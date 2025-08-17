Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin

Trump entrega a Putin una "carta de paz" de su esposa Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a Vladimir Putin un objeto especial durante su cumbre en Alaska: una carta escrita por su esposa Melania Trump en la que le pide al mandatario ruso que haga la paz en nombre de los niños.

La oficina de la primera dama replicó el sábado un artículo de Fox News en la red X que contiene la breve carta, un día después de que Trump y Putin no lograran alcanzar un acuerdo en su reunión de alto nivel sobre Ucrania.

Putin leyó la "carta de paz" inmediatamente después de que Trump se la entregara, mientras las delegaciones de ambas partes observaban, según Fox News.