Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Los aranceles de Trump no han afectado el tránsito por el canal de Panamá

El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo este jueves que los aranceles que impuso a decenas de países el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han afectado el tráfico de buques mercantes en la vía interoceánica. Decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses más altas desde el 7 de agosto, al entrar en vigor los aranceles "recíprocos" con los que Trump amenazó durante mucho tiempo debido a prácticas comerciales que considera injustas. Algunos analistas temían que la política arancelaria de Trump provocara una reducción en el tránsito de buques por el cauce panameño, por donde circula el 5% del comercio marítimo mundial. "Los resultados de este año fiscal van a estar dentro de lo que nosotros habíamos programado" el año pasado, tanto en ingresos como en carga, señaló Vásquez a la AFP.