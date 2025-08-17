Vientos de 220 kilómetros por hora
El huracán Erin afloja en el Caribe pero aún puede causar fuertes lluvias e inundaciones
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reduce la categoría de nivel cinco a cuatro y mantiene la previsión de temporal en las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico
El cambio climático complica aún más la predicción de tormentas: "Pueden volverse extremas más rápido de lo esperado"
Europa PressEuropa Press
El huracán Erin, el primero de la temporada atlántica, ha reducido su intensidad en las últimas horas, lo que ha permitido al Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos rebajarlo de categoría cinco -la máxima- de la escala de Saffir Simpson a categoría cuatro. En este nuevo aviso del CNH, también se han reducido las previsiones de viento hasta velocidades máximas de 220 kilómetros por hora, frente a los 260 de la última comunicación.
La previsión apunta a que fuertes lluvias pueden afectar este domingo a las Antillas Menores en el norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Las precipitaciones pueden causar inundaciones "considerables" en núcleos urbanos e incluso desprendimientos de tierra.
El servicio meteorológico francés ha suspendido la alerta para sus territorios de ultramar de San Martín y San Bartolomé. Del mismo modo. el mismo servicio de Países Bajos ha hecho lo mismo en el caso de Sint Marteen.
