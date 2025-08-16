En Directo
Guerra en Europa
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump y anuncia que volverán a verse en Moscú
El presidente de EEUU ha ido divagando sobre qué acuerdos han tomado y no ha explicado nada concreto, más allá de que se verán en Moscú pronto.
Trump anuncia que llamará a la OTAN y a Zelenski
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que llamará a la OTAN y a Zelenski para contarles la reunión.
Rusia quiere "pasar página" en sus relaciones con EEUU y hacer negocios
Putin ha explicado que su intención es "pasar página" en las relaciones con EEUU y optar por nuevas políticas comerciales, incluido el Ártico. Es el "comienzo de unas relaciones pragmáticas" con EEUU, según el líder ruso, y ha explicado que su contacto con Trump es "eficaz y sólido" .
Putin agradece a Trump "el compromiso" sobre Ucrania
Putin afirma que Rusia quiere una solución a largo plazo con Ucrania y "la seguridad en Europa". Y que su intercambio comercial con EEUU ha aumentado un 20% con Trump.
Comienza la rueda de prensa
El presidente ruso, Vladimir Putin, comparece ante la prensa tras su reunión de casi tres horas con Trump.
Acaba la reunión en pequeño formato
La reunión en formato restringido entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han concluido, han indicado fuentes del Kremlin. "Las negociaciones en pequeño comité han concluido", ha informado estas fuentes en la red social Telegram, sin que haya quedado claro si los contactos continuarán entre el resto de las delegaciones. Se espera que ambos dirigentes comparezcan en una rueda de prensa conjunta.
La reunión continúa tras dos horas y media
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, siguen reunidos dos horas y media después de que comenzara la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska.Trump está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, por su parte, se encuentra junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
Está previsto que tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebre un almuerzo en el que sigan dialogando con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparezcan ante los medios en una rueda de prensa conjunta. Por parte de EE.UU. se añadirán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. En la delegación rusa, también han viajado con Putin el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.
Agotados los jerseys con la leyenda URSS que llevó Lavrov
La marca rusa que vende jerseys blancos con el acrónimo de la URSS, como el que vistió el viernes a su llegada a Alaska el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha agotado las existencias de esa prenda, según la televisión rusa.De acuerdo con el canal REN TV, esta información fue confirmada por varias clientas que no pudieron ya adquirir esa pieza de ropa, que causó furor el viernes tras las imágenes del ministro que se hicieron rápidamente virales. Mientras, la creadora de la marca, Yekaterina Varlakova, señaló que para ella es "una gran honor y una alegría" que el jefe de la diplomacia rusa luciera el jersey con las siglas CCCP (URSS, en ruso).
Zelenski: "Rusia sigue matando y no hay indicios de que prepare el fin de la guerra"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de que Rusia sigue matando gente en Ucrania y que el mismo día de las negociaciones de Alaska no hay nada que indique que se esté preparando el fin de la guerra. "El día de las negociaciones Rusia sigue matando como siempre y eso dice mucho", aseguró Zelenski a través de su cuenta de X.
"Recibimos informes de nuestros servicios secretos acerca de lo que Putin quiere poner sobre la mesa en Alaska. También recibimos informes de las regiones ucranianas. Ataques rusos a Sumi, ataques a un mercado en Dniper y a empresas y ciudades en Zaporiyia y Rusia. La guerra continua porque no hay una orden ni una señal de que Moscú quiera terminarla", agregó.
Trump pone la alfombra roja y recibe con honores a Putin
Sucedió al filo de las 11.00 de la mañana en Alaska, nueve de la noche en España. El Air Force One que transportaba al presidente de EEUU Donald Trump aterrizaba en la base Elmendorf-Richardson una media hora antes que lo hiciera el Iliushin Il-96 presidencial que traía a su homólogo ruso Vladímir Putin desde el país vecino y que había sido escoltado en el último tramo del vuelo por dos cazas estadounidenses F-35. Ya sobre las pistas, ambos mandatarios se estrecharon la mano... Lea aquí la crónica de Marc Marginedas sobre la cumbre de Alaska.
- Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- Ucranianos ante la cumbre Trump-Putin: 'Si cedemos territorio a Rusia, todas las muertes habrán sido en vano, pero nos lo planteamos
- Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa
- Las sequías históricas de África del sur ponen a Zimbabue ante el drama de las niñas-esposas
- Sánchez insiste en la necesidad de que Ucrania sea 'parte de cualquier decisión sobre su propio futuro
- Zelenski logra del careo virtual con Trump la garantía de que no habrá negociación territorial 'sin Ucrania
- Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania