iniciará este domingo 17 de agosto una visita oficial a Egipto, informó la agencia oficial palestina Wafa.
Durante su estancia, el jefe de Gobierno palestino se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, con quien abordará la situación humanitaria en la Franja de Gaza y los esfuerzos de El Cairo para alcanzar un alto el fuego en el enclave, sometido desde hace más de veinte meses a una ofensiva militar israelí, que ya ha matado a más de 61.000 palestinos.
Según adelantó Wafa, Mustafa y Abdelatty ofrecerán el lunes 18 de agosto una rueda de prensa conjunta en el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y permanece cerrado desde que lo ocuparon las fuerzas israelíes.
A finales de julio, Mustafa afirmó que Palestina está dispuesta a recibir una "fuerza de apoyo árabe internacional" que contribuya a garantizar la estabilidad y facilite un alto el fuego en la Franja.
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin
- Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
- Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
- Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
- Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska
- Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania