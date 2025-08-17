Conflicto en Oriente Próximo
Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza
Familiares de secuestrados en la franja convocan una hornada de huelga en Israel y piden a Netanyahu un acuerdo por la liberación de sus parientes y que acabe con la guerra
Israel desvela un plan para construir 3.000 viviendas en Cisjordania y "enterrar la idea de un Estado palestino"
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Varios grupos de manifestantes israelíes han bloqueado este domingo algunas de las principales autopistas de Israel para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Los manifestantes han bloqueado la autopista 1, que conecta Jerusalén y Tel Aviv, con neumáticos ardiendo colocados en ambas direcciones. Los bloqueos afectaron también a las autopistas 4 y 6.
Las protestas marcan el inicio de un día de huelga nacional convocada por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.
Esta mañana, en una rueda de prensa para dar comienzo a la huelga, algunos familiares de secuestrados y de asesinados en los ataques de Hamás del 7 de octubre han pedido al Gobierno israelí un acuerdo completo. Reclaman que ese pacto sirva para liberar a todos los rehenes en el enclave y ponga fin a la guerra en Gaza.
"Sin estas condiciones, sabemos que el otro lado no va a aceptar", dijo Naomi Abir, la madre de un joven con doble nacionalidad estadounidense e israelí que fue asesinado en el festival de música Nova, en declaraciones recogidas por la prensa local.
- Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
- Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
- Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania
- Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska
- Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania
- Decenas de miles de pasaportes, pirateados en hoteles de Italia
- EEUU ofrece a Ucrania 'garantías de seguridad' similares a las de la OTAN pero sin adhesión a la alianza