Putin propone quedarse con todo el Donbás a cambio de parar su ofensiva contra Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano.

Según han confirmado fuentes próximas a la cumbre que Putin mantuvo este pasado viernes en Alaska con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el momento de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la región -que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, parcialmente incorporadas a Moscú- el presidente ruso ordenaría la detención inmediata de la ofensiva en los frentes de Zaporiyia y de Jersón, en el sur del país, informan el 'Financial Times', la cadena estadounidense NBC y la agencia Bloomberg.

Estas mismas fuentes indican que Putin habría prometido detener cualquier otro tipo de ataque contra Ucrania, como los bombardeos con drones y misiles crucero que efectúa habitualmente contra el centro y el oeste del país.

Putin trasladó el mensaje este viernes a Trump, quien dedicó las horas siguientes a comunicar la oferta a los líderes europeos, en lo que el presidente ruso, de nuevo según estas fuentes, entiende como una "concesión territorial". Sin embargo, el mandatario también avisó a su interlocutor estadounidense de que no ha abandonado el resto de las llamadas condiciones "fundamentales" para poner fin definitivamente al conflicto.

Moscú, cabe recordar, exige que Ucrania asuma un estatus permanente como potencia no nuclear, alejada de la OTAN, con plenas garantías para la comunidad rusoparlante y, por encima de todo, el reconocimiento de lo que Moscú llama como "la nueva realidad territorial" representada en los territorios ucranianos que se ha incorporado, buena parte de ellos en el Donbás, así como Crimea.

Las fuerzas rusas controlan aproximadamente el 70 por ciento de Donetsk, pero la cadena de ciudades en el oeste de la región permanece bajo control ucraniano y es un cinturón defensivo crucial, cuya entrega dejaría al país en una situación extremadamente vulnerable en el caso de una nueva ofensiva. En lo que corresponde a Lugansk, las fuerzas rusas controlan la práctica totalidad de la región, excepto una pequeña porción en su extremo oeste.

Las "garantías de seguridad" fueron otro tema destacado en la cumbre de Alaska. En este sentido, Trump ha comunicado a los líderes europeos que Putin está, en principio, dispuesto a aceptar algún tipo de solución internacional para proteger a Ucrania contra una nueva ofensiva rusa, siempre y cuando no involucre la presencia de la OTAN.

Ese escenario coincide con una estimación realizada este pasado viernes por Trump, antes de la cumbre de Alaska. En comentarios ante los medios norteamericanos durante el vuelo a Anchorage, el presidente estadounidense contempló la posibilidad del despliegue de una fuerza multinacional "con Europa y otros países" pero nunca "bajo la forma de la OTAN", una opción que el presidente estadounidense ya descartó de manera sumaria. "Hay cosas que nunca van a pasar, pero por lo que a Europa se refiere, cabe esa posibilidad", ha concluido.

Trump trasladará todo este contenido al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su crucial reunión del lunes en la Casa Blanca, un encuentro para el que Trump ha extendido una invitación, según fuentes próximas al 'New York Times', a varios "líderes europeos", comenzando por los jefes de Estado y de Gobierno de la llamada "coalición de dispuestos" a participar en una misión de paz para Ucrania, principalmente el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Zelenski, que no se ha pronunciado formalmente sobre esta información, como tampoco lo ha hecho la Casa Blanca, el Kremlin ni la diplomacia europea, siempre se ha declarado firmemente en contra de ceder territorios a Rusia como parte de un posible acuerdo de paz.