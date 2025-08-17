En Directo

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Los palestinos intentan conseguir comida en una cocina comunitaria en la Ciudad de Gaza.

Los palestinos intentan conseguir comida en una cocina comunitaria en la Ciudad de Gaza. / Jehad Alshrafi | Associated Press

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
  2. Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
  3. Putin y Trump aseguran haber hecho 'progresos' para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
  4. Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
  5. Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa
  6. Las sequías históricas de África del sur ponen a Zimbabue ante el drama de las niñas-esposas
  7. Sánchez insiste en la necesidad de que Ucrania sea 'parte de cualquier decisión sobre su propio futuro
  8. Zelenski logra del careo virtual con Trump la garantía de que no habrá negociación territorial 'sin Ucrania

Terremotos hoy, 17 de agosto: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

EEUU ofrece seguridad a Ucrania sin adhesión a la OTAN

Ni socios ni enemigos: el equilibrio imposible en unas relaciones UE-China basadas en la desconfianza

Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE

Bolsonaro regresa a la prisión domiciliaria tras los exámenes médicos

Una treintena de muertos en Sudán a manos de fuerzas paramilitares

Ucrania y los aliados debaten su respuesta a las propuestas de Trump tras la cumbre de Alaska

