Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Al menos 7 palestinos muertos tras un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza antes de su evacuación
Al menos siete palestinos han fallecido y un número indeterminado han resultado heridos esta madrugada por las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en un bombardeo contra la ciudad de Gaza, el mismo día que comienza la expulsión de sus residentes hacia el sur de la Franja de Gaza.
Israel reanudará el envío de tiendas y refugios a Gaza tras cinco meses de bloqueo
El organismo militar israelí COGAT, encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, anunció este sábado que reanudará a partir del domingo el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, después de más de cinco meses de prohibición de estos envíos.
"De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto", indicó COGAT en un comunicado.
EEUU suspende la emisión de visados de visitantes de Gaza
Estados Unidos anunció este sábado que ha paralizado la emisión de visados de visitante a personas procedentes de Gaza para realizar una "exhaustiva" revisión del proceso mediante el cual ha otorgado recientemente una "pequeña cantidad" de visados humanitarios desde el enclave palestino.
"Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días", informó en X el Departamento de Estado estadounidense.
Muere en Italia por desnutrición una joven palestina evacuada desde Gaza 48 horas antes
Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa (norte de Italia) por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales.
La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.
Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era "muy comprometido" y presentaba un "profundo deterioro orgánico", según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.
El viernes, tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte, explicó el hospital.
El primer ministro palestino viajará a Egipto para abordar la crisis humanitaria en Gaza
El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, iniciará este domingo 17 de agosto una visita oficial a Egipto, informó la agencia oficial palestina Wafa.
Durante su estancia, el jefe de Gobierno palestino se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, con quien abordará la situación humanitaria en la Franja de Gaza y los esfuerzos de El Cairo para alcanzar un alto el fuego en el enclave, sometido desde hace más de veinte meses a una ofensiva militar israelí, que ya ha matado a más de 61.000 palestinos.
Según adelantó Wafa, Mustafa y Abdelatty ofrecerán el lunes 18 de agosto una rueda de prensa conjunta en el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y permanece cerrado desde que lo ocuparon las fuerzas israelíes.
A finales de julio, Mustafa afirmó que Palestina está dispuesta a recibir una "fuerza de apoyo árabe internacional" que contribuya a garantizar la estabilidad y facilite un alto el fuego en la Franja.
Hizbulá acusa al Gobierno libanés de "entregar" el país a Israel
El líder de Hizbulá, Naim Qasem, acusó el viernes al Gobierno libanés de "entregar" el país a Israel al presionar por el desarme de su movimiento y advirtió sobre una "guerra civil", después de una reunión con un responsable iraní. Tras la guerra de 2024 contra Israel, Hizbulá salió gravemente debilitado, ya que que destruyó parte de su arsenal y diezmó a sus directivos. A pesar de haber dominado la vida política libanesa durante años, su influencia disminuye significativamente desde entonces. Bajo presión de Estados Unidos y ante el temor de una intensificación de los ataques israelíes en Líbano, el Gobierno encargó al ejército el 5 de agosto la preparación de un plan para desarmar para finales de 2025 a Hizbulá, fundado y financiado por Irán, enemigo acérrimo de Israel.
Israel creó una unidad en inteligencia para vincular a periodistas de Gaza con Hamás
La revista +972, con sede en Tel Aviv, informa de que el ejército israelí ha creado una unidad especial llamada Célula de Legitimación con el objetivo de encontrar periodistas de Gaza que podrían ser retratados como “terroristas” en Hamás y otras organizaciones. Tres fuentes de inteligencia israelíes anónimas dijeron a la publicación que la motivación era de relaciones públicas, no de seguridad, y que la unidad trabajaría para encontrar cualquier información que pudiera usarse contra los periodistas cada vez que se intensificaran las críticas a Israel en los medios. La información recopilada por la unidad también se transmitía regularmente a funcionarios estadounidenses a través de canales directos. En al menos un caso desde el inicio de la guerra, la unidad tergiversó la información de inteligencia de tal manera que permitió la presentación falsa de un periodista como miembro del ala militar de Hamás. Según la revista +972, ese patrón de manipulación sirvió de excusa para la muerte del corresponsal de Al Jazeera Anas al-Sharif, quien fue abatido junto con otros cinco periodistas después de que Israel lo acusara de ser un agente de Hamás.
El número de muertos en Gaza desde el amanecer asciende a 21
Al menos 21 palestinos han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el amanecer, según fuentes médicas que hablaron con Al Jazeera Arabic. Siete de las víctimas fueron asesinadas a tiros por las fuerzas israelíes mientras esperaban ayuda en el centro y sur de Gaza, dijeron las fuentes.
Hizbulá advierte al Gobierno libanés de que no depondrá las armas hasta que Israel no cese la "agresión"
El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha advertido este viernes al Gobierno de que no renunciará en ningún caso a la "resistencia" armada mientras Israel persista en su "agresión", en una crítica frontal a la propuesta de desarme presentada por Estados Unidos y respaldada por el Ejecutivo libanés. El proyecto plantea que el Ejército sea el único grupo con potestad para seguir armado, pero para Qasem "priva a Líbano, a la resistencia y a su pueblo de su capacidad para defenderse en plena agresión". "Este Gobierno está ejecutando una decisión estadounidense y sirviendo al proyecto israelí, sea consciente de ello o no", ha sentenciado el líder de Hezbolá en un duro discurso. En este sentido, ha preguntado a los dirigentes políticos libaneses si se sienten "orgullosos" de recibir felicitaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mismo que el pasado domingo aludió al "Gran Israel", en una referencia histórica que no ha gustado a los países árabes vecinos por las connotaciones soberanistas implícitas.
Al menos 16 muertos este viernes en Gaza por ataques israelís
Al menos 16 palestinos, incluidos cinco solicitantes de ayuda, han muerto en ataques israelíes contra Gaza, según fuentes médicas que hablaron con Al Jazeera. Israel se ha enfrentado a la condena internacional después de que el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunciara su intención de aprobar la construcción de más de 3.000 viviendas en la zona E1 de Cisjordania ocupada , dividiendo en dos tierras que se utilizarían para un futuro estado palestino.
