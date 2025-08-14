100.000 documentos robados
Decenas de miles de pasaportes, pirateados en hoteles de Italia
Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques
Redacción
Decenas de miles de escaneos de documentos de identidad de turistas han sido robados de servidores de hoteles italianos y puestos a la venta en la red oscura, según advirtió la Agencia Digital Italiana (AGID). La AGID "ha detectado la venta ilegal de documentos de identidad presuntamente robados de hoteles que operan en territorio italiano", anunció en un comunicado al que tuvo acceso AFP el jueves. "Se trata de decenas de miles de escaneos de alta resolución de pasaportes, documentos de identidad y otros documentos de identidad utilizados por los huéspedes durante el registro", indicó el comunicado.
La agencia, en varios comunicados sucesivos en los últimos días, ha mencionado cerca de 100.000 documentos robados. El autor de estos documentos, conocido bajo el seudónimo 'mydocs', declaró haberlos obtenido "mediante acceso no autorizado a sistemas informáticos, entre junio y agosto de 2025". En total, 10 hoteles ubicados en Italia se vieron afectados por este ataque, pero "no se descarta que surjan otros casos en los próximos días", advierten las autoridades.
La agencia también advierte de las "consecuencias para las víctimas, que pueden ser graves, tanto financieras como legales", recordando que estos datos, una vez robados, "pueden utilizarse con fines fraudulentos: creación de documentos falsos, apertura de cuentas bancarias y robo de identidad digital".
Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques, incluyendo los grupos Marriott y Caesars, y el sitio web Booking.com.
- Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington alegando una emergencia criminal inexistente
- Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja
- Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio
- Guyana, la suerte del oro negro
- Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa
- Las sequías históricas de África del sur ponen a Zimbabue ante el drama de las niñas-esposas
- Sánchez insiste en la necesidad de que Ucrania sea 'parte de cualquier decisión sobre su propio futuro
- Zelenski logra del careo virtual con Trump la garantía de que no habrá negociación territorial 'sin Ucrania