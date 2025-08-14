En Directo
Guerra en Europa
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Así ha evolucionado la guerra de Ucrania
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Carles Planas BouCarles Planas Bou
Periodista
Periodista especializado en tecnología y poder. Escribe sobre IA, capitalismo de plataformas, privacidad y derechos digitales. Excorresponsal político en Berlín entre 2015-2019. También ha cubierto la actualidad en Europa Central y Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con medios como TVE, Catalunya Ràdio, Deutsche Welle, TV3, Cadena SER, El Orden Mundial o Watif.
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Zelenski agradece a Merz las reuniones virtuales con Trump sobre Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, la organización de las reuniones virtuales con líderes europeos y el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, mantenidas este miércoles a iniciativa del germano. "Estoy agradecido al canciller alemán Friedrich Merz por acoger este formato especial de conversación entre Europa y Estados Unidos", dijo Zelenski en un mensaje publicado en la red social X que acompañó de una foto en la que él y el líder del Gobierno germano se saludan junto a un helicóptero en la Cancillería Federal. "En Europa compartimos la misma visión de los principios fundamentales que pueden garantizar la dignidad y la seguridad de los europeos. Estamos cooperando de manera constructiva con Estados Unidos. Estamos preparando medidas conjuntas", señaló Zelenski.
Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram
Rusia anunció el miércoles restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, al argumentar que la medida es necesaria para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales. "Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)", dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS. Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", añadió el organismo de control.
Trump anticipa una cumbre trilateral con Zelenski si la reunión con Putin va bien
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles que si la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. "Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo", dijo a la prensa desde el Centro Kennedy, en Washington.
Comienza en Berlín la reunión virtual de líderes europeos con Zelenski
La primera de las reuniones virtuales entre líderes europeos con el presidente Ucrania, Volodímir Zelenski, comenzó este martes, convocada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y antes de que estos representantes se citen a distancia con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Zelenski pide a sus aliados trabajar contra cualquier "engaño" de Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el miércoles que su país y sus aliados deben trabajar juntos y presionar a Rusia para que ponga fin a su invasión, antes de una reunión entre los líderes europeos y el mandatario estadounidense, Donald Trump. "Hay que presionar a Rusia para conseguir una paz justa. Debemos aprender de la experiencia de Ucrania y nuestros socios para evitar el engaño por parte de Rusia. Actualmente no hay indicios de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra", afirmó Zelenski en las redes sociales.
Gemma Casadevall
Zelenski viaja a Berlín para su videoconferencia con Trump, en busca del máximo respaldo europeo
Zelenski viaja a Berlín para su videoconferencia con Trump, en busca del máximo respaldo europeo, por Gemma Casadevall.
La Casa Blanca afirma que con la reunión entre Trump y Putin busca "entender mejor" cómo poner fin a la guerra
La Casa Blanca ha afirmado este martes que el objetivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, busca "entender mejor cómo poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado durante una rueda de prensa que el encuentro entre ambos ha sido organizado porque Putin lo ha solicitado así, tal y como le habría trasladado al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que recientemente viajó a Moscú y allí se reunió con el inquilino del Kremlin. "Por tanto, el presidente ha aceptado esta reunión a petición de Putin. El objetivo para el presidente es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra. (...) Creo que el hecho de que (estén) sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono le dará al presidente la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige", ha declarado.
Putin y líder norcoreano prometen "reforzar su cooperación" antes de la cumbre Rusia-EEUU
Vladimir Putin y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se comprometieron a "reforzar su cooperación", días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense Donald Trump en Alaska, informó el miércoles la prensa estatal de Pyongyang. Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia. Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un "ambiente cálido y de camaradería" y confirmaron su "voluntad de reforzar la cooperación en el futuro",informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.
Zelenski descarta cualquier retirada de las fuerzas ucranianas en la región de Donbás
Volodimir Zelenski descartó el martes cualquier retirada de las fuerzas ucranianas en Donbás para poner fin a la guerra con Rusia, antes de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump que hace temer a Ucrania un acuerdo en su detrimento. "No nos retiraremos de Donbás", que engloba las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, declaró el presidente ucraniano a la prensa, considerando que si este territorio cayera bajo control de Moscú, serviría luego para que el Kremlin lanzara una "futura ofensiva" contra otros sectores de Ucrania.
Erdogan ofrece a Zelenski acoger en Turquía una cumbre de líderes sobre la paz en Ucrania
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló este martes por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que reiteró su ofrecimiento de acoger una cumbre de líderes para resolver la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania. La conversación, mantenida cuando faltan apenas tres días para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), se inició a petición de Zelenski, subraya un comunicado de la Presidencia turca. Los dos mandatarios hablaron de asuntos bilaterales, regionales y globales, señala el comunicado, que no hace alusión a la cumbre en Alaska, que Zelenski ha criticado por hacerse sin participación ucraniana.
- Guyana, la suerte del oro negro
- Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington alegando una emergencia criminal inexistente
- Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja
- Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio
- La estrategia de Trump de presionar a la India para lograr una tregua en Ucrania, un arma de doble filo
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- Al menos 20 migrantes muertos y 27 desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa
- El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte