En Directo
Al minuto
Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.
Los aranceles de Trump no han afectado el tránsito por el canal de Panamá
El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo este jueves que los aranceles que impuso a decenas de países el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han afectado el tráfico de buques mercantes en la vía interoceánica. Decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses más altas desde el 7 de agosto, al entrar en vigor los aranceles "recíprocos" con los que Trump amenazó durante mucho tiempo debido a prácticas comerciales que considera injustas. Algunos analistas temían que la política arancelaria de Trump provocara una reducción en el tránsito de buques por el cauce panameño, por donde circula el 5% del comercio marítimo mundial. "Los resultados de este año fiscal van a estar dentro de lo que nosotros habíamos programado" el año pasado, tanto en ingresos como en carga, señaló Vásquez a la AFP.
Wall Street termina al alza con nuevos récords para Nasdaq y S&P 500
La bolsa de Nueva York alcanzó nuevos máximos el miércoles, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte del banco central estadounidense (Fed) tras una inflación conforme a las expectativas. Los índices Nasdaq (+0,14%) y S&P 500 (+0,32%) superaron ambos sus máximos históricos, alcanzando respectivamente 21.713,14 y 6.466,58 puntos. El Dow Jones avanzó un 1,04%. "Es un mercado que probablemente está un poco sobrevalorado, pero actualmente hay mucho impulso y euforia", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. "El mercado sigue hoy bastante dinámico", animado por las expectativas de una "baja de tasas" de parte de la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria en septiembre, agregó el analista.
Lula anuncia ayudas a empresas brasileñas afectadas por aranceles de Trump
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes ayudas por unos 5.500 millones de dólares a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump, en el marco de un paquete de medidas económicas de auxilio. El miércoles pasado entraron en vigor los aranceles de 50% que Washington le impuso a muchos de los productos brasileños. Los gravámenes afectan a sectores clave de la primera economía latinoamericana como el café y la carne, aunque el presidente estadounidense excluyó productos estratégicos como jugo de naranja, aeronaves civiles, fertilizantes y metales preciosos. Lula dará oficialmente marcha al plan de contingencia durante una ceremonia el miércoles en Brasilia.
El Sudeste Asiático cierra con mayoría de ganancias tras la tregua entre China y EEUU
Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este martes con ganancias, lideradas por Indonesia, la mayor economía regional, después de que Estados Unidos y China anunciaran una nueva extensión de su tregua arancelaria de 90 días.
Trump anuncia que EEUU no impondrá aranceles sobre el oro
Trump anuncia que EEUU no impondrá aranceles sobre el oro.
La India afirma que continuará la negociación de armas con EEUU pese a los aranceles
El secretario de Exteriores de la India, Vikram Misri, informó a una comisión parlamentaria de que el país no detendrá los acuerdos de defensa con Estados Unidos y que la compra de petróleo ruso continuará, a pesar de la imposición de aranceles por parte de Washington. En la primera sesión informativa del Gobierno ante el Parlamento desde que EEUU elevara los aranceles al 50 %, Misri subrayó que ambos países tienen una relación "multidimensional" de la que el comercio es solo una parte.
El Nikkei sube un 2,15 % y alcanza un nuevo récord impulsado por la tregua EEUU-China
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,15 % este martes y cerró en un nuevo récord de 42.718,17 puntos tras rozar las 43.000 unidades también en un máximo intradía, animado por la tregua arancelaria entre EEUU y China, el reciente acuerdo comercial Washington-Tokio y el optimismo sobre las ganancias corporativas.
Adrián Foncillas
Trump aplaza la imposición de aranceles a China hasta noviembre
Trump aplaza la imposición de aranceles a China hasta noviembre, por Adrián Foncillas.
Las bolsas de China continental cierran al alza tras la prórroga de la tregua arancelaria
Las bolsas de Shanghái y Shenzhen cerraron este martes en terreno positivo después de que Estados Unidos y China confirmasen la prórroga de su tregua arancelaria durante otros 90 días. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,50 % tras sumar 18,37 puntos hasta los 3.665,92, mientras que el parqué de Shenzhen avanzó 60,21 unidades (+0,53 %) y finalizó con 11.351,63.
Trump aclara que EE.UU. no impondrá aranceles al oro tras incertidumbre en mercados
El presidente Donald Trump dijo este lunes que el oro no estará sujeto a los aranceles que sí pesan sobre los socios comerciales de EE.UU. y otros rubros como el cobre, el aluminio y el acero, aclarando una comunicación de la Aduana estadounidense que generó incertidumbre en los mercados. "¡El oro no tendrá aranceles!", escribió el mandatario en un breve mensaje en su red Truth Social. La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se indicaba que la importación de lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles "recíprocos" a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto. La misiva del CBP respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo y que según el nuevo esquema de gravámenes, enfrenta una barrera del 39 %, de las más elevadas en la lista de países publicada por la Casa Blanca.
