Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Uskahov, Lavrov, Putin, Trump, Rubio y Witkoff, con dos intérpretes.

Uskahov, Lavrov, Putin, Trump, Rubio y Witkoff, con dos intérpretes. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Jordi Pintado

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Trump y Putin terminan su reunión bilateral sin concretar los acuerdos a los que han llegado

Trump pone la alfombra roja y recibe con honores a Putin tres años después de invadir Ucrania

Lavrov llega a Alaska vestido con una sudadera con las siglas de la Unión Soviética

La exclusión de las afganas le costará al país 920 millones de dólares entre 2024 y 2026, dice la ONU

Cumbre en Alaska: qué esperan conseguir Trump, Putin y Zelenski de una reunión crucial para el futuro de Ucrania

Trump aclara que quiere un alto el fuego rápido: "Estoy en esto para detener la matanza"

El chef José Andrés visita las cocinas de su ONG en la Franja de Gaza

Las lluvias torrenciales dejan cientos de muertos y desaparecidos en Pakistán y la India

