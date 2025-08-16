Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para reunirse el lunes en Washington y abordar todos los "detalles" relativos a la guerra en el país del este de Europa. El anuncio del encuentro llega horas después de la cumbre celebrada este viernes en Alaska, en la que Trump recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero. En aquella ocasión, Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval. En esta ocasión, la nueva reunión entre ambos mandatarios llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

Trump y Zelenski han hablado por teléfono este sábado tras la reunión de Alaska, "una larga y sustancial convesación", en palabras del mandatario ucraniano. Zelenski ha explicado en redes sociales que primero mantuvieron una conversación privada, de una hora de duración, a la que luego se sumaron otros líderes europeos.

Contactos transatlánticos

Tras la cita con Putin, Trump ha mantenido una conversación telefónica conjunta con los dirigentes de Reino Unido, Italia, Francia, Finlandia, Alemania y Polonia, así como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Así lo ha confirmado un portavoz de Downing Street, que ha explicado que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha participado en la conversación.

Trump ha apelado a Zelenski y a Europa a alcanzar una entente con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha opinado que un acuerdo de paz "ahora depende" del dirigente ucraniano. Si bien ha remarcado que el pacto está en manos de Zelenski, también ha instado "a las naciones europeas a involucrarse un poco" para acabar con las hostilidades.

Negociación a tres bandas

"Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación", ha dicho Zelenski. El líder uncraniano ha vuelto a defender la extensión de las negociaciones a un formato a tres bandas, en el que Kiev también esté presente.

"Ucrania reafirma su voluntad de trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz", ha añadido. Zelenski ve "importante" que los países europeos "estén implicados en todas las fases", con vistas por ejemplo a adoptar las garantías de seguridad que reclama Ucrania, en las que Kiev espera que Estados Unidos también se implique.