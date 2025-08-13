Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Trump aclara que EE.UU. no impondrá aranceles al oro tras incertidumbre en mercados

El presidente Donald Trump dijo este lunes que el oro no estará sujeto a los aranceles que sí pesan sobre los socios comerciales de EE.UU. y otros rubros como el cobre, el aluminio y el acero, aclarando una comunicación de la Aduana estadounidense que generó incertidumbre en los mercados. "¡El oro no tendrá aranceles!", escribió el mandatario en un breve mensaje en su red Truth Social. La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se indicaba que la importación de lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles "recíprocos" a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto. La misiva del CBP respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo y que según el nuevo esquema de gravámenes, enfrenta una barrera del 39 %, de las más elevadas en la lista de países publicada por la Casa Blanca.