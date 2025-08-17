Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump entrega a Putin una "carta de paz" de su esposa Melania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a Vladimir Putin un objeto especial durante su cumbre en Alaska: una carta escrita por su esposa Melania Trump en la que le pide al mandatario ruso que haga la paz en nombre de los niños.
La oficina de la primera dama replicó el sábado un artículo de Fox News en la red X que contiene la breve carta, un día después de que Trump y Putin no lograran alcanzar un acuerdo en su reunión de alto nivel sobre Ucrania.
Putin leyó la "carta de paz" inmediatamente después de que Trump se la entregara, mientras las delegaciones de ambas partes observaban, según Fox News.
Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano.
Erdogan aplaude la cumbre de Alaska y pide participación de Zelenski en el proceso de paz
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aplaudido este sábado la cumbre entre los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, celebrada anoche, expresando el deseo de una futura participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un eventual proceso de paz.
Con el encuentro de Trump y Putin en Alaska, "la búsqueda de un fin de la guerra Rusia-Ucrania ha ganado un nuevo impulso", escribió Erdogan en la red X.
El cambio de semblante de Trump y Putin en la cumbre acentúa la falta de acuerdos
El contraste entre las caras sonrientes y los gestos cercanos a la llegada y la seriedad de la declaración final conjunta ante la prensa entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha elevado las especulaciones sobre qué pasó durante las más de tres horas de negociaciones sin anuncio de acuerdos en Alaska. Lea el artículo completo aquí.
EEUU ofrece garantías de seguridad a Ucrania sin ingreso en la OTAN
EEUU ha ofrecido a Ucrania garantías de seguridad similares a las que se desprenden del artículo 5 del tratado de la OTAN, pero sin adhesión formal a la Alianza Atlántica, lo que contaría a priori con la aceptación de Vladímir Putin, según informó una fuente diplomática anónima a AFP. El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda.
Macron pide presionar a Putin mientras Meloni y Starmer aplauden a Trump
Los líderes europeos están reaccionando al encuentro entre Trump y Putin. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abogado por mantener la "presión" sobre Rusia hasta que se alcance una paz "sólida y duradera" en Ucrania, mientras el 'premier' británico, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han elogiado a Trump y ven abierto un camino hasta ahora inédito para acabar con la guerra.
Más información en esta noticia sobre las reacciones de los dirigentes europeos a la cumbre de Alaska.
Los líderes europeos se ofrecen para facilitar una reunión entre Trump, Putin y Zelenski
Un grupo de ocho líderes europeos se han ofrecido a trabajar para facilitar una cumbre trilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, y el ucraniano Volodimir Zelenski, para negociar un acuerdo de paz y poner fin la guerra, han anunciado en un comunciado emitido este sábado.
Más información en esta crónica de Beatriz Ríos desde Bruselas.
Kiev acusa a Rusia de lanzar 85 drones y un misil contra Ucrania durante la cumbre
El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, informó Kiev, mientras se celebraba en Alaska la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. La fuerza aérea ucraniana afirmó que derribó 61 de esos drones, entre los que había aparatos de tipo Shahed, de diseño iraní, y dispositivos señuelo. Las regiones impactadas fueron Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó la misma fuente.
Trump excluye la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania y urge un "acuerdo de paz"
Donald Trump ha descartado la posibilidad de un alto al fuego inmediato entre Rusia y Ucrania y reclama directamente un "acuerdo de paz". Así lo ha expresado el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su red Truth Social, tras su cumbre con Vladimir Putin en Alaska.
"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump.
Feijóo critica a Sánchez por ser "excluido" en las reuniones previas a la cumbre Trump-Putin
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber sido "excluido" de las reuniones previas que líderes de las grandes potencias europeas han mantenido antes de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin este viernes en Alaska. "Ha habido dos reuniones entre los Estados Unidos y los países europeos para posicionarnos ante la invasión rusa de Ucrania. A España se le ha excluido de esos contactos. No es que ya sea la acreditación de una política internacional irrelevante, es que es la constatación de que los aliados no se fían de nosotros", ha declarado Feijóo. Además, el popular ha defendido que se cuente con Ucrania en el camino hacia la paz.
