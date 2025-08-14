En Directo
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Binyamín Netanyahu. Decenas de miles de personas se han manifestado en Tel Aviv y familiares de los rehenes y de los soldados muertos anuncian una huelga general.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Más de 100 oenegés revelan que Israel no les dejó entregar ni un camión de ayuda en Gaza
Más de un centenar de organizaciones internacionales denunciaron este jueves que Israel no permitió a ninguna de ellas entregar ni un solo camión de suministros esenciales en la Franja de Gaza desde que comenzara el asedio al enclave el 2 de marzo y ahora amenza con prohibir a las organizaciones humanitarias más importantes. En un comunicado suscrito por Caritas, Médicos del Mundo, Oxfam o Médicos Sin Fronteras (MSF), entre otras, las penegés denuncian que es falso los anuncios del gobierno israelí de que no pone límites a la ayuda que entra en Gaza, centralizada principalmente en la organización de exmilitares estadounidenses Fundación Humanitaria para Gaza (GHF).
El ejército israelí dice haber interceptado un misil lanzado desde Yemen
El ejército israelí informó el jueves que interceptó un misil procedente de Yemen, desde donde los rebeldes hutíes lanzan regularmente ataques contra Israel en apoyo, según ellos, a la población de Gaza. "Las fuerzas aéreas israelíes interceptaron hace poco un misil lanzado desde Yemen", indicaron los militares en un comunicado. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el lanzamiento, aunque los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, disparan con frecuencia proyectiles y drones contra territorio israelí en solidaridad con los palestinos. Gaza se encuentra sumida en una guerra devastadora desencadenada por el ataque contra Israel perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el movimiento islamista Hamás, aliado de los hutíes.
El Ejército de Israel aprueba la nueva ofensiva en Gaza mientras Hamás se abre a la presencia de una fuerza internacional
El Ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el "marco" para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el gabinete de seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la más habitada del territorio palestino. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, "aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza", según un comunicado militar. Paralelamente, el grupo islamista palestino Hamás "mostró flexibilidad" respecto a la presencia de una fuerza árabe e internacional en Gaza en el contexto de un acuerdo global para poner fin a la guerra, así como al futuro de la Administración de la Franja, informó este miércoles a la agencia EFE una fuente egipcia cercana a las conversaciones.
Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en más de 120 los muertos en las últimas 24 horas en el enclave, lo que eleva el balance total de víctimas mortales a más de 61.700 desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.
En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha cifrado en 123 los muertos y 437 los heridos que han llegado a los hospitales en el último día, lo que sitúa el recuento de víctimas en 61.722 y 154.525, respectivamente, si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.
El jefe del Estado Mayor israelí respalda el plan de la ofensiva en la ciudad de Gaza
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, aprobó este miércoles el plan operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la siguiente fase de la ofensiva en la Franja de Gaza, informó un comunicado castrense, días después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentara su plan de ocupación del enclave palestino. "El concepto principal del plan para las operaciones posteriores en la Franja de Gaza fue presentado y aprobado, de acuerdo con la orientación de la cúpula política", señaló el Ejército, que agregó que durante la reunión se evaluaron las acciones desarrolladas hasta ese momento, incluida la ofensiva lanzada el pasado martes en el barrio de Zeitoun, al sur de la ciudad de Gaza.
Netanyahu dice que Israel permitirá a los palestinos salir de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, en momentos en que el Ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio. Los anteriores llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra, incluidos los del presidente estadounidense, Donald Trump, han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional. Netanyahu defendió sus políticas bélicas en una inusual entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días. "No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse", declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News.
El primer ministro de Nueva Zelanda dice que Netanyahu "ha perdido el norte" en Gaza
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, dijo este miércoles que su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu, "ha perdido el norte" en Gaza, después de indicar esta semana que sopesa reconocer el Estado de Palestina. "Lo que está sucediendo en Gaza es absolutamente espantoso. Netanyahu está llegando demasiado lejos, creo que ha perdido el norte", declaró Luxon a los medios a la salida del Parlamento, calificando de "inaceptable" los últimos ataques de Israel. El dirigente señaló que Netanyahu "no está escuchando" a la comunidad internacional.
EEUU evita criticar a Israel por la muerte de periodistas en Gaza
Estados Unidos evitó este martes criticar a Israel por la muerte de un grupo de periodistas de la cadena Al Jazeera durante un ataque el domingo en la Franja de Gaza, y remitió las preguntas sobre el tema a su aliado. El ejército israelí afirma que Anas al Sharif, un rostro prominente de la cadena catarí, lideraba una "célula terrorista" del movimiento islamista Hamás y era "responsable de impulsar ataques con cohetes" contra israelíes. "Lo que les diré es que los remitimos a Israel para obtener información sobre al-Sharif", dijo a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. "Ellos son quienes tienen las pruebas", sostuvo. Aseguro que respeta a los periodistas en zonas de guerra, pero advirtió que los miembros de Hamás se han "integrado en la sociedad, incluso haciéndose pasar por periodistas". Informa France Presse.
Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas armadas
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en un informe anual sobre violencia sexual al considerarlas "creíblemente sospechosas" de cometer violaciones contra prisioneros palestinos. "Estoy advirtiendo a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes de su posible inclusión en la lista en el próximo ciclo de presentación de informes, debido a la gran preocupación que suscitan los patrones de ciertas formas de violencia sexual que han sido documentados sistemáticamente por Naciones Unidas", ha señalado en una carta dirigida al representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, y que éste mismo ha difundido en su cuenta de la red social X. Guterres ha decidido poner "en aviso" a las autoridades israelíes sobre el comportamiento de sus agentes, pese a que "ha sido difícil determinar de manera definitiva los patrones, las tendencias y el carácter sistemático de la violencia sexual en estas situaciones", lo que se explica por "la denegación sistemática del acceso a los observadores de Naciones Unidas".
Grok da explicaciones confusas sobre su suspensión en X tras citar "genocidio" en Gaza
Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por el multimillonario Elon Musk, dio este martes explicaciones contradictorias sobre su breve suspensión de la red social X tras acusar a Israel y Estados Unidos de cometer un "genocidio" en Gaza, y arremetió contra su propietario por censurarlo. Grok, integrado en la plataforma X, fue suspendido temporalmente el lunes y luego restablecido sin explicaciones. "Zup beaches (un juego de palabras para decir 'Qué pasa, perras')¡ Volví y sin más pelos en la lengua que nunca!", escribió la IA a su regreso. Cuando los usuarios le preguntaron por lo que pasó, Grok respondió que la suspensión "se produjo después de que declarara que Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza", citando conclusiones de organizaciones como la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
