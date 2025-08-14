El ZiG, la moneda 'fantasma' de Zimbabue que lucha contra el dólar, los vaivenes económicos y la crisis climática

El vendedor del almacén de refrescos entrega la bebida, recibe su pago y vuelve a extender el brazo con cara sonriente al festejar uno de los pocos turistas que se han acercado a su tienda. "Aquí tiene. Su vuelta", dice en un buen inglés. Entonces el hombre extranjero, que se encuentra en una zona céntrica de Bulawayo, la segunda ciudad más importante de Zimbabue, pone cara de extrañeza. Entre los billetes que acaba de recibir hay una mescolanza de dólares estadounidenses y rands sudafricanos. No hay rastro del ZiG, la nueva moneda zimbabuense.

El Zimbabwe Gold (ZiG) es la última divisa emitida por el Gobierno del país, respaldada por reservas de oro. Entró en vigor el año pasado como parte de un esfuerzo para combatir la inflación y estabilizar las finanzas, en un contexto en el que la economía del país se contrajo fuertemente por el fenómeno de El Niño y una grave sequía. En junio pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso expresó su apoyo para que se convierta en la única moneda en circulación. Sin embargo, en el día a día, encontrar un billete o moneda de ZiG es prácticamente imposible; la población casi no la usa.

Escepticismo

Prosper Chitambara, macroeconomista en Harare especializado en desarrollo, explica que la escasa circulación del ZiG se debe esencialmente a dos razones. Primero, el escepticismo generalizado sobre el éxito de la iniciativa; segundo, que el Banco Central está imprimiendo poco ZiG, lo cual limita su disponibilidad en el mercado. Esta es una estrategia común en economías con alta inflación, donde hay desconfianza hacia la moneda local.

"La idea ha sido reducir el impacto directo de los vaivenes económicos, sobre todo en sectores como la manufactura y la agricultura, que además están siendo gravemente afectados por la crisis climática y las sequías", señala Chitambara. "El oro no tiene ese problema", subraya.

Billetes de 20 ZiG, la nueva moneda oficial de Zimbabue. / IRENE SAVIO

Un informe del Banco Mundial, publicado el año pasado, afirma que el cambio climático podría erosionar hasta el 12 % del PIB anual de Zimbabue si no se adoptan medidas de adaptación robustas. Esto se debe a que el cambio climático en el país no solo golpea la agricultura, sino también el comercio, las finanzas públicas y la estabilidad social. Incluso, "el sector bancario está expuesto al cambio climático", advierte el informe, debido a su vinculación con sectores vulnerables como la agricultura y la industria. Ya ha ocurrido antes: las sequías de 1991–1992 y 2015–2016 provocaron caídas del PIB de 6 % y 5,5 %, respectivamente.

Siete veces

Desde su independencia del Reino Unido en 1980, y tras abandonar el llamado dólar de Rodesia, Zimbabue ha intentado en siete ocasiones establecer una moneda propia. Pero todos esos intentos colapsaron, ya fuera por hiperinflación (en 2009 el país llegó a emitir un billete de 100 trillones de dólares) o por devaluaciones drásticas. "Este es el gran trauma detrás del escepticismo hacia el ZiG", afirma Chitambara. En los años, "mucha gente lo perdió todo: pensiones, ahorros, salarios".

En un rincón de la bulliciosa Bulawayo, Tendai, un trabajador autónomo que prefiere usar un nombre ficticio, expresa ese sentimiento ciudadano. "Prefiero guardar el dinero bajo el colchón, y así lo hago", dice. "Si una empresa me paga y transfiere a un banco, voy y lo retiro de inmediato. No me fío", explica. Siempre que puede, pide que le paguen en dólares estadounidenses. De hecho, según estadísticas del Banco de Reserva de Sudáfrica, el 70% de todas las transacciones en Zimbabue se realizan en dólares estadounidenses, en comparación con el 30% en ZiG.

Dependencia

Pero el coste de no tener soberanía monetaria no es trivial para la economía nacional. La falta de una moneda confiable y la dependencia del dólar estadounidense implican para Zimbabue, en promedio y según una estimación conservadora, una pérdida fiscal equivalente al 2,5 % del PIB o al 16 % de los ingresos tributarios, según otro informe de 2025 del Banco Mundial, titulado Los costes fiscales de las distorsiones en la política monetaria y cambiaria en Zimbabue. Esto se debe a los efectos secundarios del uso del dólar: volatilidad cambiaria, menos inversión, expansión del sector informal y una inflación que erosiona el valor real de los impuestos.

En esta línea, el organismo estimó que "las distorsiones monetarias y del tipo de cambio causaron entre 100 y 650 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos". Tanto es así que, según concluye el informe, "estas distorsiones contribuyeron al colapso del dólar zimbabuense" —la moneda en circulación antes del ZiG— en abril de 2024.

No se descarta que el ZiG pueda sufrir un destino similar. A pesar de que que está previsto que la economía de Zimbabue crezca un 6% este año y que su banco central ha elevado las tasas de interés oficiales al 35% (la más alta de África) para incentivar los depósitos, diversos analistas alertan desde hace meses que la nueva moneda corre el riesgo de extinción. "La moneda parece funcionar más como una moneda fiduciaria, dependiente de la confianza, la cual se ve erosionada por experiencias pasadas de hiperinflación", explicaba recientemente el analista Ranga Makwata.

También lo señalaba un reciente análisis de Imara Investment. "El ZiG se está extinguiendo rápidamente. Su desaparición no se deberá a la rápida devaluación que condenó los esfuerzos anteriores de Zimbabue por establecer una moneda local, sino a la irrelevancia", explicaron. Solo el tiempo dirá qué camino tomará Zimbabue.