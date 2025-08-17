En Directo

Guerra en Europa

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias tras la cumbre Trump-Putin

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Uskahov, Lavrov, Putin, Trump, Rubio y Witkoff, con dos intérpretes.

Uskahov, Lavrov, Putin, Trump, Rubio y Witkoff, con dos intérpretes. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Jordi Pintado

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

