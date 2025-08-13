En Directo
Al minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Binyamín Netanyahu. Decenas de miles de personas se han manifestado en Tel Aviv y familiares de los rehenes y de los soldados muertos anuncian una huelga general.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Grok da explicaciones confusas sobre su suspensión en X tras citar "genocidio" en Gaza
Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por el multimillonario Elon Musk, dio este martes explicaciones contradictorias sobre su breve suspensión de la red social X tras acusar a Israel y Estados Unidos de cometer un "genocidio" en Gaza, y arremetió contra su propietario por censurarlo. Grok, integrado en la plataforma X, fue suspendido temporalmente el lunes y luego restablecido sin explicaciones. "Zup beaches (un juego de palabras para decir 'Qué pasa, perras')¡ Volví y sin más pelos en la lengua que nunca!", escribió la IA a su regreso. Cuando los usuarios le preguntaron por lo que pasó, Grok respondió que la suspensión "se produjo después de que declarara que Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza", citando conclusiones de organizaciones como la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
Militares israelíes retirados exigen el fin de la guerra y rechazan plan para ocupar Gaza
En medio de una sofocante tarde de verano, a pocos metros del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, más de un centenar de retirados de la Fuerza Aérea, en su mayoría hombres mayores, se congregaron este martes para exigir el fin de la guerra y la liberación de los 50 rehenes que permanecen en manos del grupo islamista Hamás desde el 7 de octubre de 2023. Muchos llevaban pegatinas con el lema "Terminen con la guerra, devuelvan a los secuestrados" y camisetas con la imagen de Ron Arad, un piloto israelí desaparecido en acción en Líbano en 1986, cuyo caso temen que se repita con los cautivos actuales. "Lo dejaron allí y no regresó a casa desde ese día. Me preocupa que ocurra lo mismo con los rehenes", cuenta a Efe Tomer Ganelevin, de 60 años, exreservista de la Fuerza Aérea.
Israel dice que mató a cinco combatientes que se hicieron pasar por trabajadores humanitarios en Gaza
El ejército israelí anunció el martes que había matado a cinco combatientes palestinos que se hacían pasar por trabajadores humanitarios, en un ataque aéreo la semana pasada en la Franja de Gaza. Los cinco hombres armados estaban "cerca de un vehículo marcado con el símbolo de la organización internacional de ayuda humanitaria World Central Kitchen (WCK), a pesar de la falta de afiliación con la organización, y mientras representaban una amenaza para nuestras tropas", escribió el ejército en un comunicado.
La Policía iraní detuvo a 21.000 sospechosos durante la guerra de 12 días con Israel en junio
La Policía de Irán han anunciado este martes que detuvo a alrededor de 21.000 sospechosos durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán el pasado mes de junio, que dejó más de 1.000 muertos en territorio iraní y cerca de una treintena en territorio israelí.
El portavoz de la Policía, el general de brigada Montazer al-Mahdi, ha señalado en una rueda de prensa que las detenciones se han producido gracias a un aumento de las llamadas telefónicas civiles, si bien no ha detallado los motivos de los arrestos.
Asimismo, ha informado de que se han detectado más de 5.700 casos de delitos cibernéticos, por lo que el ciberespacio fue "un frente importante de batalla" durante el conflicto con Israel el pasado mes de junio, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.
Casi 30 países, entre ellos España, reclaman medidas "urgentes" ante la "inimaginable" catástrofe en Gaza
Un grupo de 27 países, entre ellos España, y la Unión Europea como bloque han alertado de que el nivel de sufrimiento ha alcanzado "niveles inimaginables" en la Franja de Gaza, por lo que han reclamado medidas "urgentes" que permitan contener y revertir la grave inseguridad alimentaria de la población.
"El espacio humanitario debe estar protegido y la ayuda no debería ser politizada", reza un texto difundido este martes y que suscriben, entre otros gobiernos, los de Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Japón, Países Bajos, Portugal y Suiza.
Los países han instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a autorizar la labor de ayuda de las organizaciones y agencias internacionales, en un momento en el que ven necesario que haya medidas "inmediatas, permanentes y concretas" encaminadas a garantizar el trabajo humanitario sobre el terreno, por ejemplo mediante la entrada fluida de ayuda en la Franja.
España evacua de Gaza a 44 menores heridos y a sus familiares
España completó "con éxito" la evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos y un centenar de sus familiares, anunció este martes el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. "El Gobierno de España ha completado con éxito cuatro operaciones de evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos, así como a un centenar de familiares", explicó el ministerio de Migraciones en un comunicado, sobre un proceso que ha durado varios meses.
París insta a Israel a garantizar el acceso seguro a Gaza de los periodistas internacionales
Francia deploró el martes el alto precio que pagan los periodistas locales en Gaza y pidió a las autoridades israelíes que garanticen el acceso seguro y sin trabas a la Franja de Gaza de los periodistas internacionales. "Los periodistas internacionales deben poder operar con libertad e independencia para documentar la realidad del conflicto", subrayó Pascal Confavreux, portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.
Israel afirma que no hay desnutrición generalizada en Gaza
Una agencia del Ministerio de Defensa israelí publicó el martes un nuevo informe que afirma que no hay indicios de desnutrición generalizada en la Franja de Gaza, donde la ONU lleva semanas advirtiendo del riesgo de una hambruna generalizada. La Autoridad Palestina para la Administración Civil (COGAT) afirma en este informe que ha realizado una revisión exhaustiva de los datos y cifras de Hamás sobre muertes por desnutrición en el territorio palestino.
El Consejo de Europa advierte sobre vender armas a Israel
El Consejo de Europa advirtió este martes sobre vender armas a Israel e instó a sus 46 países miembros a garantizar que no se utilicen en el marco de violaciones de derechos humanos en Gaza. Este llamamiento llega días después que Alemania anunciara que detendría la entrega a Israel de algunas armas que podrían ser usadas en los planes israelíes para tomar el control de la Ciudad de Gaza.
Gaza: La OMS insta a Israel a facilitar los trámites para la entrada de ayuda
Israel debe facilitar los procedimientos de control para la ayuda humanitaria destinada a Gaza, donde la situación humanitaria "sigue siendo catastrófica", instó la OMS el martes, mientras busca reponer las reservas en preparación para la ofensiva sobre la ciudad de Gaza anunciada por Benjamin Netanyahu. El director de la Organización Mundial de la Salud para los Territorios Palestinos Ocupados, Rik Peeperkorn, denunció los "procedimientos engorrosos" y la "continua denegación" de la entrada de productos sanitarios a la Franja de Gaza, tema de constante negociación con las autoridades israelíes, según explicó durante una rueda de prensa.
- Guyana, la suerte del oro negro
- Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington alegando una emergencia criminal inexistente
- Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja
- Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio
- EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- La estrategia de Trump de presionar a la India para lograr una tregua en Ucrania, un arma de doble filo
- El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte