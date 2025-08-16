Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La reunión continúa tras dos horas y media

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, siguen reunidos dos horas y media después de que comenzara la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska.Trump está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, por su parte, se encuentra junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Está previsto que tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebre un almuerzo en el que sigan dialogando con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparezcan ante los medios en una rueda de prensa conjunta. Por parte de EE.UU. se añadirán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. En la delegación rusa, también han viajado con Putin el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.