Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Albares defiende que el futuro de Ucrania no se puede decidir sin los europeos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes que el futuro de Ucrania y lo que se decida sobre el fin del conflicto con Rusia "impacta directamente en la seguridad de Europa" y, por lo tanto, "tampoco se puede decidir sin los europeos". En una entrevista en La 1 de TVE, Albares ha dicho además, sobre el conflicto de Gaza, que España va a seguir aumentando las sanciones contra "todos aquellos que trabajan y se expresan abiertamente por malograr para siempre la solución de los dos Estados", que ha insistido en que es "la llave para la paz en Oriente Medio". Albares ha reiterado que ni España ni la UE van a reconocer "nunca" una anexión "unilateral e ilegal" de territorio palestino por Israel y ha argumentado que la ocupación militar "solo va a traer más muerte, más sufrimiento, impedir todavía más la liberación de los rehenes y desestabilizar Oriente Medio". Respecto a Ucrania, el ministro de Exteriores ha dicho que España apoyaría que en la reunión del próximo día 15 en Alaska entre los presidentes estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladímir Putin, se avance hacia un alto el fuego "real" que fuera un "primer paso para la paz".