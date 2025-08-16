Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Muere en Italia por desnutrición una joven palestina evacuada desde Gaza 48 horas antes

Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa (norte de Italia) por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales.

La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.

Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era "muy comprometido" y presentaba un "profundo deterioro orgánico", según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.

El viernes, tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte, explicó el hospital.