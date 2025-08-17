Qué pasará en Ucrania tras la cumbre Trump-Putin: la reunión de Alaska en cuatro claves

Una hoja de ruta para un "acuerdo de paz" que incluye concesiones territoriales y garantías de seguridad para Kiev, pero ni alto el fuego ni sanciones contra Moscú. Esto es lo que se sabe sobre el contenido de las discusiones en la cumbre de Anchorage (Alaska) entre Donald Trump y Vladimir Putin.

"Se ha acordado universalmente que la mejor manera de poner fin a la guerra... es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, no solo a un acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene", declaró Trump en su red social Truth Social, refiriéndose a las conversaciones ruso-estadounidenses, una postura que contrasta marcadamente con la de Ucrania y sus aliados. Esta es una victoria para Vladimir Putin, cuyas tropas han logrado avances recientes en el este de Ucrania. El presidente ruso ha exigido desde el principio un "acuerdo de paz" más integral, que, según él, abordaría las "causas profundas" de la guerra, empezando por el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN. Moscú considera esta alianza militar una amenaza existencial que se extiende más allá de sus fronteras.

Este era el gran temor de Ucrania: un acuerdo en Anchorage la obligaría a ceder, de iure o de facto, parte de su territorio. El ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, en cuatro regiones del sur y el este (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), así como en Crimea, anexionada en 2014.

Ni Putin ni Trump abordaron directamente este candente asunto durante sus comparecencias ante la prensa. Sin embargo, según un funcionario familiarizado con las conversaciones telefónicas entre el presidente estadounidense y los líderes europeos, Trump apoya una propuesta rusa que contempla el control total de las regiones de Donetsk y Luhansk y la congelación del frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Unos meses después de lanzar su invasión, Rusia proclamó la anexión de estas cuatro regiones en septiembre de 2022, aunque sus tropas no ocupan completamente ninguna de ellas. Las fuerzas rusas ocupan casi toda la región de Lugansk y gran parte de la región de Donetsk, incluidas sus capitales regionales. Este no es el caso de los otros dos, cuyos principales centros urbanos aún están bajo control ucraniano. No está claro cuál sería el estatus formal de estos territorios para Ucrania y la comunidad internacional, mientras que Volodímir Zelenski ha rechazado las concesiones territoriales, que son incompatibles con la Constitución ucraniana.

Ucrania, con el apoyo de los europeos, exige dichas garantías en caso de cese de hostilidades, para evitar cualquier reanudación de la invasión rusa, algo que Moscú rechaza categóricamente. En su informe posterior a la cumbre con Zelenski y varios líderes europeos, Trump abordó una garantía de seguridad similar al Artículo 5 de la OTAN para Kiev, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, indicó que el primer paso sería definir "una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de un nuevo ataque". Varios países europeos, en particular Francia y el Reino Unido, han manifestado su disposición a contribuir a una fuerza de protección estacionada en Ucrania, pero no en primera línea.

Trump confirmó que recibirá a Zelenski en la Casa Blanca el lunes. "Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin", añadió. Anteriormente había dicho que un acuerdo para poner fin a la guerra "realmente depende del presidente" de Ucrania.

Sin embargo, Zelenski consideró que la negativa de Rusia a un alto el fuego "complica la situación". Expresó su escepticismo sobre la voluntad de Moscú de lograr una paz duradera.

El ultimátum impuesto por Trump a Rusia para que pusiera fin a la guerra en Ucrania expiró teóricamente el viernes, bajo la amenaza de las llamadas sanciones "secundarias"; es decir, sanciones dirigidas a los países que se abastecen de Rusia, en particular petróleo y armas. "Dada la forma en que sucedieron las cosas, no creo que deba pensar en eso ahora", declaró finalmente el presidente estadounidense en Fox News tras su reunión con Putin.

Sin embargo, los líderes europeos afirmaron que continuarán reforzando las sanciones y las medidas económicas específicas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por seguir presionando a la economía de guerra de Rusia "hasta que se establezca una paz justa y duradera".