En Directo
Guerra en Europa
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Así ha evolucionado la guerra de Ucrania
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Carles Planas BouCarles Planas Bou
Periodista
Periodista especializado en tecnología y poder. Escribe sobre IA, capitalismo de plataformas, privacidad y derechos digitales. Excorresponsal político en Berlín entre 2015-2019. También ha cubierto la actualidad en Europa Central y Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con medios como TVE, Catalunya Ràdio, Deutsche Welle, TV3, Cadena SER, El Orden Mundial o Watif.
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
La UE urge a la unidad transatlántica de cara a las reuniones entre Trump y Putin
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, señaló este lunes que la unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia es el camino para acabar la guerra rusa en territorio ucraniano y para evitar futuras agresiones rusas a países europeos. En un mensaje en redes sociales tras reunirse por videoconferencia con los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea, Kallas explicó que los veintisiete representantes expresaron su apoyo a "los pasos de Estados Unidos que llevarán a una paz justa", de cara a la cumbre cara a cara entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, este viernes en Alaska (EE.UU.). En el encuentro virtual de los cancilleres europeos participó también el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.
España aboga por mantener la presión sobre Rusia para unas negociaciones de paz "creíbles"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abogado este lunes por mantener la presión sobre Rusia para que "inicie unas negociaciones creíbles" para una "paz justa y duradera" en Ucrania, con la implicación europea, y ha advertido de que "no debe haber recompensa por la agresión". En un comunicado, el ministerio que dirige Albares indica que lo ha expresado en el Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores de la UE, celebrado por videoconferencia, en el que los ministros han tratado también la grave situación en Gaza y la amenaza de Israel de ocupar todo el territorio. La reunión del Consejo ha contado con la participación del ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, al que Albares ha reiterado el pleno apoyo de España porque -ha añadido- "está en juego el derecho internacional, y los principios de soberanía, integridad territorial y respeto a las fronteras que se recoge en la Carta de las Naciones Unidas".
Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto. "Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania", avanzó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Alemania ha convocado una conferencia "de emergencia" y en formato virtual este miércoles, con los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski y la participación de los principales aliados europeos de Ucrania
El Gobierno ruso prepara una ley para localizar y rastrear todos los drones del país
El Ministerio de Transporte ruso está preparando enmendar una ley para crear una base de datos con el fin de identificar y localizar todos los drones presentes en el país, informó este lunes el diario 'Védomosti'. Según fuentes del medio ruso, el Ministerio de Transportes está preparando cambios en dos leyes referidas a la identificación, registro y normativas para pilotaje de drones de entre 0,15 y 30 kilogramos, que entraría en vigor a partir del 1 de marzo de 2026. Los propietarios de vehículos aéreos no tripulados deberán registrarse en la base de datos y pagar mensualmente 560 rublos (siete dólares) por los costes de comunicación de la plataforma con el dron para su localización con una frecuencia de transmisión de datos de una vez por segundo.
La UE entrega a Ucrania 1.600 millones más procedentes de activos rusos inmovilizados
La Unión Europea (UE) ha hecho la tercera transferencia a Ucrania procedente de los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú, en esta ocasión por valor de 1.600 millones de euros, informó la Comisión Europea este lunes. El dinero será entregado a Kiev principalmente a través del Mecanismo de Cooperación de Préstamos para Ucrania (95 %), si bien una vigésima parte (5 %) se canalizará a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que canaliza la ayuda militar al país.
Zelenski denuncia ataques rusos con 2.400 drones y bombas en la última semana
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes que, en los últimos siete días, Rusia ha empleado unos 2.400 bombas y drones en ataques aéreos contra el territorio ucraniano. "Durante la última semana, los rusos han utilizado más de mil bombas aéreas y casi 1.400 drones de combate contra Ucrania. Los ataques con misiles también continúan", dijo Zelenski en sus redes, en un mensaje que acompañó con un vídeo que mostraba el resultado de la devastación causada por recientes ataques rusos. "Rusia está prolongando la guerra y, por lo tanto, merece una presión internacional más fuerte. Rusia se niega a detener los asesinatos y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esto no es solo una postura moral, sino también racional", agregó el jefe de Estado ucraniano. A falta de que el viernes se reúnan en Alaska el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, Zelenski señaló también que "las concesiones no persuaden a un asesino". "Una protección verdaderamente firme de la vida detiene a los asesinos", abundó el presidente ucraniano, que subrayó que pese a las intenciones de Putin de reunirse con Trump, Rusia "no está reduciendo su presión" contra Ucrania.
Comisaria europea pide que la UE hable "con una sola voz" antes del consejo de Exteriore
La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea (UE), Hadja Lahbib, dijo este lunes que la UE "debe hablar con una sola voz", horas antes de que los ministros de Exteriores europeos se reúnan en un consejo extraordinario para abordar la situación en Ucrania y en Gaza. "Hoy participo en el Consejo de Asuntos Exteriores convocado urgentemente por (la alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas). En el orden del día: Ucrania. No puede haber una paz duradera sin (Ucrania) en la mesa de negociaciones. Gaza. La situación humanitaria es insoportable", dijo Lahbib a través de redes sociales. "No es momento para divisiones. (La UE) debe hablar con una sola voz", añadió. Los ministros se reunirán esta tarde por videoconferencia tras decidirse durante una reunión de embajadores de los Veintisiete el pasado domingo.
Marc Marginedas
Trump y Putin en Alaska, una gaseosa 'cumbre exprés' con muchas dudas y escaso contenido
Trump y Putin en Alaska, una gaseosa 'cumbre exprés' con muchas dudas y escaso contenido
Albares defiende que el futuro de Ucrania no se puede decidir sin los europeos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes que el futuro de Ucrania y lo que se decida sobre el fin del conflicto con Rusia "impacta directamente en la seguridad de Europa" y, por lo tanto, "tampoco se puede decidir sin los europeos". En una entrevista en La 1 de TVE, Albares ha dicho además, sobre el conflicto de Gaza, que España va a seguir aumentando las sanciones contra "todos aquellos que trabajan y se expresan abiertamente por malograr para siempre la solución de los dos Estados", que ha insistido en que es "la llave para la paz en Oriente Medio". Albares ha reiterado que ni España ni la UE van a reconocer "nunca" una anexión "unilateral e ilegal" de territorio palestino por Israel y ha argumentado que la ocupación militar "solo va a traer más muerte, más sufrimiento, impedir todavía más la liberación de los rehenes y desestabilizar Oriente Medio". Respecto a Ucrania, el ministro de Exteriores ha dicho que España apoyaría que en la reunión del próximo día 15 en Alaska entre los presidentes estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladímir Putin, se avance hacia un alto el fuego "real" que fuera un "primer paso para la paz".
Ucrania asegura haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron en la noche
Las autoridades ucranianas aseguran haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron el país en la noche del 10 al 11 de agosto. Los ataques, según las fuerzas de defensa aéreas citadas por la agencia Ukrininfor, fueron repelidos por aviones ucranianos, unidades de guerra electrónica y de misiles antiaéreos. El 10 de agosto el Ejército ruso había perpetrado un ataque contra la estación central de autobuses de Zaporiya y un hospital universitario dejando a 20 personas heridas. Otro ataque contra Jarkov causó un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, según la administración militar local. En el último día se registraron 137 enfrentamientos.
- Guyana, la suerte del oro negro
- Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las consecuencias del atentado que sufrió en junio
- EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles
- La estrategia de Trump de presionar a la India para lograr una tregua en Ucrania, un arma de doble filo
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para controlar la Ciudad de Gaza y allana el camino para la ocupación total
- El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte
- ¿Por qué Trump y Putin se reunirán en Alaska? Un territorio vendido por Rusia a EEUU en el siglo XIX y donde el líder del Kremlin no puede ser detenido