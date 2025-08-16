Cumbre Trump-Putin
EEUU ofrece a Ucrania "garantías de seguridad" similares a las de la OTAN pero sin adhesión a la alianza
Según una fuente diplomática, Rusia está de acuerdo a priori en aceptar esa fórmula, equivalente a la del apoyo mutuo entre países miembros en caso de ataque
Reacciones a la cumbre Trump-Putin, en directo: última hora y noticias sobre la reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Estados Unidos propuso el sábado a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó una fuente diplomática anónima. El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda. "Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de (Vladimir) Putin", señaló dicha fuente.
Añadió que esta propuesta fue presentada a Kiev el sábado durante la llamada telefónica entre Donald Trump y Volodimir Zelenski y "reiterada" después en la continuación de esa conversación con dirigentes europeos. Otra fuente conocedora del tema, también bajo condición de anonimato, confirmó a AFP que la idea de una protección inspirada en la de la OTAN fue mencionada durante la llamada.
"Pero nadie sabe en detalle cómo funcionaría ni por qué (Vladimir) Putin lo aceptaría si está categóricamente en contra de la OTAN y evidentemente en contra de cualquier garantía efectiva de la soberanía de Ucrania", matizó. Según la misma fuente esta cuestión podría ser abordada durante el encuentro previsto el lunes en Washington entre Trump y Zelenski.
Oficialmente Ucrania aspira desde hace tiempo a unirse a la OTAN, pero Trump rechazó esa posibilidad tras su regreso a la Casa Blanca, en enero. Kiev pide "garantías de seguridad" sólidas para disuadir al Kremlin de atacar nuevamente después de un eventual alto el fuego en el frente. Por su parte, Rusia se opone a cualquier adhesión de Ucrania a la OTAN, a la que presenta como una amenaza existencial para su seguridad.
