En el Atlántico

El huracán Erin amenaza al Caribe con inundaciones y fuertes lluvias

El primer temporal de la temporada amenaza las Islas Vírgenes y Puerto Rico y puede extenderse a República Dominicana, Haití y las Bahamas

El cambio climático complica aún más la predicción de tormentas: "Pueden volverse extremas más rápido de lo esperado"

Imagen de satélite que muestra la formación del huracán Erin sobre las islas del mar Caribe.

Imagen de satélite que muestra la formación del huracán Erin sobre las islas del mar Caribe. / AFP

France Presse

France Presse

Washington
El huracán Erin, primero de la temporada en el Océano Atlántico, se fortaleció este viernes a medida que avanza hacia el Caribe, donde podría provocar fuertes lluvias e inundaciones en Islas Vírgenes y Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó que Erin alcanzó vientos máximos sostenidos de hasta 137 kilómetros por hora y estaba localizado a unos 500 kilómetros al este de las islas de Sotavento, en el norte, un área que incluye las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses.

Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con "inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo", advirtió la agencia meteorológica. Las islas San Martín, San Bartolomé, Anguila y otras islas, más al sur, están bajo vigilancia.

Se espera un "fortalecimiento sostenido a rápido en los próximos días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana", indicó el NHC. El centro añadió que la proyección del fenómeno en el extremo sur de su trayectoria puede llevarlo a afectar República Dominicana y Haití, y luego a las Bahamas.

"Amenaza vital"

Se espera que las olas impulsadas por Erin afecten partes de las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Pueden "generar condiciones de amenaza vital, fuerte oleaje y condiciones de corrientes de resaca", según el NHC.

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo. Meteorólogos manifestaron que confían en que se mantenga lejos de la línea costera de Estados Unidos, aunque aún puede causar un oleaje peligroso y erosiones en lugares como Carolina del Norte.

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas. El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

