Guerra en Ucrania
Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump
"Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales", adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
EFE
Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.
"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
- Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
- Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska
- Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania
- Decenas de miles de pasaportes, pirateados en hoteles de Italia
- EEUU ofrece a Ucrania 'garantías de seguridad' similares a las de la OTAN pero sin adhesión a la alianza