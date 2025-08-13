Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos y siete heridos en el este ucraniano durante ataques nocturnos rusos

Las autoridades ucranianas informaron de la muerte de dos civiles por un ataque ruso registrado en la noche del lunes a este martes en la ciudad de Bilozerske, en la región oriental ucraniana de Donetsk, donde también resultaron heridas once personas. Según informó la Fiscalía Regional de Donetsk a través de la red social 'Facebook', en esa ciudad las fuerzas invasoras rusas lanzaron un ataque en el que un misil impactó en un edificio residencial, lo que causó heridas mortales a un hombre de 43 años y a una mujer de 34. El ataque ruso, que tuvo lugar a las 19.30 GMT, también dejó, entre otros, tres hombres heridos otras tantas mujeres y un chico de 16 años. "Las víctimas fueron diagnosticadas con lesiones por explosión y traumatismos craneoencefálicos, conmociones cerebrales, heridas por metralla, cortes, hematomas y contusiones", según el comunicado de la fiscalía regional. En la noche del lunes a este martes, según informó la Fuerza Aérea a través de Telegram, Rusia atacó con 48 drones de ataque y cuatro misiles a las regiones ucranianas de Donetsk, Sumi y Chernígiv. Un total de 36 drones rusos fueron derribados, pero se registraron varios impactos de doce drones y tres misiles en siete lugares.