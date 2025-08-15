En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López Alonso
Periodista.
Periodista.
Montse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Trump sobre la entrada de periodistas en la Franja de Gaza: "me gustaría que sucediera"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "(le) gustaría" que las autoridades de Israel permitieran la entrada de periodistas a la Franja de Gaza, unas declaraciones realizadas días después de que el Ejército israelí haya matado a seis reporteros en un único ataque dirigido contra una tienda reservada a medios en la ciudad de Gaza, desatando numerosas críticas de gran parte de la comundidad internacional. "Me gustaría que ocurriera. No me importaría que los periodistas fueran (a Gaza)", ha señalado al ser preguntado sobre si presionaría a su aliado en Oriente Próximo para que permita el acceso de periodistas al enclave palestino. El inquilino de la Casa Blanca ha agregado desde el Despacho Oval que "es una situación muy peligrosa, como saben, para un periodista, pero me gustaría que así fuera".
La UE pide a Israel que detenga la construcción de asentamientos
La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, pidió este jueves a Israel que detenga la construcción de asentamientos, ya que el plan conocido como E1 "socava aún más la solución de dos Estados y constituye una violación del derecho internacional". "De implementarse, la construcción de asentamientos en esta zona cortará permanentemente la contigüidad geográfica y territorial entre Jerusalén Oriental ocupada y Cisjordania, y romperá la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania", asegura Kallas en un comunicado publicado este jueves. La política israelí de asentamientos, "que incluye demoliciones, traslados forzosos, desalojos y confiscaciones de viviendas, debe cesar", añade el texto.
La UE rechaza planes de Israel para construir más de 3.000 viviendas en asentamientos en Cisjordania
La Unión Europea ha expresado este jueves su rechazo a los planes para construir más de 3.000 nuevas viviendas en la expansión de un asentamiento que dividiría Cisjordania, asegurando que cualquier cambio territorial debe ser resultado de un acuerdo político entre las partes. "La posición de la UE es que rechaza cualquier cambio territorial que no forme parte de un acuerdo político entre las partes implicadas, por lo que la anexión de territorio es ilegal según el Derecho Internacional", ha afirmado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en rueda de prensa desde la capital comunitaria, donde ha reiterado que la política de asentamientos de Israel es "ilegal" y "debe parar". Posteriormente, ha emitido un comunicado en el que ha reiterado el llamamiento a Israel "para que detenga la construcción de asentamientos" y ha instado a "desistir de esta decisión, señalando sus profundas implicaciones y la necesidad de considerar medidas para proteger la viabilidad de la solución de dos estados".
Israel bombardea presuntas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano
Israel bombardeó este jueves al menos dos áreas del sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo instalaciones pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá, en medio de las nuevas políticas adoptadas para el desarme del movimiento. Cazas israelíes lazaron esta noche al menos dos ataques contra la zona de Jouret Khader al Qatrani, en Jezzine, y alcanzaron al mismo tiempo el área de Wadi Barghaz, en Hasbaya, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer más detalles. Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que sus fuerzas bombardearon varias infraestructuras subterráneas de Hizbulá en la región meridional del país vecino, donde considera la presencia de este tipo de instalaciones como una violación "flagrante" del acuerdo de alto el fuego. Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente a la formación.
Israel vuelve a retar a la comunidad internacional con su plan de ocupación de Cisjordania
La Liga Árabe, integrada por 22 países, considera que la creación de un Estado palestino en Cisjordania ocupada y Gaza, con su capital en Jerusalén Este, es la única solución para el conflicto en Oriente Próximo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó el 19 de julio de 2024 que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a devolver las tierras y propiedades en inmuebles a los palestinos desplazados por la ocupación y garantizar que vuelvan a sus hogares, evacuar a todos los colonos de los asentamientos y desmantelar el muro de separación construido en territorio ocupado. Israel apuesta por un Israel que ocupe Cisjordania y rompa en añicos el proyecto de paz de dos estados.
Israel expandirá los asentamientos para "enterrar" el Estado palestino
La Administración Civil de Israel en Cisjordania (un órgano gubernamental en el territorio ocupado) ha dado vía libre al plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización, un movimiento que se produce con la ofensiva en Gaza como telón de fondo. "La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino y continúa los muchos pasos que estamos dando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto", celebró uno de los ministros más radicales del Gobierno israelí, Bezalel Smotrich (titular de Finanzas). El plan implica la construcción de hasta 3.410 viviendas en un terreno habitado por varias comunidades beduinas palestinas. La mayoría de las casas se levantarán en la parte sur, la más cercana a la ciudad santa. Fue aprobado en una vista del Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén el pasado 6 de agosto, pero no se publicó hasta la última hora del miércoles. La construcción del E1 puede provocar el desplazamiento de unas 3.000 personas.
Al menos 17 muertos en ataques israelís en Gaza este jueves
Al menos 17 personas murieron este jueves por bombardeos y disparos israelíes en la Franja de Gaza, indicó la Defensa Civil del territorio palestino. Entre los fallecidos, hay seis personas que estaban esperando para recibir ayuda humanitaria, declaró a AFP el portavoz de la agencia de emergencias, Mahmud Basal. "Las fuerzas de ocupación israelíes están intensificando sus ataques en Zeitun", un barrio del suroeste de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, asediado y devastado por más de 22 meses de guerra, indicó Basal. "Por cuarto día consecutivo, la zona es objeto de una operación militar que ha causado un gran número de mártires y heridos. Desde el amanecer, hemos recibido 28 llamadas de familias del barrio, algunas cuyos hijos han muerto. Muchas personas no pueden salir debido a los disparos", afirmó. Maram Kashko, un habitante de Zeitun, dijo que "los bombardeos se han intensificado desde hace cuatro días, mi sobrino, su esposa y sus hijos murieron en un bombardeo". El ejército israelí anunció el miércoles un nuevo plan militar en la Franja de Gaza, donde continúa su ofensiva, lanzada en respuesta al ataque en territorio israelí del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.
Smotrich asegura que Trump y Netanyahu apoyan el proyecto de la "Gran Israel" y el fin del Estado palestino
El ministro de Finanzas israelí, de extrema derecha, Bezalel Smotrich, afirma contar con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para su controvertido plan de construir miles de viviendas en terrenos que dividirían el territorio de un futuro Estado palestino. "[Netanyahu] me respalda en todo lo relacionado con Judea y Samaria, y me permite impulsar la revolución", declaró Smotrich, utilizando un término bíblico para Cisjordania. Habló en un evento en Maale Adumim, un asentamiento israelí ilegal que se conectaría con Jerusalén a través del proyecto, según informó el periódico 'The Times of Israel'. Smotrich también afirmó que Trump y Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, respaldaron el plan para reactivar el proyecto del asentamiento E1, paralizado desde hace tiempo, que, según el ministro de Finanzas, “sepulta la idea de un Estado palestino".
Kuwait condena a Netanyahu por sus comentarios provocadores sobre la visión del "Gran Israel"
Kuwait se ha sumado a una ola de condenas a los comentarios del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre su visión de un llamado “Gran Israel”, calificando los comentarios de “provocadores” y una amenaza a la estabilidad regional. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait dijo que condenaba “en los términos más enérgicos” los recientes comentarios de Netanyahu, “rechazando los llamamientos expansionistas y provocadores que violan las reglas y principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas". La declaración instó a la comunidad internacional a cuestionar las declaraciones “y advertir de sus graves consecuencias, que violan la soberanía de los estados, sus derechos y la voluntad de sus pueblos, a fin de preservar la seguridad y la estabilidad de la región".
La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha pedido a la comunidad internacional intervenir después de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, haya anunciado la construcción de más de 3.000 nuevas viviendas en la zona E1, lo que supone una "extensión de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión" por parte de Israel. La cartera ha afirmado que estas nuevas licitaciones son "una continuación de los planes de la ocupación para socavar la posibilidad de establecer un Estado palestino, minar su unidad geográfica y demográfica", así como "consolidar la división de Cisjordania, facilitando así su completa anexión". Asimismo, ha resaltado que estos planes corroboran las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el "Gran Israel", un concepto que incluiría, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, una parte del territorio de Egipto y Jordania, entre otros países vecinos.
