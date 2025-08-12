Guerra en Oriente Próximo

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Una fuente egipcia explica que las conversaciones plantean la liberación de todos los rehenes israelíes y la congelación del ala militar de la organización palestina

Archivo - Combatientes de Hamás en el campo de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza (archivo)

Archivo - Combatientes de Hamás en el campo de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy Apaimages

EFE

El Cairo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una delegación del grupo islamista Hamás aborda en El Cairo una nueva propuesta para una "solución global" de la guerra en Gaza, que incluye la liberación de todos los rehenes israelíes y la congelación del ala militar de la organización palestina, dijo este martes a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, apuntó que la propuesta, elaborada con la ayuda de Turquía, incluye también "un mapa para el repliegue israelí en Gaza, bajo supervisión árabe-estadounidense, hasta que se alcance una solución para los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás". "La iniciativa se centra en un acuerdo global que incluye la liberación de todos los retenidos israelíes vivos, y la entrega de los cadáveres, a cambio de la excarcelación de un número de prisioneros palestinos", dijo la fuente, sin determinar el número.

Apuntó que también "estipula una fase de transición durante la que Hamás congelará las actividades de su ala militar y prohibirá el uso de armas, con garantías de los mediadores y de la parte turca, mientras se llevan a cabo negociaciones para alcanzar un acuerdo para un alto el fuego permanente".

Retomar las conversaciones

Según la fuente egipcia, la delegación del grupo palestino, encabezada por el jefe de la formación en Gaza, Jalil al Haya, llegó a El Cairo la noche del lunes para reunirse con funcionarios egipcios "en el contexto de los intensos esfuerzos regionales para reactivar la ruta de las negociaciones" para poner fin a la crisis en la Franja.

Precisó que la nueva propuesta, que -subrayó- "en caso de ser aprobada por Hamás, será transmitida a la parte estadounidense y luego a Israel", tiene como "objetivo privar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de cualquier pretexto para ocupar la ciudad de Gaza".

Representantes de Israel y Hamás negociaron de forma indirecta en julio pasado en Catar la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita liberar a los rehenes en manos de Hamás y poner fin a la guerra.

Esas negociaciones han sido suspendidas por acusaciones recíprocas entre Israel y Hamás, si bien la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para su reanudación en coordinación con los mediadores árabes, Egipto y Catar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Guyana, la suerte del oro negro
  2. Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington alegando una emergencia criminal inexistente
  3. Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja
  4. Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio
  5. EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles
  6. La estrategia de Trump de presionar a la India para lograr una tregua en Ucrania, un arma de doble filo
  7. El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte
  8. ¿Por qué Trump y Putin se reunirán en Alaska? Un territorio vendido por Rusia a EEUU en el siglo XIX y donde el líder del Kremlin no puede ser detenido

Dos buques patrulla chinos chocan mientras perseguían a un guardacostas filipino en el Mar de China Meridional

Dos buques patrulla chinos chocan mientras perseguían a un guardacostas filipino en el Mar de China Meridional

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

La crisis climática pone en jaque la vida heredada durante generaciones en Zimbabue

La crisis climática pone en jaque la vida heredada durante generaciones en Zimbabue

Trump aplaza la imposición de aranceles a China hasta noviembre

Trump aplaza la imposición de aranceles a China hasta noviembre

Estados Unidos y China acuerdan una nueva prórroga de 90 días por la suspensión de aranceles

Estados Unidos y China acuerdan una nueva prórroga de 90 días por la suspensión de aranceles