Guerra de Ucrania

Lavrov llega a Alaska vestido con una sudadera con las siglas de la Unión Soviética

El gesto fue interpretado como un mensaje de nostalgia de la era soviética, en la línea dominante en el Kremlin y entre la élite rusa

Lavrov, a su llegada a Alaska con una sudadera en la que están escritas las iniciales de la URSS en ruso.

Anchorage
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha aparecido este viernes en Anchorage, Alaska, vistiendo una sudadera con las siglas en mayúscula CCCP, acrónimo ruso de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Lavrov forma parte de la avanzadilla que precede a su presidente de Rusia, Vladímir Putin, para la inédita cumbre que hoy celebrará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar principalmente sobre la guerra en Ucrania y otros asuntos bilaterales.

El canciller ruso, un peso pesado de la diplomacia rusa durante varias décadas, no hizo declaraciones al llegar, pero la sudadera blanca de estilo 'vintage' que asomaba bajo un chaleco azul fue inmediatamente interpretada como un mensaje de nostalgia de la era soviética, en la línea de lo que Putin ha declarado en numerosas ocasiones.

Silenciosa reivindicación

Esa silenciosa reivindicación soviética trae a la memoria un tiempo en que Estados Unidos y Rusia dominaban el mundo casi sin rivales en la Guerra Fría, que duró hasta el desmantelamiento de la Unión Soviética, en los años 90 del pasado siglo y la consiguiente pérdida de influencia de Rusia en la geopolítica mundial.

Precisamente Alaska, donde hoy tiene lugar la cumbre, era parte de la Rusia imperial, pero fue vendida a Estados Unidos en 1867 por una cantidad de 7,2 millones de dólares, y su valor actual reside principalmente en su posición geográfica, que permite a EE. UU. una presencia militar vital en el extremo norte del mundo.

