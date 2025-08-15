En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Ucranianos escépticos y preocupados ante las conversaciones de Trump y Putin en Alaska
Los ucranianos se muestran escépticos ante la próxima reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso Vladímir Putin, que tendrá lugar el viernes en Alaska (EE.UU), y expresan pocas esperanzas de que la cita dé lugar a una postura más firme de Estados Unidos frente a Rudia o de que contribuya a poner fin a la guerra. "Me gustaría ver por fin a Trump actuar con dureza hacia Putin y mostrar claramente que está del lado de Ucrania, proporcionando fuertes garantías de seguridad", dijo Olia Krivitska, una traductora de 36 años que recientemente regresó a la ciudad occidental de Leópolis desde Mykolaiv, donde ayudó a reconstruir casas destruidas y fue testigo de la devastación causada por los bombardeos rusos. "Putin entiende el lenguaje de la fuerza, y si Trump hace alguna concesión, sólo dará luz verde al líder ruso para seguir conquistando nuestras tierras", subrayó Krivitska.
Putin elogia a las tropas norcoreanas como "heroicas" en una carta a Kim
El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió a las tropas de Corea del Norte enviadas a combatir en Ucrania calificándolas de "heroicas" en una carta dirigida al líder Kim Jong Un, informó el viernes la prensa estatal norcoreana. En una carta con motivo del aniversario de la liberación de Corea del dominio japonés, Putin recordó cómo las unidades del Ejército Rojo soviético y las fuerzas norcoreanas lucharon juntas para poner fin a esa ocupación colonial. "Los lazos de amistad militante, buena voluntad y ayuda mutua que se consolidaron en los días de la guerra hace mucho tiempo siguen siendo sólidos y fiables incluso hoy en día", afirmó el dirigente ruso en el texto revelado por los medios estatales norcoreanos.
Ucrania ordena nuevas evacuaciones en el este frente al avance ruso
Ucrania ordenó este jueves nuevas evacuaciones en una zona de la región de Donetsk (este) que incluye la ciudad de Druzjivka, tras el rápido avance del ejército ruso en los últimos días. "Hemos empezado la evacuación obligatoria de las familias con niños de la ciudad de Druzjivka" y de varios pueblos cercanos, declaró el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filachkin, e indicó que todavía hay 1.879 niños en la zona. El gobernador justificó la medida por la intensidad de los bombardeos en la región y el peligro que representan, sin hacer referencia directa al avance ruso. El ejército ruso ha progresado a un ritmo inusualmente rápido en este sector estratégico del frente oriental. El avance se produce poco antes de la esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, prevista el viernes en Alaska. Un mapa publicado por DeepState, una web que sigue el avance de la guerra, muestra un estrecho corredor ahora bajo control ruso y que podría suponer una amenaza para la ciudad de Dobropillia, al noroeste de Pokrovsk, epicentro de los combates. Las fuerzas rusas lograron el martes su mayor avance en 24 horas en territorio ucraniano desde hace más de un año, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja junto a Critical Threats Project (CTP).
Trump abre la puerta a que líderes europeos participen en una cumbre con Putin y Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este jueves la puerta a que algunos líderes europeos participen en una futura cumbre con los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, después del encuentro que mantendrá con el ruso en Alaska. "Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, y quizá traigamos a algunos líderes europeos, o quizá no. No lo sé", explicó ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Un muerto y tres heridos tras ataque ucraniano con drones en región rusa de Bélgorod
Una persona murió hoy en la región rusa de Bélgorod y otras tres resultaron heridas en un ataque con drones lanzados por Ucrania, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. Según escribió Gladkov en Telegram, los drones enemigos atacaron tres turismos en dos aldeas de Bélgorod. En uno de esos ataques, murió el conductor del vehículo, precisó. Gladkov había informado horas antes de la intensificación de la actividad de drones ucranianos en esa región fronteriza y daños al edificio de la Administración local en uno de esos ataques.
Rusia prohíbe a la ONG Reporteros Sin Fronteras, declarada "indeseable"
El ministerio ruso de Justicia declaró "indeseable" en Rusia a la oenegé de defensa de la prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) -lo que equivale de facto a su prohibición-, en plena represión de toda disidencia en el país. Según una lista oficial publicada en el sitio internet de este ministerio y consultada el jueves por AFP, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones "extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables" en territorio ruso. En Rusia declarar una organización como "indeseable" equivale, en la práctica, a prohibir sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión. Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas intensificaron considerablemente la represión de las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de oenegés y medios de comunicación. RSF, con sede en Francia, denuncia regularmente estas violaciones a la libertad de expresión y presta ayuda a periodistas perseguidos en Rusia.
Trump ve necesaria una cumbre trilateral con Zelenski para un acuerdo sobre Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tendrá lugar en una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski, posterior a la cumbre solo con Putin en Alaska. "La segunda reunión va a ser muy, muy importante, porque será una reunión donde se alcanzará un acuerdo. Y no quiero usar la palabra 'repartir las cosas'. Pero, ya saben, hasta cierto punto, no es un mal término", declaró Trump a Fox News Radio.
Starmer recibe a Zelenski en Londres para hablar de las "expectativas" de la cumbre de Alaska
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han mantenido este jueves una reunión en Londres para hablar, entre otras cuestiones, de las "expectativas" de la cita del viernes en Alaska entre los mandatarios de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respecticamente. Starmer y Zelenski ya habían tenido la oportunidad de hablar el miércoles por videoconferencia, en una batería de encuentros que incluyó a Trump, pero el 'premier' británico le ha recibido un día más tarde en Downing Street con un simbólico abrazo que pretende evidenciar la sintonía entre ambos. "Encantado de verte, amigo", ha destacado Starmer en un mensaje en la red social X donde ha mostrado dicho recibimiento y en el que ha confirmado que "Reino Unido siempre estará con Ucrania".
Bruselas subraya que mantendrá las sanciones contra Rusia y prevé una nueva tanda en septiembre
La Comisión Europea ha subrayado este jueves que mantendrá la presión contra Rusia para que ponga el fin a su agresión contra Ucrania, incluyendo a través de las sanciones económicas e individuales, contexto en el que ha indicado que prevé la adopción de más medidas en el mes de septiembre. A un día de la reunión en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el primer contacto directo entre ambos para discutir el fin de la guerra en Ucrania, y ante la posible demanda rusa para que se retiren las sanciones internacionales contra Moscú, el Ejecutivo europeo ha reiterado que seguirá su línea y mantendrá las restricciones para aplicar toda la presión posible al Kremlin. "Permítanme ser muy clara. Europa mantendrá la presión sobre Rusia. Ya hemos adoptado 18 paquetes de sanciones y estamos trabajando en el 19º", ha asegurado en rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria, Arianna Podesta, sobre la retahíla de medidas impuestas contra Rusia desde el inicio de la invasión.
La India confirma sus contactos con China y Rusia y respalda la cumbre de Alaska
El Gobierno de la India confirmó este jueves sus contactos de alto nivel con China y Rusia y dio su respaldo oficial a la próxima cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska para buscar una solución a la guerra de Ucrania, en una reafirmación de su política de "autonomía estratégica" en plena crisis comercial con Washington. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, confirmó por primera vez oficialmente que Nueva Delhi busca reabrir el comercio con Pekín, paralizado desde hace más de cinco años tras los enfrentamientos fronterizos de 2020. "Hemos mantenido el contacto con la parte china para facilitar la reanudación del comercio fronterizo a través de todos los puntos comerciales designados", afirmó Jaiswal en una rueda de prensa. Esta negociación es el último paso en un lento deshielo de las relaciones y se produce en vísperas de una visita a Nueva Delhi del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y de un posible viaje del primer ministro indio, Narendra Modi, a China a finales de mes.
