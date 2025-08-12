Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Binyamín Netanyahu. Decenas de miles de personas se han manifestado en Tel Aviv y familiares de los rehenes y de los soldados muertos anuncian una huelga general.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
La cantante Madonna pide ayuda para que los niños de Gaza no mueran de hambre
La cantante Madonna pidió este lunes ayuda para salvar "a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza" antes de que mueran de hambre, asegurando que ese es el mejor regalo que podría darle a su hijo Rocco en su cumpleaños. La reina del pop pidió al público en su Instagram que done a diversas organizaciones humanitarias que proveen comida a los gazatíes, entre ellas World Central Kitchen y Women Wage Peace. "Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza", escribió la cantante. Y señaló que no está culpando a nadie por la situación ni tomando partido: "Todos están sufriendo. Incluso las madres de los rehenes. Rezo por su liberación".
Brasil expresa su "enérgica" condena por el asesinato de seis periodistas en Gaza
Brasil condenó este lunes "enérgicamente" el asesinato de seis periodistas palestinos de la cadena Al-Jazeera en la Franja de Gaza y pidió a Israel garantías para que la prensa pueda ejercer con "libertad y seguridad" su labor en esa región en conflicto. Los periodistas fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Según un comunicado divulgado por la cancillería brasileña, "esta última y flagrante violación del derecho internacional humanitario y del ejercicio de la libertad de prensa por parte de las fuerzas israelíes" ya deja un saldo de más de 240 periodistas asesinados en Gaza desde el inicio del conflicto.
Costa Rica expresa su preocupación por la decisión de Israel de tomar el control militar de Gaza
El Gobierno de Costa Rica expresó este lunes su preocupación por la decisión de Israel de tomar el control militar de Gaza e hizo un llamado a respetar y proteger el derecho internacional humanitario en esta zona en conflicto. "En el complejo contexto de tensión y conflicto, Costa Rica expresa su grave preocupación ante la reciente decisión de Israel de tomar el control militar de Gaza, como parte de la estrategia de intensificación de las medidas contra las acciones del grupo Hamás", indica un comunicado de la Cancillería costarricense. El pronunciamiento recuerda que toda actuación, incluso en situaciones de conflicto o guerra, "debe estar sometida a los principios, normas y garantías establecidos en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario".
Kaja Kallas advierte que la guerra en Gaza "se vuelve cada vez más peligrosa"
La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, alertó este lunes que "la guerra en Gaza se vuelve cada vez más peligrosa" y volvió a pedir, en nombre de la UE, la llegada de la ayuda humanitaria ,"incluyendo el acceso de las ONG", además del "alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes". "Si una solución militar fuera posible, la guerra ya habría terminado", añadió Kallas en un mensaje difundido a través de la red social X, tras una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete. "La conversación de hoy con los ministros subraya la urgencia compartida de poner fin al ciclo de violencia. La primera prioridad es hacer llegar la ayuda a la Franja de Gaza, incluso a través de ONG internacionales que se enfrentan a obstáculos administrativos cuando deberían estar distribuyendo ayuda a las personas que pasan hambre", subrayó Kallas en un mensaje difundido por su portavoz. "Los lanzamientos aéreos, aunque bienvenidos, son solo una solución temporal y por sí solos nunca podrán satisfacer las necesidades de la población. Si bien llega más ayuda, las necesidades siguen siendo mucho mayores. Instamos a Israel a que permita más camiones y una mejor distribución de la ayuda", afirmó la funcionaria.
Israel mata al menos 20 gazatìes en el norte y el centro del enclave
Al menos 20 gazatíes murieron este lunes en ataques israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes locales. Al anochecer, ocho personas fallecieron cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en la llamada zona sudanesa, en el noroeste del enclave, lo que eleva a 1.815 el número de víctimas en circunstancias similares desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Otros cinco murieron en un bombardeo en Deir al Balah, en el centro de Gaza. Estos se suman a las siete personas fallecidas la madrugada del lunes en un ataque israelí contra el barrio de Al Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza, según la Media Luna Roja Palestina.
El Ejército israelí anuncia "una nueva fase" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este lunes que el Ejército está iniciando "una nueva fase" de su lucha en la Franja de Gaza tras la decisión del gabinete de seguridad israelí de expandir la ofensiva en la ciudad de Gaza, capital del enclave. "Nos encontramos al inicio de una nueva fase en los combates en Gaza", dijo Zamir en una evaluación del Estado Mayor, en al que agregó que el Ejército mantendrá "la profesionalidad y los principios que rigen su actuación": "Lo haremos con la preparación de las tropas y el armamento, teniendo siempre presentes a los rehenes: haremos todo lo posible para proteger sus vidas y traerlos de vuelta a casa". "El Ejército podrá hacerse con el control operativo de la ciudad de Gaza, tal y como lo hizo en Jan Yunis y Rafah. Nuestras tropas ya han llevado a cabo operaciones terrestres allí anteriormente, y podremos volver a hacerlo", continuó el militar.
Metsola pide que acaben los "asesinatos de periodistas en Gaza" por parte de Israel
Bruselas, 11 ago (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró este lunes que "el asesinato de periodistas en Gaza bajo los bombardeos israelíes debe cesar", en referencia al ataque de precisión del ejército israelí llevado a cabo este domingo que se cobró la vida de seis comunicadores.
"Los periodistas nunca deberían ser un objetivo", aseguró Metsona , quien también pidió a la comunidad internacional "redoblar esfuerzos para garantizar un alto el fuego y la liberación de los rehenes como paso hacia una paz y estabilidad duraderas" ya que "la escalada no es la solución".
"El Parlamento Europeo seguirá defendiendo la libertad de prensa y la humanidad en todas partes", añadió
La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, lamentó este lunes el asesinato de ese grupo de periodistas en Gaza este domingo y, sin referirse directamente a Israel como responsable de las muertes, las tildó de un "golpe directo a la libertad de prensa".
"Horrorizada al conocer las muertes de periodistas de Al Jazeera en Gaza, incluyendo al reportero Anas Al Sharif. Un golpe directo a la libertad de prensa. Desde octubre de 2023, al menos 186 periodistas han sido asesinados", dijo en sus redes sociales Lahbib, que instó a que siempre se proteja a los civiles y a la prensa.
La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.
De esta manera, indica en un comunicado, los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.
El Gobierno gazatí condena en su nota "el ataque y asesinato selectivo sistemático" de Israel a reporteros palestinos y hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a hacer lo mismo.
El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados. EFE
lzu/ma/psh
EFE
11/08/2025 18:44:24
tratados y organizaciones, l
Montse Martínez
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
Se cumplieron sus peores temores. "Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz". Así arranca la carta de despedida del periodista palestino Anas al Sharif del canal catarí Al Jazeera, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo matara. "Viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones", prosigue la carta firmada por el reportero el pasado 4 de mayo. Lea la crónica completa de Montse Martínez.
Montse Martínez
Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja
Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja, por Montse Martínez.
