Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Metsola pide que acaben los "asesinatos de periodistas en Gaza" por parte de Israel

Bruselas, 11 ago (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró este lunes que "el asesinato de periodistas en Gaza bajo los bombardeos israelíes debe cesar", en referencia al ataque de precisión del ejército israelí llevado a cabo este domingo que se cobró la vida de seis comunicadores.

"Los periodistas nunca deberían ser un objetivo", aseguró Metsona , quien también pidió a la comunidad internacional "redoblar esfuerzos para garantizar un alto el fuego y la liberación de los rehenes como paso hacia una paz y estabilidad duraderas" ya que "la escalada no es la solución".

"El Parlamento Europeo seguirá defendiendo la libertad de prensa y la humanidad en todas partes", añadió

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, lamentó este lunes el asesinato de ese grupo de periodistas en Gaza este domingo y, sin referirse directamente a Israel como responsable de las muertes, las tildó de un "golpe directo a la libertad de prensa".

"Horrorizada al conocer las muertes de periodistas de Al Jazeera en Gaza, incluyendo al reportero Anas Al Sharif. Un golpe directo a la libertad de prensa. Desde octubre de 2023, al menos 186 periodistas han sido asesinados", dijo en sus redes sociales Lahbib, que instó a que siempre se proteja a los civiles y a la prensa.

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

De esta manera, indica en un comunicado, los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.

El Gobierno gazatí condena en su nota "el ataque y asesinato selectivo sistemático" de Israel a reporteros palestinos y hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a hacer lo mismo.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados. EFE

