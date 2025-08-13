Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
La Casa Blanca afirma que con la reunión entre Trump y Putin busca "entender mejor" cómo poner fin a la guerra
La Casa Blanca ha afirmado este martes que el objetivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, busca "entender mejor cómo poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado durante una rueda de prensa que el encuentro entre ambos ha sido organizado porque Putin lo ha solicitado así, tal y como le habría trasladado al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que recientemente viajó a Moscú y allí se reunió con el inquilino del Kremlin. "Por tanto, el presidente ha aceptado esta reunión a petición de Putin. El objetivo para el presidente es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra. (...) Creo que el hecho de que (estén) sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono le dará al presidente la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige", ha declarado.
Putin y líder norcoreano prometen "reforzar su cooperación" antes de la cumbre Rusia-EEUU
Vladimir Putin y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se comprometieron a "reforzar su cooperación", días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense Donald Trump en Alaska, informó el miércoles la prensa estatal de Pyongyang. Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia. Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un "ambiente cálido y de camaradería" y confirmaron su "voluntad de reforzar la cooperación en el futuro",informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.
Zelenski descarta cualquier retirada de las fuerzas ucranianas en la región de Donbás
Volodimir Zelenski descartó el martes cualquier retirada de las fuerzas ucranianas en Donbás para poner fin a la guerra con Rusia, antes de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump que hace temer a Ucrania un acuerdo en su detrimento. "No nos retiraremos de Donbás", que engloba las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, declaró el presidente ucraniano a la prensa, considerando que si este territorio cayera bajo control de Moscú, serviría luego para que el Kremlin lanzara una "futura ofensiva" contra otros sectores de Ucrania.
Erdogan ofrece a Zelenski acoger en Turquía una cumbre de líderes sobre la paz en Ucrania
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló este martes por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que reiteró su ofrecimiento de acoger una cumbre de líderes para resolver la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania. La conversación, mantenida cuando faltan apenas tres días para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), se inició a petición de Zelenski, subraya un comunicado de la Presidencia turca. Los dos mandatarios hablaron de asuntos bilaterales, regionales y globales, señala el comunicado, que no hace alusión a la cumbre en Alaska, que Zelenski ha criticado por hacerse sin participación ucraniana.
Merz busca influenciar a Trump con encuentro virtual junto a Zelenski y líderes europeos
El canciller alemán, Friedrich Merz, buscará con los contactos que mantendrá el miércoles con líderes europeos, representantes de la UE, la OTAN, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, influir al norteamericano para acercarlo a las posiciones europeas sobre la guerra ruso-ucraniana. El propio Merz ha dicho al anunciar las conversaciones virtuales que el objetivo de las mismas será tratar "opciones para ejercer presión sobre Rusia con vistas a posibles negociaciones de paz, reclamaciones territoriales y garantías". Los líderes de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto a Zelenski y Trump, están citados por Merz en vísperas de que el inquilino de la Casa Blanca se reúna con el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin.
PP acusa a Sánchez de sumir a España en la "irrelevancia" mientras negocian sobre Ucrania
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por sumir a España en la "irrelevancia" internacional al no ser invitado a participar en una reunión virtual de varios líderes europeos con Donald Trump para abordar la guerra en Ucrania. En declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP, la también eurodiputada cree que el hecho de tener una "asquerosa" relación e "intimidad democrática" con regímenes autoritarios como el de Venezuela, además de entregar información sensible a multinacionales chinas, como Huawei, termina pasando factura "y tus socios te lo hacen pagar". "No somos llamados a la mesa de negociación sobre la paz de nuestro continente porque somos irrelevantes por culpa de las políticas de Pedro Sánchez y de su ministro Albares" ha dicho Ezcurra.
Europa ha superado a EE. UU. como financiadora de armamento para Ucrania, según IfW
La financiación proporcionada por Europa para la producción de armamento para Ucrania desde el inicio de la invasión rusa ya ha superado a la que ha suministrado EE. UU., según informó este martes el Instituto de Economía Mundial (IfW), que actualizó hoy su herramienta de monitoreo del apoyo militar a Ucrania. De acuerdo con un comunicado de este instituto con sede en Kiel (norte de Alemania), desde febrero de 2022 hasta junio de 2025, Europa ha proporcionado ayuda militar por valor de al menos 35.100 millones de euros a través de contratos con la industria de armamento, 4.400 millones de euros más que EE. UU. Desde la investidura del presidente Donald Trump, EE. UU. no ha donado ayuda militar a Kiev por esta vía -ya que Ucrania ha debido financiar por sí misma las adquisiciones de armamento estadounidense-, mientras que los países europeos han acelerado el ritmo abruptamente.
Alemania anuncia discusiones sobre Ucrania el miércoles entre Europa y EEUU
Donald Trump, los líderes de los principales países europeos y de Ucrania, de la OTAN y de la UE discutirán sobre Ucrania el miércoles, dos días antes de la reunión entre el presidente estadounidense y Vladimir Putin, anunció el lunes el portavoz del jefe de gobierno alemán Friedrich Merz. Estas "conversaciones", organizadas por iniciativa de Berlín en varios grupos temáticos, se centrarán en "los preparativos para posibles negociaciones de paz", asuntos "relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad", así como posibles "acciones adicionales" para "ejercer presión sobre Rusia", declaró el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius en un comunicado.
Dos muertos y siete heridos en el este ucraniano durante ataques nocturnos rusos
Las autoridades ucranianas informaron de la muerte de dos civiles por un ataque ruso registrado en la noche del lunes a este martes en la ciudad de Bilozerske, en la región oriental ucraniana de Donetsk, donde también resultaron heridas once personas. Según informó la Fiscalía Regional de Donetsk a través de la red social 'Facebook', en esa ciudad las fuerzas invasoras rusas lanzaron un ataque en el que un misil impactó en un edificio residencial, lo que causó heridas mortales a un hombre de 43 años y a una mujer de 34. El ataque ruso, que tuvo lugar a las 19.30 GMT, también dejó, entre otros, tres hombres heridos otras tantas mujeres y un chico de 16 años. "Las víctimas fueron diagnosticadas con lesiones por explosión y traumatismos craneoencefálicos, conmociones cerebrales, heridas por metralla, cortes, hematomas y contusiones", según el comunicado de la fiscalía regional. En la noche del lunes a este martes, según informó la Fuerza Aérea a través de Telegram, Rusia atacó con 48 drones de ataque y cuatro misiles a las regiones ucranianas de Donetsk, Sumi y Chernígiv. Un total de 36 drones rusos fueron derribados, pero se registraron varios impactos de doce drones y tres misiles en siete lugares.
La UE convoca una reunión extraordinaria sobre Ucrania antes de la cumbre Putin-Trump
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció una reunión de urgencia el lunes de los ministros de Exteriores del bloque para pedir que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania incluya a Kiev y a Bruselas. "El presidente Trump tiene razón en que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, pues se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa", dijo Kallas en un comunicado el domingo. "Convocaré el lunes una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE para debatir nuestros próximos pasos", añadió. La reunión se celebrará en línea. Según la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, "el derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania".
