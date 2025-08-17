En Brooklyn

Tiroteo en un club de Nueva York vinculado a pandillas deja tres muertos y nueve heridos

Policias investigando el tiroteo en el club neoyorkino Taste of the City.

Policias investigando el tiroteo en el club neoyorkino Taste of the City.

EFE

EFE

Un tiroteo en un club nocturno de Nueva York, ocurrido en la madrugada de este domingo, dejó tres muertos y nueve heridos, según divulgaron este domingo las autoridades, que buscan a varios sospechosos y vinculan el suceso a la violencia de pandillas.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo en una rueda de prensa que movilizó a un equipo de policías, líderes religiosos y expertos para "responder al incidente y trabajar con amigos, familias y víctimas y frenar cualquier potencial acción de represalia".

La jefa de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que varios sospechosos, "hasta cuatro" abrieron fuego en torno a las 3:30 hora local del domingo dentro del club de cachimbas Taste of the City, ubicado en el barrio de Crown Heights (Brooklyn), tras una aparente disputa.

Violencia pandillera

Los fallecidos son tres hombres, de 19, 27 y 35 años; el más joven fue hallado sin vida en el local y los otros dos fallecieron por la gravedad de sus heridas en el hospital. Aparte de ellos, resultaron heridas otras nueve personas, indicaron las autoridades.

Tisch señaló que se han recuperado 42 casquillos de bala de "varias armas" tras el tiroteo, y afirmó que todo apunta a que se trata de violencia pandillera, a la que atribuye la mayoría de los tiroteos en la ciudad, un 60 %. En ese mismo club se produjo un tiroteo sin víctimas mortales el pasado noviembre.

El alcalde destacó que se tratara del segundo tiroteo masivo en pocas semanas y se comprometió a destinar más esfuerzos a la prevención después de que a finales de julio un tirador abriera fuego en un edificio de oficinas de Manhattan, donde mató a cuatro personas.

TEMAS

Tiroteo en un club de Nueva York vinculado a pandillas deja tres muertos y nueve heridos

