Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump, con un mínimo generalizado del 10%

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.

Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

DIRECTO | Ucrania ordena nuevas evacuaciones en el este frente al avance ruso

DIRECTO GAZA | Israel expandirá los asentamientos para "enterrar" el Estado palestino

Trump hace de abogado de Bolsonaro, dice que es "un buen hombre" y acusa a Brasil de ser un "socio horrible"

Mali anuncia que frustró un golpe de Estado y detuvo a oficiales de alto rango

Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania

Fiscalía pide que Alberto Fernández vaya a juicio oral en la causa por violencia machista

